Rusya Ukrayna son dakika | ABD'li istihbarat yetkilileri bile şaşırdı kaldı! Putin'in gizemli mühimmatı hava savunma sistemlerini etkisiz hale getiriyor

HAVA SİSTEMLERİ HEDEF ALDIĞINDA DEVREYE GİRİYOR

Peki bu gizli mühimmat ne işe yarıyor? The New York Times'da yer alan iddiaya göre gizemli mühimmatlar Rusya'nın sınır ötesinden fırlattığı İskender-M kısa menzilli balistik füzelerine bağlı ve füzeler hava savunma sistemleri tarafından hedef alındığını algıladığında devreye giriyor. Her bir mühimmat düşman radarlarını yanıltmak için sinyal üreten elektronik bir mekanizma ve füzeleri etkileyecek ısıya sahip.