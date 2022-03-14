Ukrayna ordusuna ait mühimmat depoları Su-25 uçağıyla böyle vuruldu! Rusya görüntüleri yayınladı

RUSYA: OPERASYONUN BAŞLAMASINDAN BU YANA 3 BİN 920 ASKERİ UNSUR VURULDU
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov'a göre, özel askeri operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna'nın 3 bin 920 askeri altyapı tesisi imha edildi.
RUSYA: OPERASYONUN BAŞLAMASINDAN BU YANA 3 BİN 920 ASKERİ UNSUR VURULDU
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov'a göre, özel askeri operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna'nın 3 bin 920 askeri altyapı tesisi imha edildi.
Operasyon sırasında 143 insansız hava aracı, bin 267 tank ve başka zırhlı muharebe aracı, 124 çok namlulu roketatar, 457 topçu sistemi ile bin 28 adet özel askeri araç vuruldu.
Taarruzunu sürdüren Rus Silahlı Kuvvetleri askerleri, Vodyanoye, Sladkoe, Stepnoe, Taramchuk ve Glorious hattına ulaştı. Gün içinde 11 kilometre
daha ilerleme kaydedildi.
RUSYA KİEV'DE YERLEŞİM ALANLARINI VURDU: 1 ÖLÜ
Öte yandan Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gece saatlerinde sivil yerleşim alanlarını vurması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Konuya ilişkin Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, "14 Mart sabah saatlerinde Kiev'in Obolon semtinde çıkan yangına ilişkin bir ihbar aldık. Yapılan incelemeler sonucunda binaya top mermisinin düştüğü ve yangının bu sebeple çıktığı anlaşıldı. Ekiplerimiz 9 araç 35 personel ile olaya müdahale etti. 500 metrekarelik alan zarar gördü.
Göçük altından 15 kişi çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti. 9 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Bölgede bulunan 63 kişi güvenli yerlere tahliye edildi. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
4. MÜZAKERE BUGÜN
Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakerelerin bir sonraki turunun bugün planlandığı bildirildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov basına yaptığı açıklamasında, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin şimdilik sürmediğini, bugün için yapılmasının planlandığını belirtti.
Peskov, 12 Mart'ta yaptığı açıklamasında müzakerelerin artık çevrim içi olarak devam edeceğini duyurmuştu.