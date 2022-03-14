Rusya Ukraynalı askerlere eğitim verilen Batı bölgesini hedef alarak NATO Üssü’ne bomba yağdırdı





ÇOK FENAMEN

Rusya, Instagram'ın fişini çekti. 80 milyon hesaba erişim engellendi. Sosyal medyadan milyonlarca dolar gelir elde eden fenomenler ise isyan etti: 5 yıldır bu işle yatıp kalkıyorum. Ne yapacağım? Rusya, savaş nedeniyle birçok yaptırıma maruz kaldı. Moskova hükümeti tepkilere karşılık Instagram'ın fişini çekme kararı aldı! Bugünden itibaren 80 milyon hesaba erişim yasaklandı! Paylaşımlarıyla milyonlarca dolarlık kazanç elde eden sosyal medya fenomenleri isyan bayrağını açtı! Bir moda blogger'ı "Hala bir Instagram bloggerı olarak benim için bunun böyle olduğunu mu düşünüyorsun? Bu benim tüm hayatım. Benim ruhum. 5 yıldır bu işle yatıp kalkıyorum" diyerek ağladı. Fenomenlerin bazıları da Telegram hesabı açtı. Takipçilerine "Benden uzak kalmak istemiyorsanız telegram hesabımı takip edin" diye yazdı.