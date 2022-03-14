Kazakistan'dan dolar ve altın kararı: Yurt dışına çıkarılması yasaklandı! İşte o limit...

Kazakistan'da "ülkenin ulusal çıkarlarını korumak ve finans sektöründe istikrarı sağlamak amacıyla" dikkat çeken bir karar alındı.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yeni bir kararname imzaladı.
ALTIN VE DOLAR YASAĞI
Söz konusu kararnameye göre, 10 bin dolar üstü nakit para ile 5 gram ve fazlası külçe altınların ülke dışını çıkarılması yasaklandı.
Ayrıca altın ve gümüşten yapılan yatırım madeni paraları ile 100 gramın üzerindeki rafine altın da yurt dışına çıkarılamayacak.