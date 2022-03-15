Rusya-Ukrayna savaşında, 19. gününde Rus ordusu, Kiev'e girdi





SİLAHLAR SUSMALI

Erdoğan, başbakan olduktan sonra Türkiye'yi ilk kez ziyaret eden Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile bir zirve gerçekleştirdi. İki lider ülkeleri arasındaki işbirliğini daha da ileriye götürme kararlılığını teyit etti:

Erdoğan: Son derece dinamik ve güçlü olan Türk Alman ilişkilerinin boyutları ve yoğunluğu emsalsizdir. İkili görüşmemizde siyasi, ticari, kültürel ilişkileri ele alma fırsatı bulduk. Rusya-Ukrayna konusunu da ağırlıklı olarak değerlendirdik. NATO müttefiki 2 ülke olarak endişelere sahip olduğumuzu teyit ettik. Almanya Türkiye'nin ihracatta ilk, ithalatta ikinci sıradaki ortağıdır. Ticaret hacmimizi 50 milyar dolara taşımakta kararlıyız.

Scholz: Şu anda Avrupa'da savaş yaşanan bir dönemde bir araya geliyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı devam ediyor. Orada hayatlarını kaybeden insanları görünce endişe ediyoruz. Bu saldırı konusundaki endişelerimiz konusunda hemfikiriz. Siviller için güvenli koridorların sağlanması gerekir. Artık sonuçların elde edilmesi ve silahların susması en önemlisi.

Başkan Erdoğan ile Almanya Başbakanı Scholz, biraraya geldi. İki lider, Ukrayna'da silahların susması gerektiğini bildirdi.