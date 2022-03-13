Rus ünlü ressamın oğlu Luka Zatravkin kendisini Mc Donald's'ın kapılarına kelepçeledi



BU TÜM RUS HALKINA KARŞI DÜŞMANLIKTIR

Daha önce ülkede 270 kiloluk bedeniyle gündeme gelen piyanist Zatravkin protestosu sırasında, "Kapatmalarına gerek yok. Kapatmaları için gerekçeleri ne? Bu tüm Rus halkına karşı düşmanlıktır, şiddet eylemidir" ifadelerini kullandı.