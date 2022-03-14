Tesla CEO'su Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teke tek dövüşte meydan okudu

Putin'in bu teklife yanıt verip vermeyeceği, verecekse de nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.

YA PUTIN KABUL EDERSE...

Bir kullanıcıdan gelen "Meydan okumanı kabul ettiğinde şaşıracak mısın?" sorusuna Musk, "Bu bir onur olur." cevabını verdi. Başka bir kullanıcıya ise kesinlikle ciddi olduğunu söyledi.