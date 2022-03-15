Rusya Ukrayna son dakika | ABD'li istihbarat yetkilileri bile şaşırdı kaldı! Putin'in gizemli mühimmatı hava savunma sistemlerini etkisiz hale getiriyor

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal bugün 20. gününde, birçok kentten çatışma sesleri gelmeye devam ediyor. Dünya bugün Rusya'nın Suriye'den getirdiği yabancı savaşçıların Ukrayna'nın kaderini değiştirip değiştiremeyeceğini konuşurken ABD'den çok dikkat çeken bir iddia daha geldi.

RUSYA'NIN UKRAYNA'YA GÖNDERDİĞİ GİZEMLİ MÜHİMMAT

Amerikan istihbarat yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna'ya ateşlediği balistik füzelerin gizemli bir mühimmata sahip olduğunu açıkladı. İsmi açıklanmayan bir istihbarat yetkilisine göre gizli mühimmatların her biri yaklaşık 30 cm uzunluğunda, dart şeklinde ve turuncu kuyruklu beyaz bir şekle sahip.