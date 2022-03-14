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    • Dünya
    • 14.03.2022 18:08
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    • 14.03.2022 18:37
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    Fitch'ten Avrupalı hava yollarını üzecek açıklama! Türk Hava Yolları farkını gösterdi...

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası Rusya'yı yaptırım bombardımanına tutan ABD ve Batı'nın aksine Türkiye tarafsız bir tutum sergiledi. Yaşanan savaş ve yaptırım kararları sonrası havacılık sektörü olumsuz etkilenirken Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. yapılan açıklamada, Avrupa’daki hava yolu şirketlerinin görünümünün son dönemde rekor seviyede artan enerji fiyatları ve Batı ülkeleri ile Rusya arasında karşılıklı uygulanan yaptırımlardan olumsuz yönde etkilendiği bildirildi. Türk Hava Yolları'na ilişkin özel bir açıklama yapılarak önemine dikkat çekildi.

    takvim.com.tr
    AA
    Fitch de gördü!

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa özel havacılık sektörünün toparlanmasının Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilim nedeniyle bozulduğunu bildirdi.

    YAPTIRIMLAR HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ
    Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Avrupa'daki hava yolu şirketlerinin görünümünün son dönemde rekor seviyede artan enerji fiyatları ve Batı ülkeleri ile Rusya arasında karşılıklı uygulanan yaptırımlardan olumsuz yönde etkilendiği bildirildi.

    THY İÇİN ÖZEL AÇIKLAMA: FAYDA SAĞLAR
    Avrupa'daki hava yolu şirketlerinin karlılıklarının azalabileceği belirtilen açıklamada, Türk Hava Yolları'na (THY) ilişkin ise şu ifadelere yer verildi:

    "Türkiye, Rus hava yollarının hava sahasına girmesine izin veren birkaç ülke arasında yer alıyor. Türkiye'nin taşıyıcıları (özellikle çatışma sırasında kapasitesini artıran Türk Hava Yolları), kısa vadede ülkenin Rusya'yı diğer noktalara bağlayan merkez konumundan faydalanabilir. Asya'dan gelen genel talep henüz anlamlı olmasa da Rusya üzerinden uçuşların durması durumunda, Türk Hava Yolları ve Etihad gibi Asya'ya daha çok güney rotaları olan hava yolları kısa vadede fayda sağlayabilir."

        Avrupa'da hava yollarının uçuş trafiğinin 2019 yılındaki salgın öncesi seviyesine ancak 2024 yılında dönmesinin beklendiği belirtilen Fitch açıklamasında, emtia fiyatlarındaki ve enflasyondaki artışın hava yollarının artan maliyetleri karşılamasını ve tüketicilere yansıtmasını zorlaştırabileceği kaydedildi.

        TÜRKİYE FARKINI GÖSTERDİ
        Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası Rusya'yı yaptırım bombardımanına tutan ABD ve Batı'nın aksine Türkiye tarafsız bir tutum sergiledi.

        Özellikle İstanbul Havalimanı'nın yolcu kapasitesi ve transit merkez konumu ile Türk Hava Yolları'nın uçuşlarına hız vermesi Fitch'in de dikkatini çekti. Yapılan açıklama ile Türkiye'nin diplomasiyi çalıştırması ve tarafsız tutumunun önemini bir kez daha ortaya koydu.

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        Haberler Dünya Fitch'ten Avrupalı hava yollarını üzecek açıklama! Türk Hava Yolları farkını gösterdi...
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