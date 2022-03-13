Rusya-Ukrayna savaşında ABD'li gazeteci Brent Renaud öldürüldü! New York Times'tan flaş açıklama

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş 18. gününde devam ediyor.
Ukrayna'da İrpin bölgesinde Rus birlikleri tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonrası Amerikalı gazeteci Brent Renaud'un öldüğü bildirildi.
NEW YORK TİMES İÇİN ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ
Ukrayna Ulusal Polisi'nden yapılan açıklamada, başkent Kiev'in kuzeybatısındaki İrpin bölgesinde Rus birliklerinin açtığı ateş sonucu New York Times'ta çalışan muhabir Renaud'un yaşamını yitirdiği bildirildi.
Rus birliklerince açılan ateş sonucu Renaud'un yanındaki meslektaşının da yaralandığı belirtildi.
NEW YORK TİMES'TAN BRENT RENAUD AÇIKLAMASI: BİZİM İÇİN GÖREV ALMIYORDU
New York Times gazetesi, sosyal medyada muhabirlerinin Ukrayna'da öldüğü yönünde çıkan haberler üzerine açıklama yayımladı.