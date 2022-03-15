Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 15.03.2022 17:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.03.2022 18:38
    ABONE OL

    Son dakika: Rusya'dan ABD Başkanı Joe Biden'a yaptırım: Blinken, Psaki, Sullivan Austin ve Hillary Clinton da listede

    Son dakika haberi... Rusya; ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve CIA Direktörü William Burns dahil 13 ABD'li yetkilinin yaptırım listesine alındığını açıkladı.

    Rusya’dan ABD’ye yaptırım!

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'a kişisel yaptırımlar uygulandığını açıkladı.



    Rusya Dışişleri Bakanlığı, üst düzey Rus yetkililerin ABD'ye girişinin yasaklanması da dahil Washington'un uyguladığı bir dizi yaptırıma yanıt verdiğini duyurdu.



    O İSİMLER DE YAPTIRIM LİSTESİNDE
    ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken'a yaptırım kararı alındı.



        Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD Savunma Bakanı Austin ve Hillary Clinton'ın da Rusya'nın yaptırım listesine girdiğini açıkladı.

        İşte listede yer alan o isimler;

        ABD Başkanı Joe Biden

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

        CIA Direktörü William Burns

        ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin

        ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley

        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan

        Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Daleep Singh

        ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkanı Samantha Power

        Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden

        Eski ABD başkan adayı Hillary Clinton

        ABD Maliye Bakan Yardımcısı Adewale Adeyemo

        ABD Export-Import (EXIM) Bankası Başkanı Reta Jo Lewis

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Rusya’dan ABD’ye yaptırım!
        Haberler Dünya Son dakika: Rusya'dan ABD Başkanı Joe Biden'a yaptırım: Blinken, Psaki, Sullivan Austin ve Hillary Clinton da listede
            SON DAKİKA