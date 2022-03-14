BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e Almanya’nın en önemli bilim ödülü!

Koronavirüs aşısını geliştiren Türk kökenli bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin ile Macar asıllı bilim insanı Prof. Dr. Katalin Kariko, Almanya'da tıp dünyasının en önemli ödüllerinden kabul edilen "Paul-Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter 2022 ödülünü" aldı.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Türeci ve Şahin ile şirketin Başkan Yardımcısı Kariko'ya Frankfurt'taki St. Pauls Kilisesi'nde düzenlenen törende 120 bin avro değerindeki "Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter 2022 ödülü" verildi.

Paul-Ehrlich Vakfı Başkanı Thomas Boehm, törende yaptığı konuşmada, Türeci, Şahin ve Kariko'nun hastalıkları önleyici ve tedavi edici amaçlar için mesajcı RNA'yı (mRNA) geliştirmelerinden dolayı ödüllendirildiklerini belirterek, üç bilim insanın bu çalışmalarının Kovid-19'a karşı etkili bir aşı ile sonuçlandığını ifade etti.