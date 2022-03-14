Rusya'da alarm! Evlere Z işareti! Z işareti ne anlama geliyor?

Savaşın başladığı günden beri sesini yükselten ve başkent Moskova başta olmak üzere sokaklara inen savaş karşıtı Ruslar cesaretleriyle takdir toplamaya devam ediyor. Gözaltına alınmayı, hatta 15 yıla varan hapis cezalarıyla karşılaşmayı göze alan bu insanların karşısına çıkan savaş ve Putin yanlısı Ruslar ise tehlikeli bir oyunun içindeler.

KAPISINI İŞARETLEDİLER!

Yaptıkları eylemlerle karşı karşıya gelen karşıt görüşlü Ruslar cephede olmasa da adeta sokaklarda çarpışıyor. Ancak bu karşıtlık artık hedef gösterme ve neredeyse insan avına çıkma boyutuna varmış durumda. Bölgeden gelen son haberlere göre savaş yanlıları savaş karşıtlarının kapılarını 'Z' harfiyle işaretliyor.