Türkmenistan'da seçimi Serdar Berdimuhamedov kazandı!

Bağımsız Devletler Topluluğu gözlemci grubu başkanı Leonid Anfimov, devlet başkanlığı seçimlerinin yüksek bir organizasyonel düzeyde ve son derece rekabetçi bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Anfimov, "Seçim demokratik havada, seffaf bir şekilde gerçekleştirildi." dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı Birinci Sekreter Yardımcısı Gismat Gozalov, seçim günü çok sayıda sandık merkezini gezdiklerini kaydederek, "Başkanlık seçimleri uluslararası standartlara ve yerli yasalara uygun olarak gerçekleştirildi.'' ifadesini kullandı.