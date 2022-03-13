Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 13.03.2022 07:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.03.2022 07:50
    ABONE OL

    Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Zelenskiy'den flaş NATO mesajı! Rusya'dan Kiev'e saldırı

    Son dakika haberi... Ukrayna ile Rusya arasında başlayan savaşta 18'inci güne girildi. Savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar ülkeyi olumsuz etkilerken, Moskova borsasının 2 haftadır açılmadığına dikkat çeken Biden, "Çökeceklerini biliyorlar" ifadelerini kullandı. Putin ise devam eden müzakerelerde olumlu gelişmeler olduğunu aktardı. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Kiev'den sivillerin tahliyesi sırasında Rus tarafının saldırdığını ve 7 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi. İşte dakika dakika Ukrayna-Rusya savaşından son dakika gelişmeleri...

    Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 18. gününe girdi. Ukrayna'nın birçok kentinde çatışmalar devam ederken açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov'un Rus birlikleri tarafından kaçırıldığını açıkladı.

    ABD'DEN RUSYA'YA YAPTIRIMLAR
    Rusya'ya karşı alınan yeni yaptırımları açıklayan Biden, "Rus ekonomisini yıkmış bulunuyoruz. Moskova borsası iki haftadır açılamıyor çünkü açılınca çökeceklerini biliyorlar" ifadelerini kullandı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile gerçekleştirilen müzakerelerde olumlu değişimler olduğunu söyledi. Putin, Kremlin Sarayı'nda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu ağırladı. İki lider, Ukrayna'daki krizin ele alındığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

    Belarus'ta Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, "Ukrayna konusundaki durum ve neredeyse her gün yapılan müzakerelerin şu anda nasıl ilerlediği hakkında sizi mutlaka bilgilendireceğim. Bizim tarafımızdaki müzakere temsilcilerinin bana verdiği bilgilere göre bazı olumlu değişimler var. Tüm bunları size daha ayrıntılı olarak anlatacağım" dedi.

    KONVOY YİNE GÖRÜNTÜLENDİ
    Kiev dışındaki Rus konvoyunun, yeniden konuşlandığını gösteren uydu görüntüleri yayımlandı. 64 kilometrelik konvoyun, başkent yakınındaki kentlere ve ormanlık alanlara dağıldığı görüldü.

    Uydu şirketi Maxar, başkentin kuzeybatısındaki Antonov Havalimanı yakınlarındaki konvoyun dağıtıldığını ve yeniden konuşlandığını gösteren fotoğraflar paylaştı.

        İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

        07.17 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sivillerin tahliyesi sırasında Rus saldırıları sonucu 7 sivil hayatını kaybettiğini duyurdu.

        04.00 Rusya hükümeti, dün Rus askerleri tarafından gözaltına alınan eski Melitopol Belediye Başkanı İvan Federor'un yerine vekaleten Rusya yanlısı Galina Danilçenko, Melitopol'ün yeni belediye başkanı olarak atandı.

        03.15 Rusya, Ukrayna'nın Donetsk Bölgesi'nde yer alan Svyatogorsk kasabasında vatandaşların sığındığı bir kiliseyi bombalayarak, bölgede yer alan Gostomel kentine de hava saldırısı düzenledi.

        03.00 Ukrayna'nın NATO'ya giremeyeceğini söyleyen Zelenski "Ukrayna'nın NATO'ya girebileceğini göremiyorum. NATO ülkelerinden bize destek verenlere minnettarız" ifadelerini kullandı.

        00.17 Ukrayna Dışişleri Bakan Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Herson bölgesinde "sahte referandum" düzenlemeyi planladığı iddialarına değindi. Kuleba, "2014 metodolojisine göre, Rusya umutsuzca Herson'da 'Halk Cumhuriyeti' için sahte bir referandum düzenlemeye çalışıyor. Tamamen bir kurgu olduğu için halk arasındaki destek sıfır. Bu planların uygulanması durumunda, Rusya Federasyonu'na karşı güçlü yaptırımlar uygulanmalıdır. Herson, her zaman Ukrayna'dır ve öyle de kalacaktır." ifadelerini kullandı.

        00.09 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bugün Kiev, Lviv, Çernivtsi, Herson ve Konotop'tan 489 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 480 oldu. Yolunuz açık olsun!

        22.07 Azak Denizi'nde yol alan Rus kargo gemisi, Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından vuruldu.

        MÜZAKERELER ÇEVRİM İÇİ DEVAM EDİYOR
        Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakerelerin çevrim içi olarak devam ettiği bildirildi.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, "Müzakereler çevrim içi olarak devam ediyor." dedi.

        Heyete, önceden olduğu gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'in başkanlık yaptığını söyleyen Peskov, müzakerelerin detaylarıyla ilgili "Şu an için ayrıntılar hakkında yorum yapmaktan kaçınıyoruz." diye konuştu.

        Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rus heyeti ile görüşmeler artık kesintisiz video formatında devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Özel çalışma alt gruplarının da oluşturulduğu bilgisini paylaşan Podolyak, Ukrayna'nın pozisyonlarının önceki direktifler tarafından belirlenmiş olduğunu hatırlattı.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bugün yaptığı telefon görüşmesinde, Rus ve Ukraynalı temsilciler arasında video formatında gerçekleşen bir dizi görüşme hakkında ayrıntılı bilgi verdiği bildirilmişti.

        20.43 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da toplam 3 bin 593 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

        20.40 Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere 14-18 Mart'ta da devam edilmeyeceği belirtildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Öldürülen Rus askerinin üzerinden çıkan künyenin sırrı
        Haberler Dünya Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Zelenskiy'den flaş NATO mesajı! Rusya'dan Kiev'e saldırı
            SON DAKİKA