Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı

İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

17.12: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Donetsk kentine saldırısında 20 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.



17.00: Ukrayna müzakere heyetinin üyesi Mihail Podolyak, "Müzakerelere yarına kadar teknik ara verildi. Alt gruplarıyla ilave çalışma ve tanımlamaların netleştirilmesi için ara verdik. Görüşmeler sürecek" dedi.



16.08 Mariupol'dan sivillerin tahliyesi için insani koridor açıldı. En az 50 araç koridor üzerinden şehri terk etti.



15.23 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Her şehirde her sokağı yeniden inşa edeceğiz, savunmayı destekleyin ve devleti koruyun" dedi.



14. 57 Ukrayna'nın başkenti Kiev'in semtlerinden Kurenavka'da yola seyir füzesi parçasının düştüğü ve patlama yaşanan an kameraya yansıdı.



14. 48 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.



14.34 İsrail ilk kez Rusya karşıtı yaptırımlara katılacağını açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanı: İsrail Rusya'ya yönelik yaptırımları bypass etme rotası olmayacak.



12. 44 Ukrayna'nın başkenti Kiev'e seyir füzesi atıldı. Füzenin parçaları Kurunevka bölgesine düştü.



12.21 Kiev Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Tahliyeler 5. gününde devam ediyor, durum kontrol altında" denildi.



12.18 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusya'nın hava saldırısı düzenleyeceği endişesiyle metro istasyonlarına sığınan ailelerden bazıları savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana evlerine dönemiyor.



12.12: Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), Rus milli takımlarının Davis Cup ve Billie Jean King Cup 2022'ye katılamayacağını doğruladı.



11.51: Rusya ile Ukrayna arasında dördüncü tur müzakereler başladı. Ukrayna heyetinde aynı isimler yer alıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Ukrayna pozisyonunu değiştirmedi.4. tur müzakerelerde barış, ateşkes, Rus askerlerinin derhal çekilmesi ev güvenlik garantisi konularını konuşacağız." dedi.

11.43: İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yarın Rusya'yı ziyaret edeceği öğrenildi.

11.00: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Batı ülkeleri daha büyük bir savaşı önlemek için Ukrayna'ya yardım etmeli.



10.48: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı: Mariupol'de 2 bin 500 sivil hayatını kaybetti.