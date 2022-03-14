Ukrayna ordusuna ait mühimmat depoları Su-25 uçağıyla böyle vuruldu! Rusya görüntüleri yayınladı

Konuya ilişkin Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, "14 Mart sabah saatlerinde Kiev'in Obolon semtinde çıkan yangına ilişkin bir ihbar aldık. Yapılan incelemeler sonucunda binaya top mermisinin düştüğü ve yangının bu sebeple çıktığı anlaşıldı. Ekiplerimiz 9 araç 35 personel ile olaya müdahale etti. 500 metrekarelik alan zarar gördü.