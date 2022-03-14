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    • Dünya
    • 14.03.2022 15:38
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    • 14.03.2022 15:38
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    Tesla CEO'su Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teke tek dövüşte meydan okudu

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ilginç tartışmalara da konu oluyor. Tesla CEO'su Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teke tek dövüşte meydan okudu. Musk, Twitter hesabından paylaştığı gönderide "Vladimir Putin'e teke tek dövüşte meydan okuyorum" dedi. Musk'ın söyledikleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

    Teke tek dövüşte meydan okudu

    Son dakika haberi... Rusya Ukrayna savaşına yönelik sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Tesla CEO'su Elon Musk Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında attığı tweet'i ile herkesi şaşkına çevirdi. Elon Musk'ın Putin tweet'i sosyal medyanın dikkatini çekmeyi kesinlikle başardı.

    ELON MUSK PUTİN'E MEYDAN OKUDU!
    Elon Musk, söz konusu tweet'te Rusya lideri Putin'i teke tek düelloya davet ederek meydan okudu. Musk, "Vladimir Putin'e teke tek dövüşte
    meydan okuyorum"     dedi. Ayrıca bahislerin Ukrayna olduğundan söz etti.



    UKRAYNA'YA STARLINK GÖNDERMİŞTİ
    Elon Musk'ın adı aslında bakarsanız hem Twitter hesabı sayesinde hem de şirketleri aracılığıyla Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşta birçok kez geçti. Hatta ünlü milyarder Ukrayna'ya Starlink internet hizmeti ekipmanları da sağladı.

        Putin'in bu teklife yanıt verip vermeyeceği, verecekse de nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.

        YA PUTIN KABUL EDERSE...
        Bir kullanıcıdan gelen "Meydan okumanı kabul ettiğinde şaşıracak mısın?" sorusuna Musk, "Bu bir onur olur." cevabını verdi. Başka bir kullanıcıya ise kesinlikle ciddi olduğunu söyledi.

        KREMLIN'İ ETİKETLEDİ
        Musk, daha sonra Rusya'nın resmi Twitter hesabını etiketleyerek, "Bunu kabul ediyor musun?" diye sordu.

        Halihazırda sosyal medya Elon Musk'ın tweet'ine odaklanmış durumda.

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