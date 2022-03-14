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    • Dünya
    • 14.03.2022 17:56
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    • 14.03.2022 18:00
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    Kazakistan'dan dolar ve altın kararı: Yurt dışına çıkarılması yasaklandı! İşte o limit...

    Kazakistan'dan çok konuşulacak bir karar çıktı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in imzaladığı kararname ile 10 bin dolar üstü nakit para ile 5 gram ve fazlası külçe altınların ülke dışını çıkarılması yasaklandı.

    Kazakistan’dan dolar ve altın yasağı!

    Kazakistan'da "ülkenin ulusal çıkarlarını korumak ve finans sektöründe istikrarı sağlamak amacıyla" dikkat çeken bir karar alındı.

    Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yeni bir kararname imzaladı.

    ALTIN VE DOLAR YASAĞI
    Söz konusu kararnameye göre, 10 bin dolar üstü nakit para ile 5 gram ve fazlası külçe altınların ülke dışını çıkarılması yasaklandı.

    Ayrıca altın ve gümüşten yapılan yatırım madeni paraları ile 100 gramın üzerindeki rafine altın da yurt dışına çıkarılamayacak.

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    Haberler Dünya Kazakistan'dan dolar ve altın kararı: Yurt dışına çıkarılması yasaklandı! İşte o limit...
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