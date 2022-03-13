Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Zelenskiy'den flaş NATO mesajı! Rusya'dan Kiev'e saldırı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 18. gününe girdi. Ukrayna'nın birçok kentinde çatışmalar devam ederken açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov'un Rus birlikleri tarafından kaçırıldığını açıkladı.
ABD'DEN RUSYA'YA YAPTIRIMLAR
Rusya'ya karşı alınan yeni yaptırımları açıklayan Biden, "Rus ekonomisini yıkmış bulunuyoruz. Moskova borsası iki haftadır açılamıyor çünkü açılınca çökeceklerini biliyorlar" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile gerçekleştirilen müzakerelerde olumlu değişimler olduğunu söyledi. Putin, Kremlin Sarayı'nda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu ağırladı. İki lider, Ukrayna'daki krizin ele alındığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.
Belarus'ta Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, "Ukrayna konusundaki durum ve neredeyse her gün yapılan müzakerelerin şu anda nasıl ilerlediği hakkında sizi mutlaka bilgilendireceğim. Bizim tarafımızdaki müzakere temsilcilerinin bana verdiği bilgilere göre bazı olumlu değişimler var. Tüm bunları size daha ayrıntılı olarak anlatacağım" dedi.
KONVOY YİNE GÖRÜNTÜLENDİ
Kiev dışındaki Rus konvoyunun, yeniden konuşlandığını gösteren uydu görüntüleri yayımlandı. 64 kilometrelik konvoyun, başkent yakınındaki kentlere ve ormanlık alanlara dağıldığı görüldü.
Uydu şirketi Maxar, başkentin kuzeybatısındaki Antonov Havalimanı yakınlarındaki konvoyun dağıtıldığını ve yeniden konuşlandığını gösteren fotoğraflar paylaştı.