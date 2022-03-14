Kazakistan'dan dolar ve altın kararı: Yurt dışına çıkarılması yasaklandı! İşte o limit...

ALTIN VE DOLAR YASAĞI

Söz konusu kararnameye göre, 10 bin dolar üstü nakit para ile 5 gram ve fazlası külçe altınların ülke dışını çıkarılması yasaklandı.

Ayrıca altın ve gümüşten yapılan yatırım madeni paraları ile 100 gramın üzerindeki rafine altın da yurt dışına çıkarılamayacak.