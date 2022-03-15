Son dakika: İspanya, Rusya lideri Putin'in savaş suçlusu olarak yargılanması için UCM'ye başvuruyor

Haftalık olağan toplantısını yapan Bakanlar Kurulu, Putin'in, Ukrayna'daki savaş talimatlarıyla suç işleyip işlemediğinin araştırılması için İspanya devleti adına UCM Savcılığına dilekçe gönderilmesine karar verdi.
Hükümet Sözcüsü İsabel Rodriguez, basına verdiği bilgide, UCM'ye yapılacak söz konusu girişimin, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığının bir sonucu olarak 38 taraf devletin ortak önerisi olduğunu açıkladı.
Rodriguez, "Putin, Ukrayna'daki olası savaş suçları veya insanlığa karşı işlenen suçlardan Uluslararası Ceza Mahkemesinde hesap vermek zorunda kalacak." dedi.