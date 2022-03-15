Türkmenistan'da seçimi Serdar Berdimuhamedov kazandı!

Türkmenistan'da devlet başkanlığı seçimini Serdar Berdimuhamedov oyların yüzde 72,97'sini alarak kazandı.
ULUSLARARASI GÖZLEMCİLER TÜRKMENİSTAN'DA DEVLET BAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ DEĞERLENDİRİLDİ
Türkmenistan'da uluslararası kuruluşların gözlemcileri ve merkez seçim komisyonu başkanı, devlet başkanlığı seçimini değerlendirdi.
Aşkabat'ta düzenlenen basın toplantısına Bağımsız Devletler Topluluğu, Türk Tevletleri Teşkilatı, Şanghay İşbirliği Örgütü ve merkez seçim komisyonu temsilcileri katıldı.
Bağımsız Devletler Topluluğu gözlemci grubu başkanı Leonid Anfimov, devlet başkanlığı seçimlerinin yüksek bir organizasyonel düzeyde ve son derece rekabetçi bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.
Anfimov, "Seçim demokratik havada, seffaf bir şekilde gerçekleştirildi." dedi.
Türk Devletleri Teşkilatı Birinci Sekreter Yardımcısı Gismat Gozalov, seçim günü çok sayıda sandık merkezini gezdiklerini kaydederek, "Başkanlık seçimleri uluslararası standartlara ve yerli yasalara uygun olarak gerçekleştirildi.'' ifadesini kullandı.