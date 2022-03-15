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    • Dünya
    • 15.03.2022 10:39
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    • 15.03.2022 10:51
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    Macron'un Zelensky tarzı alay konusu oldu! Özenti yorumları geldi

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sosyal medyada paylaşılan son fotoğrafları tepki çekti. Macron'un Elysee Sarayı'nda çekilen son görüntülerde Macron'un kot pantolon ve kapüşonlu kıyafetleri tercih ettiği görüldü. Sosyal medyada kirli sakallı Macron'un Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'ye özendiği yorumları yapıldı.

    Macron’un Zelensky tarzı alay konusu oldu!

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medyanın gündemine oturdu. Her zaman takım elbise ile görmeye alışkın olduğumuz Macron'un yeni imajı ortaya çıktı.

    SAKALLI MACRON

    Kot pantolon ve kapüşonlu giyen ve kirli sakal bırakan Macron'un Ukrayna lideri Zelenski'yi kopyaladığı iddiası sosyal medyada günün konusu oldu.

    Sosyal medya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni imajını konuşuyor. Fransız lider, koyu renk, dar kesim takım elbise ve kravattan başka bir şeye neredeyse hiç görüntülenmemişti.

        ZELENSKY TARZI

        Sosyal medyada aralarında medya mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişi ise fotoğrafların üzerine "Zelensky etkisi" yorumunda bulundu.

        Ülkede nisanda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Macron'un reklam çalışması olarak da görülen fotoğraflar, başka bir kullanıcının da "savaşın ortasındaki bir ülkenin cumhurbaşkanını taklit etmeye çalışmak çocukça" şeklindeki tepkisini çekti.

        Diğer bir kullanıcı da "Macron'un müstesna bir Fransız Zelensky'si imajı vermek istediği" ifadesine yer verdi.
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        Macron’un Zelensky tarzı alay konusu oldu!
        Haberler Dünya Macron'un Zelensky tarzı alay konusu oldu! Özenti yorumları geldi
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