Rusya'da alarm! Evlere Z işareti! Z işareti ne anlama geliyor?

Savaşın başladığı günden beri sesini yükselten ve başkent Moskova başta olmak üzere sokaklara inen savaş karşıtı Ruslar cesaretleriyle takdir toplamaya devam ediyor. Gözaltına alınmayı, hatta 15 yıla varan hapis cezalarıyla karşılaşmayı göze alan bu insanların karşısına çıkan savaş ve Putin yanlısı Ruslar ise tehlikeli bir oyunun içindeler.
KAPISINI İŞARETLEDİLER!
Yaptıkları eylemlerle karşı karşıya gelen karşıt görüşlü Ruslar cephede olmasa da adeta sokaklarda çarpışıyor. Ancak bu karşıtlık artık hedef gösterme ve neredeyse insan avına çıkma boyutuna varmış durumda. Bölgeden gelen son haberlere göre savaş yanlıları savaş karşıtlarının kapılarını 'Z' harfiyle işaretliyor.
Moskova ve St. Petersburg'da eylemler planlayan genç bir gösterici "Kapımda bu işareti gördüm. Çok korkuyorum; Nazi yanlıları peşime düştü." diyor. Gleb Kondartiyev adındaki bu genç 'İlkbahar' adındaki, küçük çaplı bir savaş karşıtı gruba üye.
Kondartiyev'in kapısına çizilen Z harfinin üstünde ise "Rusya'da liberal bahar yasaklanmıştır" yazıyor.
KARŞI DURANA PARA CEZASI
Sibirya'nın Surgut bölgesinde ise aynı durum farklı bir yönden yaşanıyor: Rus polisi "Z harfi pislikler içindir" yazan ve ismi açıklanmayan bir kişiye 40 bin ruble para cezası verdi. Normal koşullarda bu tip bir para cezası ancak Rus devletine karşı yazılar için uygulanıyor. Bu durum ise artık 'Z' sembolünün neredeyse Rus devletiyle özdeşleştiğinin kanıtı gibi.