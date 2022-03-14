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    Rusya Ukraynalı askerlere eğitim verilen Batı bölgesini hedef alarak NATO Üssü’ne bomba yağdırdı

    Rusya, ilk defa Ukrayna’nın batı bölgesini hedef aldı. Sınıra 23 kilometre uzaklıkta Ukraynalı askerlere eğitim verilen NATO Üssü’ne bomba yağdırdı. 35 askerin öldüğü, 134 kişinin yaralandığı açıklandı...

    Üs düzey saldırı

    Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta hala barış sağlanamadı. Ukraynalı siviller, çeşitli savaş bölgelerinden kaçarak Lviv'e sığındı. Rusya, füzelerle Lviv'e yakın noktaları vurmaya başladı. Polonya sınırına 23 kilometre uzaklıkta, Lviv'in ise 40 kilometre yakındaki Yavoriv'deki NATO'ya ait merkezi hedef aldı. ABD ve Kanada da dahil olmak üzere NATO ülkelerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni eğittiği Ukrayna Müşterek Görev Gücü- Ukrayna Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi'ne bomba yağdırdı.



    Özellikle ABD askerlerinin yoğunlukta olduğu merkezin hedef alınması, dünyada şok etkisi yarattı. Lviv kenti yöneticileri, Ruslar'ın eğitim merkezine en az 30 roket fırlattığını açıkladı. Saldırı sonrası merkezde adeta can pazarı yaşandı. Bölgeye ambulanslar yığıldı. Saldırıda 35 kişi yaşamını yitirirken, 134 kişinin de yaralandığı açıklandı. Bombardımanda yaralanan ABD, Kanada ve Ukraynalı askerler, Nova Yavoriv Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bu saldırı sonrası henüz NATO bir açıklama yapılmadı.



    NATO ülkelerine bağlı askerler, hedef alınan üste Ukrayna birliklerine eğitim veriyordu.



        Ruslar, sabah saatlerine kadar üsse bomba yağdırdı. Onlarca askerin öldüğü açıklandı.



        Saldırının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, hastaneye gönderildi.



        Üste, ABD, Kanadalı askerlerin de bulunduğu öğrenildi.



            UKRAYNA ZİRVESİ
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen 2 saatlik kabulde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan'ın özel bir sorumluluk taşıdığı konusunda mutabık kalındı. İki ülke arasında iş birliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel faydaları üzerinde görüş birliğine varıldı. İki komşu arasındaki anlaşmazlıklara rağmen, iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik adımların atılması kararlaştırıldı. Erdoğan, Türkiye'nin attığı adımlara değinerek, "Ege sorunları, azınlık, terörle mücadele, yasa dışı göç gibi konularda da ilerleme sağlama ve ilişkileri daha ileri bir noktaya taşıma inancını koruduğunu" anlattı.



            PUTİN KANSER
            ABD'li istihbarat örgütü Five Eyes, Rusya lideri Putin hakkında ilginç bir iddia ortaya attı! İstihbarat kaynakları 69 yaşındaki Putin'in kanser, demans ya da Parkinson hastalıklarından biriyle mücadele ettiğini yazdı. Steroid tedavisi gören Putin'in kullandığı ilaçlardan dolayı öfke patlaması yaşadığı, Ukrayna'yı da bu yüzden işgal ettiği vurgulandı.



            ABD'Lİ GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ
            Rusya-Ukrayna arasında savaş 19'uncu gününe girdi. Çatışmalar, devam etti. Dün, Rus kuvvetleri Kiev yakınlarındaki Irpin şehrine saldırı düzenledi. Bombardımanda ağır yaralanan The New York Times muhabiri Brent Renaud hayatını kaybetti. Renaud, Irak ve Afganistan Savaşları, Haiti depremi, Mısır ve Libya'daki politik kargaşalar, Musul çatışmalarında görev almıştı.



                HARKOV'DAN KAÇIŞ
                Ukrayna'da eğitim gören tıp fakültesi öğrencisi Utku Özdemiroğlu, savaşın ortasında kaldı. Türkiye'nin çabalarıyla kurtarıldı. 3 gün boyunca saklandığı sığınakta annesine gönderdiği mesaj herkesi duygulandırdı: Anneciğim eğer sana dönemezsem seni çok sevdiğimizi bilmeni istiyorum.



                ÇOK FENAMEN
                Rusya, Instagram'ın fişini çekti. 80 milyon hesaba erişim engellendi. Sosyal medyadan milyonlarca dolar gelir elde eden fenomenler ise isyan etti: 5 yıldır bu işle yatıp kalkıyorum. Ne yapacağım? Rusya, savaş nedeniyle birçok yaptırıma maruz kaldı. Moskova hükümeti tepkilere karşılık Instagram'ın fişini çekme kararı aldı! Bugünden itibaren 80 milyon hesaba erişim yasaklandı! Paylaşımlarıyla milyonlarca dolarlık kazanç elde eden sosyal medya fenomenleri isyan bayrağını açtı! Bir moda blogger'ı "Hala bir Instagram bloggerı olarak benim için bunun böyle olduğunu mu düşünüyorsun? Bu benim tüm hayatım. Benim ruhum. 5 yıldır bu işle yatıp kalkıyorum" diyerek ağladı. Fenomenlerin bazıları da Telegram hesabı açtı. Takipçilerine "Benden uzak kalmak istemiyorsanız telegram hesabımı takip edin" diye yazdı.



                BÜYÜK OPERASYON
                AB ülkeleri, Rus oligarkları yaptırım listesine aldı. İtalya, 5 Rus milyardere ait 143 milyon euro değerindeki gayrimenkul ve banka hesaplarını dondurduğunu açıkladı. Son olarak milyarder Andrey Melnichenko'ya ait dünyanın en büyük yelkenlisi olan Sailing Yacht A'ya el konulduğu ortaya çıktı. Yatın değerinin 530 milyar euro olduğu ortaya çıktı!



                    PES-FOOD!
                    McDonald's Rusya'daki restoranlarını kapattı! Halk, satın aldığı hamburgerleri internette rekor fiyata satmaya başladı. Ukrayna'nın işgalinin ardından pek çok marka, Rusya'dan çekildi. ABD'li fastfood markası McDonald's da onlardan biriydi. Ruslar, 850 şubesini kapatan restoran zincirine akın etti. Hamburgerleri dolaba istifledi! Bazılarının ise hamburgerleri uçuk fiyata satması dikkat çekti! Bir internet sitesinde Big Mac menüye 250 sterlin, üç çanta McDonald's ürününü 639 sterlin fiyat biçildi! Başka bir Rus 'hala sıcak' dediği menüye 255 sterlin istedi!



                    'ROMAN'TİK
                    Rusya, Ukrayna'yı işgal etti. Rus milyarderler ise yaptırımların merkezine yerleşti. Mal varlıklarına el konuldu, lüks yatları limanlara demirlendi. Avrupa'daki servetinin büyük bir kısmını kaybeden oligark Roman Abramovich ise yeni aşkıyla gündeme geldi! Milyarderin gönlünü çalan kişinin Ukrayna kökenli 25 yaşındaki Alexandra Korendyuk olduğu öğrenildi. İkilinin bir süredir gizlice görüştüğü iddia edildi.



                    GÖNÜLLERİ KAZANDI
                    Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk'in sahibi Rinat Akhmetov, vatanseverlik örneği sergiledi. Vakfı sayesinde savaş nedeniyle zor durumda kalan Ukraynalılar'a su, yiyecek ve ilaç temin etti. Gönülleri fethetti.

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                    Haberler Dünya Rusya Ukraynalı askerlere eğitim verilen Batı bölgesini hedef alarak NATO Üssü’ne bomba yağdırdı
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