Macron'un Zelensky tarzı alay konusu oldu! Özenti yorumları geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medyanın gündemine oturdu. Her zaman takım elbise ile görmeye alışkın olduğumuz Macron'un yeni imajı ortaya çıktı.
SAKALLI MACRON
Kot pantolon ve kapüşonlu giyen ve kirli sakal bırakan Macron'un Ukrayna lideri Zelenski'yi kopyaladığı iddiası sosyal medyada günün konusu oldu.
Sosyal medya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni imajını konuşuyor. Fransız lider, koyu renk, dar kesim takım elbise ve kravattan başka bir şeye neredeyse hiç görüntülenmemişti.