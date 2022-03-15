Eyfel Kulesi, 6 metre daha uzatıldı

1929'da ise New York City'deki Chrysler Binası bu unvanı ele geçirdi. Yapıldığı ilk yıldan beri her sene bir milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği ve üzerindeki anten kısmı daha da uzayan kulenin inşaatı için 3 bin kişi, 26 ay boyunca çalıştı.