Rusya-Ukrayna savaşında ABD'li gazeteci Brent Renaud öldürüldü! New York Times'tan flaş açıklama

NEW YORK TİMES İÇİN ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Ukrayna Ulusal Polisi'nden yapılan açıklamada, başkent Kiev'in kuzeybatısındaki İrpin bölgesinde Rus birliklerinin açtığı ateş sonucu New York Times'ta çalışan muhabir Renaud'un yaşamını yitirdiği bildirildi.