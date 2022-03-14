Rus milyarder Roman Abramovich'in Gulfstream tipi özel jeti İstanbul'da!

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası gündeme gelen isimlerden biri de Rus milyarder Roman Abramovich oldu.
Rus milyarder Roman Abramovich'in LX-RAY kuyruk tescilli Gulfstream tipi özel jeti akşam saatlerinde İsrail'den havalanarak, İstanbul'a geldi. Uçakta Abramovich'in olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan hareket eden Roman Abramovich'in özel jeti, yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından saat 18.11'de İstanbul Havalimanı'na indi.
Apronda park eden jetin yolcuları arasında Abramovich'in olup olmadığı bilinmiyor.
ABRAMOVICH TEL AVİV'DE GÖRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ
Öte yandan, dün Rusya'nın başkenti Moskova'dan havalanan Abramovich'in jeti, akşam saatlerinde Tel Aviv'e inmişti.
Reuters Abramovich'in en son bugün Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'nda görüldüğünü iddia etmişti.