Tesla CEO'su Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teke tek dövüşte meydan okudu

Son dakika haberi... Rusya Ukrayna savaşına yönelik sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Tesla CEO'su Elon Musk Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında attığı tweet'i ile herkesi şaşkına çevirdi. Elon Musk'ın Putin tweet'i sosyal medyanın dikkatini çekmeyi kesinlikle başardı.
ELON MUSK PUTİN'E MEYDAN OKUDU!
Elon Musk, söz konusu tweet'te Rusya lideri Putin'i teke tek düelloya davet ederek meydan okudu. Musk, "Vladimir Putin'e teke tek dövüşte
meydan okuyorum" dedi. Ayrıca bahislerin Ukrayna olduğundan söz etti.