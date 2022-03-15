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    Rusya-Ukrayna savaşında, 19. gününde Rus ordusu, Kiev'e girdi

    Rusya-Ukrayna savaşında, 19. gün bitti. Pek çok kritik kenti ele geçiren Rus ordusu, Kiev'e girdi. Sivil-asker gözetmeden pek çok bölgeye saldırı düzenledi. 9 katlı bir apartmana top mermisi isabet etti. Can pazarının yaşandığı noktada 2 kişi can verdi...

    Hedef Kiev

    Dünya, nefesini tuttu Rusya-Ukrayna gerilimine kilitlendi. Savaş 20'nci gününde de çatışmalar, bir an olsun dinmedi. Ukrayna'yı 3 koldan kuşatan Rus ordusu, adım adım ilerledi. Son hedef ise başkent Kiev'di. Dün sabah saatlerinde, Kiev'in Obolonskiy semtinden bomba sesleri yükseldi. Rus ordusu tarafından fırlatılan top mermisi, 9 katlı bir apartmana isabet etti. 144 daireden oluşan apartman 63 kişi tahliye edildi. 2 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.



    Çatışmaların sürdüğü bir diğer adresi ise Lviv'di. Rusların pazar günü Ukraynalı askerlerin eğitim gördüğü NATO üssünü bombalamasının ardından bölgede tansiyon yükseldi. Saldırıya NATO'dan da cevap geçilmedi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın NATO topraklarını vurması durumunda, NATO'nun buna "tam gücüyle" karşılık vereceğini dile getirdi.



    ÇİN'DEN YARDIM İSTEDİ
    Çatışmalar sürerken ABD medyasından ilginç bir iddia geldi. Financial Times ve The New York Times'ın haberlerine göre Rusya, savaşın ilk 20 gününde askeri mühimmatının büyük bir bölümünü kaybetti. Çin'den askeri ve ekonomik anlamda yardım istedi. Çin Dışişleri ise iddiaları reddetti.



        HARKİV'E BOMBA YAĞDI
        Rus savaş uçakları, Harkiv'e de bomba yağdırdı. Evleri hedef aldı.



        TARİHİ SAVUNMA
        Rus ordusu, Kiev'e girdi. Ukraynalılar ise askeri-sivili ülkesini savunmak için direndi. Hendek kazdı, molotof hazırlamayı öğrendi. Askerlerin ellerinde, 1945 yılından kalma silahın olması dikkat çekti.



        SÖZÜN BİTTİĞİ YER
        Evleri hedef alınan Kievliler, gözyaşlarına boğuldu.



            SİLAHLAR SUSMALI
            Erdoğan, başbakan olduktan sonra Türkiye'yi ilk kez ziyaret eden Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile bir zirve gerçekleştirdi. İki lider ülkeleri arasındaki işbirliğini daha da ileriye götürme kararlılığını teyit etti:
            Erdoğan: Son derece dinamik ve güçlü olan Türk Alman ilişkilerinin boyutları ve yoğunluğu emsalsizdir. İkili görüşmemizde siyasi, ticari, kültürel ilişkileri ele alma fırsatı bulduk. Rusya-Ukrayna konusunu da ağırlıklı olarak değerlendirdik. NATO müttefiki 2 ülke olarak endişelere sahip olduğumuzu teyit ettik. Almanya Türkiye'nin ihracatta ilk, ithalatta ikinci sıradaki ortağıdır. Ticaret hacmimizi 50 milyar dolara taşımakta kararlıyız.
            Scholz: Şu anda Avrupa'da savaş yaşanan bir dönemde bir araya geliyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı devam ediyor. Orada hayatlarını kaybeden insanları görünce endişe ediyoruz. Bu saldırı konusundaki endişelerimiz konusunda hemfikiriz. Siviller için güvenli koridorların sağlanması gerekir. Artık sonuçların elde edilmesi ve silahların susması en önemlisi.
            Başkan Erdoğan ile Almanya Başbakanı Scholz, biraraya geldi. İki lider, Ukrayna'da silahların susması gerektiğini bildirdi.



            HASTANEDE MADALYA TÖRENİ
            Ukrayna lideri Zelenski, Kiev'de yaralı askerlerin tedavi gördüğü hastaneye gitti. Her birine şifa dileyen Zelenski, kahramanlarına madalya takdim etti. O anları sosyal medyadan paylaşarak, "İnanıyorum ki en güzel hediye taburcu olmanız olacak" dedi. Bu arada Zelenski, Rusya'nın NATO'nun eğitim karargahını vurmasına tepki gösterdi. "Ukrayna uçuşa yasak bölge ilan edilmediği sürece NATO tehlikede olacak" dedi.



            CENAZELERİ SAKLIYO'RUS'
            Ukrayna, bugüne kadar 10 binin üzerinde Rus askerini öldürdüklerini iddia etti. Bu ölenler arasında Vladimir Putin'in üst düzey 12 komutanının da olduğu bildirildi. Dün de Mariupol'da askeri istihbarat casusu Kaptan Alexey Glushchak'un öldürüldüğü öğrenildi. Özgür Avrupa Radyosu'ndan (RFE) çok konuşulacak bir iddia geldi. RFE, savaşta ölen Rus askerlerinin Belarus'a gönderildiğini ve hastanelerde tutulduğunu söyledi. Cenazelerin Moskova'ya götürülmesi halinde büyük protestoların olacağı endişesi nedeniyle böyle bir yola başvurulduğu belirtildi.



                OLİGARKLAR TAKİPTE
                ABD'li Central Florida Üniversitesi öğrencisi Jack Sweeney (19), geliştirdiği 'Hava Radar Programı' ile Elon Musk'ı takibe aldı! Şimdi de Rus oligarkları kafaya taktı. Abramovich'in 6 jetinden biri olan Gulfstream G650'nin önceki gün Tel Aviv'e indiğini Twitter'dan paylaştı.



                EVDE VAR PANİK
                ABD ve AB tarafından mal varlıklarına el konulan Rus milyarderler servetlerinin büyük bir kısmını kaybetti. İngiltere, 7 oligarkın mal varlıklarını dondurduğunu söyledi. Dün, İngilizler petrol milyarderi Oleg Deripaska'nın 50 milyon sterlinlik malikanesine girdi! Hazırladığı pankartlarla Putin'e tepki gösterdi.



                INS'TERK'RAM
                Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un kızı Polina Kovaleva'nın İngiltere'deki lüks yaşamı dikkat çekti. İngilizler dün Polina'nın Kensington'daki lüks evinin önüne gitti. "Katilin kızı ülkemizden defol" dedi. Polina ise gelen tepkiler üzerine Instagram hesabını kapattı.



                    ACININ KARESİ
                    Rus uçakları, Mariupol'deki doğum hastanesine bomba yağdırdı. O saldırıda çekilen bu kare, hafızalara kazındı. Savaşın simgesi olan anne ile bebeği kurtarılamadı. Rus ordusunun hedeflerinden biri de Ukrayna'nın Karadeniz kıyısında bulunan Mariupol kentiydi. Bölgede 2 bin 500 kişi can verdi. Perşembe günü kentteki doğum hastanesine saldırı düzenledi. Hamile bir kadının, sedyeyle taşındığı o anlar, savaşın korkunç yüzünü bir kez daha gösterdi. İşte o anne ve bebekten, dün acı haber geldi. Saldırıda ağır yaralanan genç kadının bebeğiyle birlikte birkaç saat arayla can verdiği öğrenildi. Ukraynalı kadını ameliyat eden Dr. Timur Marin, "Anne, geldiğinde ağır yaralıydı. 'Beni öldürün ama bebeğimi kurtarın' diye ağladı. Ameliyata aldık. Ancak bebekte yaşam belirtileri yoktu. Anne de 20 dakika sonra hayatını kaybetti" dedi.



                    Ukranya'nın Irpin kentinde yaşayan Marina Met ve oğlu İvan Met, evlerinin bombalanması sonucu can verdi. Anne oğul, evlerinin bahçesine defnedildi.



                    ÖRNEK MODEL
                    Dünya, Ukrayna'da yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadı. Putin'e tepki yağdı. Ülkesindeki vahşeti gören Ukraynalı modeller de duygularını sosyal medya hesaplarından aktardı. Daria Kyryliuk da o isimler arasındaydı. Güzel manken, bombardımanın ardından yıkılan evlerin görüntülerini paylaştı. Ülkesi için yardım kampanyası başlattı.

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                    Üretim artacak ithalat yüzde 50 azalacak
                    Haberler Dünya Rusya-Ukrayna savaşında, 19. gününde Rus ordusu, Kiev'e girdi
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