Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | AB'den yeni yaptırımlar! Müzakereler sürecek mi?

İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

00.43 Rusya, üçüncü ülkelere beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliğine (AEB) de tahıl ihracatını geçici olarak yasakladı.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, iç piyasanın korunması için bazı ürünlerin ihracatının durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "AEB ülkelerine 30 Haziran'a kadar tahıl, üçüncü ülkelere ise beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatı 31 Ağustos'a kadar geçici olarak yasaklanmıştır. Söz konusu ürünlerin ihracatı, insani yardım dahil belirli koşullar içerisinde yine de gerçekleştirilebilecektir." ifadelerine yer verildi.

00.09 ABD televizyon kanalı FOX News muhabiri Benjamin Hall, Ukrayna'daki çatışmalarda yaralandı. İngiliz asıllı savaş muhabirinin yaralandığı sırada Kiev'ın dış bölgesinde güvenlik açısından riskli bir alanda görev yaptığı bildirildi.

RUSYA YENİ YAPTIRIM PAKETİ ONAYLANDI

23.47 Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya lüks mal ihracatının yasaklanmasını, ülkeden demir-çelik ithalatının engellenmesini ve bazı oligarkların mal varlıklarının dondurulmasını içeren dördüncü yaptırım paketini onayladı.

AB Dönem Başkanı Fransa'dan yapılan açıklamada, AB üyesi ülke temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların onaylandığı ve bu tedbirlerin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bildirildi.

Dördüncü yaptırım paketinin Rus ekonomisinin çeşitli sektörlerini, bazı kişi ve kuruluşları hedef aldığına işaret edilen açıklamada, Rusya'nın "en çok kayrılan ülke" statüsünün askıya alındığı belirtildi.

Yaptırımların bütün detayları ise henüz paylaşılmadı.

AB Komisyonunca dördüncü yaptırım paketine ilişkin cuma yapılan açıklamada, Rusya'nın bir Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olarak sahip olduğu önemli imkanları kaybedeceği, Rus şirketlerin ayrıcalıklı muamele görmeyeceği bildirilmişti.

Rusya'nın Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası da dahil olmak üzere önde gelen çok taraflı uluslararası finans kuruluşlarındaki üyelik haklarını askıya almak için çalışılacağı, Rusya'nın bu kurumlardan finansman, kredi veya başka bir biçimde faydalanmasının önleneceği ifade edilmişti.

Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın seçkinlere, ailelerine ve destekçilerine de baskı yapmaya devam edileceği, Rus devletinin ve seçkinlerinin yaptırımlardan kaçınmak için kripto varlıkları kullanmalarının engelleyeceği aktarılmıştı.

Lüks mallarının AB ülkelerinden Rusya'ya ihracatını yasaklanacağına dikkat çekilen açıklamada, demir-çelik sektöründeki önemli malların Rusya'dan ithalatını engelleneceği, Rusya'nın enerji sektörüne yeni yatırım yapılmasına yasak getirileceği belirtilmişti.

Son yaptırım paketi kapsamında, Rusya'ya 300 avrodan daha pahalı havyar, içecek, puro, elektronik cihaz, parfüm, çanta, palto, takım elbise, ayakkabı, gömlek, elmas, altın ve değerli taş gibi ürünlerin gönderilmesinin yasaklanması bekleniyor.

Ayrıca 50 bin avrodan daha değerli otomobil satışının da yasak kapsamına girmesi öngörülüyor.

Aralarında Rus milyarder Roman Abramoviç'in de yer aldığı 15 kişi ve 9 şirketin AB yaptırım listesine eklenmesi, bu kişilerin mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi bekleniyor.

23.20 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mariupol şehrinin çevresindeki yerleşim yerlerinde bulunan Ukrayna güçlerinin yok edildiğini ve tahliyeler için şehre otobüslerin geldiğini duyurdu.

22.30 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü



21.36 Beyaz Saray Sözcüsü Psaki Çin'in Rusya'ya askeri malzeme desteği vermesi durumunda bunun Pekin yönetimi için sonuçları olacağını söyledi.

21.21 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 16 Mart'ta ABD Kongresi'ne hitap edecek.

20.30 Dışişleri Bakanlığı: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır.

18.02: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 19'uncu gününde heyetler bugün yeniden müzakere masasına oturdu. Online olarak gerçekleştirilen müzakerelerin dördüncü toplantısının sona erdiği açıklandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak yaptığı açıklamada, toplantıda her iki tarafın da görüşlerini ifade ettiğini belirterek heyetler arasındaki anlaşmazlıkların siyasi sistemlerin farklı olmasından kaynaklandığını söyledi. Podolyak müzakerelere ilişkin yaptığı son açıklamada, toplantının sona erdiğini duyurdu. Alt grupların ek çalışma yapması için yarına kadar müzakerelere teknik bir ara verildiğini kaydeden Podolyak, "Müzakereler devam ediyor" dedi.

17.12: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Donetsk kentine saldırısında 20 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.



17.00: Ukrayna müzakere heyetinin üyesi Mihail Podolyak, "Müzakerelere yarına kadar teknik ara verildi. Alt gruplarıyla ilave çalışma ve tanımlamaların netleştirilmesi için ara verdik. Görüşmeler sürecek" dedi.



16.08 Mariupol'dan sivillerin tahliyesi için insani koridor açıldı. En az 50 araç koridor üzerinden şehri terk etti.



15.23 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Her şehirde her sokağı yeniden inşa edeceğiz, savunmayı destekleyin ve devleti koruyun" dedi.



14. 57 Ukrayna'nın başkenti Kiev'in semtlerinden Kurenavka'da yola seyir füzesi parçasının düştüğü ve patlama yaşanan an kameraya yansıdı.



14. 48 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.



14.34 İsrail ilk kez Rusya karşıtı yaptırımlara katılacağını açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanı: İsrail Rusya'ya yönelik yaptırımları bypass etme rotası olmayacak.



12. 44 Ukrayna'nın başkenti Kiev'e seyir füzesi atıldı. Füzenin parçaları Kurunevka bölgesine düştü.



12.21 Kiev Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Tahliyeler 5. gününde devam ediyor, durum kontrol altında" denildi.



12.18 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusya'nın hava saldırısı düzenleyeceği endişesiyle metro istasyonlarına sığınan ailelerden bazıları savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana evlerine dönemiyor.



12.12: Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), Rus milli takımlarının Davis Cup ve Billie Jean King Cup 2022'ye katılamayacağını doğruladı.



11.51: Rusya ile Ukrayna arasında dördüncü tur müzakereler başladı. Ukrayna heyetinde aynı isimler yer alıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Ukrayna pozisyonunu değiştirmedi.4. tur müzakerelerde barış, ateşkes, Rus askerlerinin derhal çekilmesi ev güvenlik garantisi konularını konuşacağız." dedi.

11.43: İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yarın Rusya'yı ziyaret edeceği öğrenildi.

11.00: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Batı ülkeleri daha büyük bir savaşı önlemek için Ukrayna'ya yardım etmeli.



10.48: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı: Mariupol'de 2 bin 500 sivil hayatını kaybetti.