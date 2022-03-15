Rusya-Ukrayna savaşında, 19. gününde Rus ordusu, Kiev'e girdi

Dünya, nefesini tuttu Rusya-Ukrayna gerilimine kilitlendi. Savaş 20'nci gününde de çatışmalar, bir an olsun dinmedi. Ukrayna'yı 3 koldan kuşatan Rus ordusu, adım adım ilerledi. Son hedef ise başkent Kiev'di. Dün sabah saatlerinde, Kiev'in Obolonskiy semtinden bomba sesleri yükseldi. Rus ordusu tarafından fırlatılan top mermisi, 9 katlı bir apartmana isabet etti. 144 daireden oluşan apartman 63 kişi tahliye edildi. 2 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.
Çatışmaların sürdüğü bir diğer adresi ise Lviv'di. Rusların pazar günü Ukraynalı askerlerin eğitim gördüğü NATO üssünü bombalamasının ardından bölgede tansiyon yükseldi. Saldırıya NATO'dan da cevap geçilmedi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın NATO topraklarını vurması durumunda, NATO'nun buna "tam gücüyle" karşılık vereceğini dile getirdi.
ÇİN'DEN YARDIM İSTEDİ
Çatışmalar sürerken ABD medyasından ilginç bir iddia geldi. Financial Times ve The New York Times'ın haberlerine göre Rusya, savaşın ilk 20 gününde askeri mühimmatının büyük bir bölümünü kaybetti. Çin'den askeri ve ekonomik anlamda yardım istedi. Çin Dışişleri ise iddiaları reddetti.