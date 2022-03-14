Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: "NATO’ya girmeyeceğiz"

Seçim kampanyaları için Vranje şehrinde bulunan Vucic, burada yaptığı açıklamada, "Sırbistan NATO'ya girmeyecek. Ülkemiz kendi hava sahasını korumaya devam edecek. Yeterli askerimiz var ve kendi çocuklarımızı kendimiz koruyacağız" ifadesini kullandı.

Vucic, "başkalarının" ülkeye getirebilecekleri şeylerden korktuğunu belirterek, "Kosova ve Metohiya'daki Sırpların arkasındayız" dedi.