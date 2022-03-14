Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Putin'in eski korumasından bomba itiraf: Operasyon hızlı gitmiyor!

Viktor Zolotov, yolsuzluk karşıtı gösterileri organize eden muhalefet lideri Aleksey Navalni'yi davet ettiği düello ile dünya gündemine gelmişti. Zolotov, Navalni'ye "Anlaşılan kimse senin kıçına sağlam bir tekme atmamış… Seni düelloya davet ediyorum. Sadece birkaç dakikada senden sulu bir biftek yapacağım" demişti. İngiliz yayın kuruluşu BBC, yakın zamanda yayınladığı 'Putin'in yakın çevresinde savaşı kimler yönetiyor?' başlıklı analizde Zolotov için şu analizi yapmıştı:

"Viktor Zolotov, 6 yıl önce kurulan kişisel muhafız ordusu olan Rosgvardiya'yı yönetiyor. Putin, sadakatinden emin olmak için kendi korumasını seçti. Zolotov muhafızların sayısını 400 bine çıkardı.

Vera Mironova, orijinal Rus planının işgali birkaç gün içinde tamamlamak olduğuna inanıyor. Dolayısıyla ordunun başarısız olduğu ortaya çıkınca Rusya'nın ulusal muhafızları liderliği devraldı.

Sorun şu ki, Zolotov'un askeri eğitimi yok. Ekibinde tank olmadığı için de saldırılara da açık."



İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER



09.15: Alman Bayer, Rusya ve Belarus'ta "temel sağlık ve tarım ürünleri hariç" tüm faaliyetleri durdurdu.

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya ve Belarus'ta "temel sağlık ve tarım ürünlerinin tedariki hariç" tüm faaliyetleri durdurduğunu açıkladı.

Bayer AG'den yapılan açıklamada, şirketin, Rusya ve Belarus'ta yatırımlarını, yeni iş projelerini ve reklam faaliyetlerini askıya aldığı belirtildi.