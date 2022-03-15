Son dakika: Rusya'dan ABD Başkanı Joe Biden'a yaptırım: Blinken, Psaki, Sullivan Austin ve Hillary Clinton da listede

- Dünya
- 15.03.2022 17:52
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- Son Güncelleme:
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- 15.03.2022 18:38
İşte listede yer alan o isimler;
ABD Başkanı Joe Biden
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
CIA Direktörü William Burns
ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Daleep Singh
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkanı Samantha Power
Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden
Eski ABD başkan adayı Hillary Clinton
ABD Maliye Bakan Yardımcısı Adewale Adeyemo
ABD Export-Import (EXIM) Bankası Başkanı Reta Jo Lewis