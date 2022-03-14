Rusya Ukraynalı askerlere eğitim verilen Batı bölgesini hedef alarak NATO Üssü’ne bomba yağdırdı

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta hala barış sağlanamadı. Ukraynalı siviller, çeşitli savaş bölgelerinden kaçarak Lviv'e sığındı. Rusya, füzelerle Lviv'e yakın noktaları vurmaya başladı. Polonya sınırına 23 kilometre uzaklıkta, Lviv'in ise 40 kilometre yakındaki Yavoriv'deki NATO'ya ait merkezi hedef aldı. ABD ve Kanada da dahil olmak üzere NATO ülkelerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni eğittiği Ukrayna Müşterek Görev Gücü- Ukrayna Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi'ne bomba yağdırdı.
Özellikle ABD askerlerinin yoğunlukta olduğu merkezin hedef alınması, dünyada şok etkisi yarattı. Lviv kenti yöneticileri, Ruslar'ın eğitim merkezine en az 30 roket fırlattığını açıkladı. Saldırı sonrası merkezde adeta can pazarı yaşandı. Bölgeye ambulanslar yığıldı. Saldırıda 35 kişi yaşamını yitirirken, 134 kişinin de yaralandığı açıklandı. Bombardımanda yaralanan ABD, Kanada ve Ukraynalı askerler, Nova Yavoriv Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bu saldırı sonrası henüz NATO bir açıklama yapılmadı.