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    • Dünya
    • 13.03.2022 17:55
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    • 13.03.2022 18:54
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    Rusya-Ukrayna savaşında ABD'li gazeteci Brent Renaud öldürüldü! New York Times'tan flaş açıklama

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş 18. gününde devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Ukrayna'da İrpin bölgesinde Rus birlikleri tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonrası Amerikalı gazeteci Brent Renaud'un öldüğü bildirildi. Brent Renaud'un New York Times için çalıştığı iddia edilirken New York Times'tan flaş bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Brent Renaud isimli Amerikalı gazetecinin ölümünden "derin üzüntü" duyulduğu belirtilirken Renaud'un 2015'te New York Times için çalıştığı ancak bu sefer Ukrayna'da New York Times için görevde olmadığı kaydedildi.

    AJANSLAR
    Ukrayna’da ABD’li gazeteci öldürüldü!

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş 18. gününde devam ediyor.

    Ukrayna'da İrpin bölgesinde Rus birlikleri tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonrası Amerikalı gazeteci Brent Renaud'un öldüğü bildirildi.

    NEW YORK TİMES İÇİN ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ
    Ukrayna Ulusal Polisi'nden yapılan açıklamada, başkent Kiev'in kuzeybatısındaki İrpin bölgesinde Rus birliklerinin açtığı ateş sonucu New York Times'ta çalışan muhabir Renaud'un yaşamını yitirdiği bildirildi.

    Rus birliklerince açılan ateş sonucu Renaud'un yanındaki meslektaşının da yaralandığı belirtildi.

    NEW YORK TİMES'TAN BRENT RENAUD AÇIKLAMASI: BİZİM İÇİN GÖREV ALMIYORDU
    New York Times gazetesi, sosyal medyada muhabirlerinin Ukrayna'da öldüğü yönünde çıkan haberler üzerine açıklama yayımladı.

        Brent Renaud isimli Amerikalı gazetecinin ölümünden "derin üzüntü" duyulduğu belirtilen açıklamada, hayatını kaybeden Renaud'un 2015'te New York Times için çalıştığı ancak bu sefer Ukrayna'da New York Times için görevde olmadığı kaydedildi.

        Açıklamada, Renaud için "Brent yetenekli bir fotoğrafçı ve film yapımcısıydı." ifadesini kullanıldı.

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        Haberler Dünya Rusya-Ukrayna savaşında ABD'li gazeteci Brent Renaud öldürüldü! New York Times'tan flaş açıklama
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