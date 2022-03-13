Rus istihbaratında Ukrayna depremi! İngilizlerden şok iddia! Putin FSB’nin hatasını affetmedi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatının ardından patlak veren savaşta uzun süreli ateşkes sağlanması ve krize bir çözüm bulunması amacıyla iki ülke dışişleri bakanlarının Antalya'da bir araya gelmesinin ardından Avrupalı liderler de yeniden harekete geçti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı. Federal hükümetten yapılan açıklamada, 75 dakika süren görüşmenin "Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için sürmekte olan uluslararası çabaların bir parçası olduğu" belirtildi. Scholz ve Macron'un, Putin'e, Ukrayna'da derhal ateşkes ve diplomatik çözüm çağrısı yaptıkları açıklanırken, görüşmenin detaylı içeriği konusunda sessiz kalmak üzere tarafların anlaştığı bildirildi.
Scholz'un, Putin'den önce de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştüğü ve durum hakkında bilgi aldığı, iki liderin yakın temasta kalma konusunda da anlaştığı belirtildi.
'VATİKAN DA HAZIR'
Vatikan da, Ukrayna savaşıyla ilgili "her türlü arabuluculuğa hazır" olduğunu açıkladı. Vatikan, yaptığı açıklamada, ateşkes konusunda anlaşmaya varılmasına yardımcı olmak için "imkanlar dahilinde her şeyi" yapmaya hazır olduğunu, savaşın sona erdirilmesine yönelik de arabuluculuk yapabileceğini bildirdi.
Vatikan'ın başbakanı ve dışişleri bakanı konumlarındaki Kardinal Pietro Parolin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon konuşmasında da ateşkes konusunu dile getirdiğini vurgularken, Papa Françesko'nun, Moskova'nın Ukrayna'da olanlar için kullandığı "askeri operasyon" nitelemesini reddettiğini, bunun, yaşananların boyutunu tam olarak ortaya koymaktan uzak olduğunu düşündüğünü de aktardı.
AB'DEN YENİ KARARLAR
Öte yandan Fransa'nın başkanti Paris'te bir araya gelen Avrupa Birliği liderleri de, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını "Avrupa tarihinde tektonik bir değişiklik" olarak nitelendirdi. Liderler, Ukrayna'nın işgalinin, Avrupa Birliği'nin kendi güvenliği için acilen sorumluluk üstlenmesi ve bu konuda başkalarına bağımlı olmaması gerektiğini gösterdiğini vurguladı.