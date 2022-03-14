Viktor Zolotov, yolsuzluk karşıtı gösterileri organize eden muhalefet lideri Aleksey Navalni'yi davet ettiği düello ile dünya gündemine gelmişti. Zolotov, Navalni'ye "Anlaşılan kimse senin kıçına sağlam bir tekme atmamış… Seni düelloya davet ediyorum. Sadece birkaç dakikada senden sulu bir biftek yapacağım" demişti. İngiliz yayın kuruluşu BBC, yakın zamanda yayınladığı 'Putin'in yakın çevresinde savaşı kimler yönetiyor?' başlıklı analizde Zolotov için şu analizi yapmıştı:

"Viktor Zolotov, 6 yıl önce kurulan kişisel muhafız ordusu olan Rosgvardiya'yı yönetiyor. Putin, sadakatinden emin olmak için kendi korumasını seçti. Zolotov muhafızların sayısını 400 bine çıkardı.

Vera Mironova, orijinal Rus planının işgali birkaç gün içinde tamamlamak olduğuna inanıyor. Dolayısıyla ordunun başarısız olduğu ortaya çıkınca Rusya'nın ulusal muhafızları liderliği devraldı.

Sorun şu ki, Zolotov'un askeri eğitimi yok. Ekibinde tank olmadığı için de saldırılara da açık."



İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

16.15 Ukrayna'nın müzakere heyetinden bir delege, Rusya ile görüşmeler sürdüğünü bildirdi. Ateşkes ve birliklerin çekilmesi husunda konuşulduğunu açıkladı.



15.15 Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında başlatılan müzakerelerin çevrim içi formatta devam ettiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki müzakerelerin dünkü teknik aradan sonra yeniden başlatıldığını duyurdu.

Podolyak, "Müzakereler yeniden başlatıldı. Taraflar arasında zorlu bir tartışma sürüyor." ifadesini kullandı.

14.33: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, herkesin Rusya'nın hedefi olduğunu ve Avrupa'nın diğer bölgelerini de hedef alabileceği uyarısı yaptı. Zelenskiy, video konferans yoluyla, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ortak Sefer Gücü (JEF) Toplantısı'nda Avrupalı liderlere hitap etti.