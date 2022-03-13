New York Times muhabiri kimdir? Brent Renaud kimdir, nereli, neden öldürüldü? Brent Renaud kaç yaşındaydı?

SON DAKİKA! New York Times gazetesi muhabiri Brent Renaud öldürüldü. Peki New York Times gazetesi muhabiri kimdir? Brent Renaud kimdir, nereli, neden öldürüldü? Brent Renaud kaç yaşındaydı? İşte yanıtları...
NEW YORK TİMES MUHABİRİ BRENT RENAUD KİMDİR, NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?
Son dakika haberine gröe Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı takip eden New York Times'ın muhabiri video-muhabiri Brent Renaud'un öldüğü açıklandı.
Renaud Rus işgalcilerin açtığı ateşte hayatını kaybetti.
Kiev Bölgesi Emniyet Müdürü Andrew Nebytov, 51 yaşındaki muhabirin başkent yakınlarındaki İrpin'de vurulduğunu duyurdu. Fotoğraflarını ve pasaportunu Facebook hesabından paylaşan Nebytov, bir diğer New York Times gazetecisinin de yaralandığını bildirdi.
Öldürülen muhabirin ABD medyasından Boston Globe gibi yayın organlarına da film üreten yapımcı olduğu bilgisine ulaşıldı.
ABD'li muhabir Brent Renaud, kardeşi Craig'le birlikte New York Times için yaklaşık yedi yıl önce ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizine ilişkin bir belgesel hazırlamıştı.
6 Ekim 2015 tarihinde New York Times tarafından yayımlanan belgeselin adı, 'Sınırlar arasında: Amerikan göçmen krizi'ydi.