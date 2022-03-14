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    • Dünya
    • 14.03.2022 10:28
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    • 14.03.2022 11:02
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    Ukrayna ordusuna ait mühimmat depoları Su-25 uçağıyla böyle vuruldu! Rusya görüntüleri yayınladı

    Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sürüyor. Son dakika haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait mühimmat depolarının Su-25 uçağıyla imha edildiği görüntüleri paylaştı. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov’a göre, özel askeri operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna'nın 3 bin 920 askeri altyapı tesisi imha edildi.

    Rusya görüntüleri yayınladı! Ukrayna böyle vuruldu

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 19'uncu gününde. Çatışma ve bombardıman ülkenin dört bir yanında devam ederken savaş hattından sıcak görüntüler de gelmeye devam ediyor.



    MÜHİMMAT DEPOSU HAVAYA UÇURULDU
    Son dakika haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait mühimmat depolarının Su-25 uçağıyla imha edildiği görüntüleri paylaştı.




    RUSYA: OPERASYONUN BAŞLAMASINDAN BU YANA 3 BİN 920 ASKERİ UNSUR VURULDU
    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov'a göre, özel askeri operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna'nın 3 bin 920 askeri altyapı tesisi imha edildi.



        Operasyon sırasında 143 insansız hava aracı, bin 267 tank ve başka zırhlı muharebe aracı, 124 çok namlulu roketatar, 457 topçu sistemi ile bin 28 adet özel askeri araç vuruldu.

        Taarruzunu sürdüren Rus Silahlı Kuvvetleri askerleri, Vodyanoye, Sladkoe, Stepnoe, Taramchuk ve Glorious hattına ulaştı. Gün içinde 11 kilometre
        daha ilerleme kaydedildi.

        RUSYA KİEV'DE YERLEŞİM ALANLARINI VURDU: 1 ÖLÜ
        Öte yandan Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gece saatlerinde sivil yerleşim alanlarını vurması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Rusya Kiev'de yerleşim alanlarını vurdu

            Konuya ilişkin Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, "14 Mart sabah saatlerinde Kiev'in Obolon semtinde çıkan yangına ilişkin bir ihbar aldık. Yapılan incelemeler sonucunda binaya top mermisinin düştüğü ve yangının bu sebeple çıktığı anlaşıldı. Ekiplerimiz 9 araç 35 personel ile olaya müdahale etti. 500 metrekarelik alan zarar gördü.

            Göçük altından 15 kişi çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti. 9 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Bölgede bulunan 63 kişi güvenli yerlere tahliye edildi. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.


            4. MÜZAKERE BUGÜN
            Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakerelerin bir sonraki turunun bugün planlandığı bildirildi.

            Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov basına yaptığı açıklamasında, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin şimdilik sürmediğini, bugün için yapılmasının planlandığını belirtti.

            Peskov, 12 Mart'ta yaptığı açıklamasında müzakerelerin artık çevrim içi olarak devam edeceğini duyurmuştu.

            Savaş hattından yeni görüntü

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            Haberler Dünya Ukrayna ordusuna ait mühimmat depoları Su-25 uçağıyla böyle vuruldu! Rusya görüntüleri yayınladı
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