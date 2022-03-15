Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Almanya Başbakanı Olaf Scholz görüşmesi Alman basınında: Dostça görüşme fikir alışverişi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ün Ankara ziyareti Alman basınında geniş yer buldu.
Welt gazetesi "Şansölye Ankara'ya ilk ziyaretini yakınlaşmak için kullanıyor" başlığıyla verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Olaf Scholz'ün, Rusya'nın saldırganlığını kınamakta ortak bir tutum sergilediğini vurguladı.
Türkiye'nin Rusya-Ukrayna ihtilafında kendisini arabulucu olarak gösterdiği belirtilen haberde, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları'nın Antalya'da ilk defa üst düzey bir görüşme gerçekleştirdiğine işaret edildi.
Süddeutsche gazetesi de "Olaf Scholz kriz nedeniyle Türkiye'yi ziyaret etti" başlığıyla verdiği haberde, Scholz'ün, Ankara ziyaretiyle ilk ziyaretler dizisini devam ettirdiği belirtildi.
Haberde, "Aslında bunlara kriz ziyaretleri de denilebilir. Washington, Kiev ve Moskova ziyaretlerinde söz konusu olan bir savaşı önlemekti. Ancak şimdiki ziyaretinin amacı yıkıcı Rus saldırılarını durdurmak ve Ukrayna'da ateşkes sağlamak. Scholz, 'bir an önce ateşkes olması gerektiği' konusunda Erdoğan ile 'tamamen mutabık' olduğunu söyledi." değerlendirmesi yer aldı.
Türkiye'nin de İsrail gibi hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkileri olduğu vurgulanan haberde, İsrail gibi Türkiye'nin de Batı'ya ait olmakla birlikte Rusya'ya yönelik büyük ekonomik yaptırımlara katılmadığı kaydedildi.