Rus istihbaratında Ukrayna depremi! İngilizlerden şok iddia! Putin FSB’nin hatasını affetmedi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatının ardından patlak veren savaşta uzun süreli ateşkes sağlanması ve krize bir çözüm bulunması amacıyla iki ülke dışişleri bakanlarının Antalya'da bir araya gelmesinin ardından Avrupalı liderler de yeniden harekete geçti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı. Federal hükümetten yapılan açıklamada, 75 dakika süren görüşmenin "Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için sürmekte olan uluslararası çabaların bir parçası olduğu" belirtildi. Scholz ve Macron'un, Putin'e, Ukrayna'da derhal ateşkes ve diplomatik çözüm çağrısı yaptıkları açıklanırken, görüşmenin detaylı içeriği konusunda sessiz kalmak üzere tarafların anlaştığı bildirildi.