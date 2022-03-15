Son dakika: İspanya, Rusya lideri Putin'in savaş suçlusu olarak yargılanması için UCM'ye başvuruyor

Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını kaydeden Rodriguez, "Putin'in bu savaşı Avrupa sınırlarında yürütülüyor. Bu aynı zamanda Avrupa vatandaşlarının yaşam biçimine yönelik bir savaştır ve AB'ye bir saldırıdır. Bu nedenle yanıt Avrupalı bir yanıt olmalıdır" şeklinde konuştu.

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