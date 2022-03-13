Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı

NATO ülkelerinin de kısa bir süre sonra Rus tehdidi ile karşı karşıya kalabileceklerini savunan Zelenskiy, "Şimdi size tekrar söyleyeyim: Ukrayna gökyüzünün kapatılmaması, Rus füzelerinin sizin bölgenize, NATO vatandaşlarının topraklarına da düşeceği anlamına geliyor. Bu sadece bir zaman meselesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Dün, Rus askerlerinin saldırıları sonucu Kiev'e yakın bir Amerikalı gazetecinin öldürüldüğünü, diğerinin ise yaralandığını, savaştan kaçan mültecilerin sığındığı bir manastırın ise Rus ordusu tarafından bombalandığını dile getiren Zelenskiy, "Bu, Rusların ideolojisinin, yalanların bir kopyası olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere değinen Zelenskiy, burada ülkesinin heyetine verilen talimatlardan birinin, iki ülkenin devlet başkanlarının bir araya getirilmesi için çaba sarf etmek olduğunu belirtti.

Konuşmasında, "Heyetimizin üyelerinin belirli bir görevi vardır ve bu, iki devlet başkanının toplantısını organize etmesidir" ifadesine yer veren Zelenskiy, söz konusu olası görüşmenin gerçek sonuçlara odaklanması gerektiğini vurguladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ön sonuçlarının ele alınması için bugün bir görüşmenin yapılması bekleniyor.