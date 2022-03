Rusya-Ukrayna savaşında, 19. gününde Rus ordusu, Kiev'e girdi

ÇİN'DEN YARDIM İSTEDİ

Çatışmalar sürerken ABD medyasından ilginç bir iddia geldi. Financial Times ve The New York Times'ın haberlerine göre Rusya, savaşın ilk 20 gününde askeri mühimmatının büyük bir bölümünü kaybetti. Çin'den askeri ve ekonomik anlamda yardım istedi. Çin Dışişleri ise iddiaları reddetti.