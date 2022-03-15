Avrupa Birliği Komisyonu Üyesi Ylva Johansson: "AB 2015'teki göç krizinde yoktu"

Johansson, AB'nin şu anda 2015'tekinden daha büyük bir sığınmacı krizi olmasına rağmen daha iyi iş çıkardığını dile getirerek Ukraynalılar için Geçici Koruma Yönergesi'ni gündeme getirdiğinde birçok AB üyesinin tereddüt ettiğini söyledi.

"Geçici Koruma Yönergesi bence 2015'te de kullanılmalıydı ama o zaman bu siyasi olarak mümkün olmadı." diye konuşan Johansson, şunları kaydetti: