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    • Dünya
    • 14.03.2022 23:56
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    • 14.03.2022 23:57
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    Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: "NATO’ya girmeyeceğiz"

    Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin NATO’ya üye olmayacağını söyledi. Vucic, "Yeterli askerimiz var ve kendi çocuklarımızı kendimiz koruyacağız" dedi.

    Sırbistan NATO’ya girmeyecek

    Seçim kampanyaları için Vranje şehrinde bulunan Vucic, burada yaptığı açıklamada, "Sırbistan NATO'ya girmeyecek. Ülkemiz kendi hava sahasını korumaya devam edecek. Yeterli askerimiz var ve kendi çocuklarımızı kendimiz koruyacağız" ifadesini kullandı.

    Vucic, "başkalarının" ülkeye getirebilecekleri şeylerden korktuğunu belirterek, "Kosova ve Metohiya'daki Sırpların arkasındayız" dedi.

    Sırbistan'ın 3 Nisan'daki seçimlerde doğru kararı vereceğine emin olduğunun altını çizen Vucic, "Seçimler çocuk oyuncağı değil. Mevzu, birini sevip sevmemeniz değil. Mevzu, çocuklarınızın geleceğini garanti altına alıp almak istemediğiniz." diye konuştu.

    PARLAMENTO VE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ 3 NİSAN'DA
    Sırbistan Meclis Başkanı İvica Dacic, Sırbistan'da parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için halkın 3 Nisan'da sandık başına gideceğini duyurmuştu.



    Sırbistan'da yapılacak seçimlerde, iktidardaki Sırbistan Sosyalist Partisi ve Sırp İlerleme Partisi'nin mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i destekleyeceği duyurmuştu.

    Sırbistan'da 2 Nisan 2017'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerini Vucic kazanmıştı.

    Ülkede, Boşnak ve Macar nüfusun yoğun yaşadığı bölgelerde de sandıktan Vucic birinci çıkmıştı.

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    Haberler Dünya Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: "NATO’ya girmeyeceğiz"
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