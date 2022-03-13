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    • 14.03.2022 06:41
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    • 14.03.2022 17:14
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    Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | 4. tur müzakerelere yarın devam edilmek üzere ara verildi

    Son dakika haberi! Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta 19'uncu güne girildi. Savaşı durdurmak için masaya oturan Kiev ve Moskova yönetimlerinden arka arkaya açıklamalar gelirken ABD, Rusya'ya uyarıda bulundu ve NATO'nun 5’inci maddesini hatırlattı. Rusya ile Ukrayna arasında dördüncü tur müzakereler başladı. Toplantı video konferans üzerinden yapıldı. Müzakereye yarın devam edilmek üzere ara verildi. Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere değinen Zelenskiy, burada ülkesinin heyetine verilen talimatlardan birinin, iki ülkenin devlet başkanlarının bir araya getirilmesi için çaba sarf etmek olduğunu belirtti. Kiev bölge polis şefi Andriy Nebytov, ABD vatandaşı olan New York Times gazetecisi Brent Renaud'un 13 Mart'ta Kiev'in eteklerinde vurularak öldürüldüğünü bildirdi. İşte dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı

    Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta 19'uncu güne girildi. Savaşı durdurmak için masaya oturan Kiev ve Moskova yönetimlerinden arka arkaya açıklamalar gelirken ABD, Rusya'ya uyarıda bulundu ve NATO'nun 5'inci maddesini hatırlattı.

    DÖRDÜNCÜ TUR BAŞLADI
    Rusya ile Ukrayna arasında dördüncü tur müzakereler başladı. Toplantı video konferans üzerinden yapılıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, "Ukrayna pozisyonunu değiştirmedi.4. tur müzakerelerde barış, ateşkes, Rus askerlerinin derhal çekilmesi ev güvenlik garantisi konularını konuşacağız." dedi.


    ZELENSKİY: HEYETLERİN GÖREVİ, İKİ DEVLET BAŞKANININ TOPLANTISINI ORGANİZE ETMEKTİR
    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere katılan heyetlerin görevinin, iki ülkenin devlet başkanlarının katılacağı bir toplantıyı organize etmek olduğunu söyledi. Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya'nın Ukrayna'da başladığı savaşın 18. gününü değerlendirerek, "Bugün Ukrayna'nın bağımsızlık, özgürlük ve hayatta kalma savaşının 18. günüdür." dedi.

    Ukrayna'nın Lviv kentinde, Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi'ne, Rus ordusu tarafından dün sabah yapılan füze saldırısına tepki gösteren Zelenskiy, saldırı sonucu 35 kişinin öldüğünü, 134 kişinin yaralandığını hatırlatarak, bu merkezde Rusya'ya tehdit yaratacak herhangi bir altyapının bulunmadığını aktardı. Saldırı düzenlenen merkezin bir NATO ülkesi sınırına sadece 20 kilometre uzaklıkta bulunduğuna dikkati çeken Zelenskiy, Rusya'nın saldırıya geçeceğine ilişkin daha bir yıl önce NATO ülkelerinin liderlerini uyardıklarını anımsattı.

    NATO ülkelerinin de kısa bir süre sonra Rus tehdidi ile karşı karşıya kalabileceklerini savunan Zelenskiy, "Şimdi size tekrar söyleyeyim: Ukrayna gökyüzünün kapatılmaması, Rus füzelerinin sizin bölgenize, NATO vatandaşlarının topraklarına da düşeceği anlamına geliyor. Bu sadece bir zaman meselesidir." değerlendirmesinde bulundu.

    Dün, Rus askerlerinin saldırıları sonucu Kiev'e yakın bir Amerikalı gazetecinin öldürüldüğünü, diğerinin ise yaralandığını, savaştan kaçan mültecilerin sığındığı bir manastırın ise Rus ordusu tarafından bombalandığını dile getiren Zelenskiy, "Bu, Rusların ideolojisinin, yalanların bir kopyası olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

    Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere değinen Zelenskiy, burada ülkesinin heyetine verilen talimatlardan birinin, iki ülkenin devlet başkanlarının bir araya getirilmesi için çaba sarf etmek olduğunu belirtti.

    Konuşmasında, "Heyetimizin üyelerinin belirli bir görevi vardır ve bu, iki devlet başkanının toplantısını organize etmesidir" ifadesine yer veren Zelenskiy, söz konusu olası görüşmenin gerçek sonuçlara odaklanması gerektiğini vurguladı.

    Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ön sonuçlarının ele alınması için bugün bir görüşmenin yapılması bekleniyor.

        ABD'Lİ GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ
        Kiev bölge polis şefi Andriy Nebytov, ABD vatandaşı olan New York Times gazetecisi Brent Renaud'un 13 Mart'ta Kiev'in eteklerinde vurularak öldürüldüğünü bildirdi.

        New York Times gazetesi, sosyal medyada muhabirlerinin Ukrayna'da öldüğü yönünde çıkan haberler üzerine açıklama yayımladı.

        "BİZİM İÇİN ÇALIŞMIYORDU"
        Brent Renaud isimli Amerikalı gazetecinin ölümünden "derin üzüntü" duyulduğu belirtilen açıklamada, hayatını kaybeden Renaud'un 2015'te New York Times için çalıştığı ancak bu sefer Ukrayna'da New York Times için görevde olmadığı kaydedildi.

        Açıklamada, Renaud için "Brent yetenekli bir fotoğrafçı ve film yapımcısıydı." ifadesini kullanıldı.

        İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

        17.12: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Donetsk kentine saldırısında 20 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

        17.00: Ukrayna müzakere heyetinin üyesi Mihail Podolyak, "Müzakerelere yarına kadar teknik ara verildi. Alt gruplarıyla ilave çalışma ve tanımlamaların netleştirilmesi için ara verdik. Görüşmeler sürecek" dedi.

        16.08 Mariupol'dan sivillerin tahliyesi için insani koridor açıldı. En az 50 araç koridor üzerinden şehri terk etti.

        15.23 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Her şehirde her sokağı yeniden inşa edeceğiz, savunmayı destekleyin ve devleti koruyun" dedi.

        14. 57 Ukrayna'nın başkenti Kiev'in semtlerinden Kurenavka'da yola seyir füzesi parçasının düştüğü ve patlama yaşanan an kameraya yansıdı.

        14. 48 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.

        14.34 İsrail ilk kez Rusya karşıtı yaptırımlara katılacağını açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanı: İsrail Rusya'ya yönelik yaptırımları bypass etme rotası olmayacak.

        12. 44 Ukrayna'nın başkenti Kiev'e seyir füzesi atıldı. Füzenin parçaları Kurunevka bölgesine düştü.

        12.21 Kiev Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Tahliyeler 5. gününde devam ediyor, durum kontrol altında" denildi.

        12.18 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusya'nın hava saldırısı düzenleyeceği endişesiyle metro istasyonlarına sığınan ailelerden bazıları savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana evlerine dönemiyor.

        12.12: Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), Rus milli takımlarının Davis Cup ve Billie Jean King Cup 2022'ye katılamayacağını doğruladı.

        11.51: Rusya ile Ukrayna arasında dördüncü tur müzakereler başladı. Ukrayna heyetinde aynı isimler yer alıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Ukrayna pozisyonunu değiştirmedi.4. tur müzakerelerde barış, ateşkes, Rus askerlerinin derhal çekilmesi ev güvenlik garantisi konularını konuşacağız." dedi.

        11.43: İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yarın Rusya'yı ziyaret edeceği öğrenildi.

        11.00: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Batı ülkeleri daha büyük bir savaşı önlemek için Ukrayna'ya yardım etmeli.

        10.48: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı: Mariupol'de 2 bin 500 sivil hayatını kaybetti.



        10.18: Rusya, yaptırımlar nedeniyle dış borcunu dövizle ödeyemezse ruble ile ödeme yapacak. Rusya Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, dövizle dış borç ödenmesine ilişkin geçici bazı kurallar getirildiği belirtildi.

        Buna göre, borcun dövizle ödenmesi için ilgili bankalara gerekli talimatların verileceğine işaret edilen açıklamada, "Bu ödemelerin gerçekleşmesi, yaptırımlar nedeniyle Rusya Merkez Bankası ve hükümetin döviz hesapları üzerindeki kısıtlamalara bağlı olacaktır." denildi.

        Açıklamada, "Eğer yabancı bankalar dövizle ödeme gerçekleştirmezse, Rusya Maliye Bakanlığı da ödemeyi ruble ile yapar." ifadesine yer verildi.



            10.16:             Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, kamu borçlarını ödeyecek yeterli fonlara sahip olduklarını belirterek, "Rusya'nın döviz hesaplarının dondurulması, yabancı ülkelerin Rusya'yı yapay bir şekilde temerrüde düşürme girişimi olarak değerlendirebilir." dedi. Siluanov, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın kamu borcunu Rusya Merkez Bankası döviz kuru üzerinden ruble ile ödeyebileceğini söyledi.

            Bunun, 2018'den sonra düzenlenen eurobond'larda doğrudan mümkün olduğuna işaret eden Silanov, "Rusya'nın kamu borcu yükümlülüklerini yerine getiremediğine ilişkin açıklamalar gerçekle örtüşmemektedir. Yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli miktarda fona sahibiz." ifadelerini kullandı.

            Batılı ülkelerin, Rusya'nın uluslararası rezervlerine erişimini kısıtlanmasına da tepki gösteren Silanuov, "Rusya'nın döviz hesaplarının dondurulması, yabancı ülkelerin Rusya'yı yapay bir şekilde temerrüde düşürme girişimi olarak değerlendirebilir." dedi. Silanov, dün yaptığı açıklamada, yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki uluslararası rezervi kullanamadıklarını söylemişti.

            10.04: Rusya: Operasyonun başlamasından bu yana 3 bin 920 askeri unsur vuruldu

            Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov'a göre, özel askeri operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna'nın 3 bin 920 askeri altyapı tesisi imha edildi.

            Operasyon sırasında 143 insansız hava aracı, bin 267 tank ve başka zırhlı muharebe aracı, 124 çok namlulu roketatar, 457 topçu sistemi ile bin 28 adet özel askeri araç vuruldu.

            Taarruzunu sürdüren Rus Silahlı Kuvvetleri askerleri, Vodyanoye, Sladkoe, Stepnoe, Taramchuk ve Glorious hattına ulaştı. Gün içinde 11 kilometre daha ilerleme kaydedildi.

            Severodonetsk'i doğu ve güneyden kuşatan Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) birlikleri kentin kuzeydoğusunda aşırı milliyetçilerle çatışmayı sürdürüyor.

            Rusya ordusu bu gece aralarında bir Bayraktar TB-2'nin bulunduğu dört insansız hava aracınının yanı sıra iki komuta merkezi, bir Buk-M1 füze sistemi, bir radar istasyonu, iki çok namlulu roketatar sistemi, iki mühimmat deposu, 31 askeri teçhizat deposu dahil 187 askeri unsuru vurdu.

            09.48: Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'da durumun çözüme kavuşması Kiev'in uzlaşı isteğine bağlı.

            09:06: Kiev'de apartmana saldırı düzenlendi, en az 1 ölü, 3 yaralının bulunduğu bildirildi.

            09.00: Ukrayna müzakereleri bugün 11.30'da çevrimiçi formatta yapılacak.

            05.39: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile telefonda görüştüğünü belirterek, ikili görüşmenin detaylarına değindi. Blinken'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadığını aktaran Price, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna halkına ve hükümetine sürekli destek sunmak adına ve Rusya'nın Ukrayna'nın kentlerine yönelik devam eden ve artan sivil ölümlerine neden olan saldırılarını kınamak adına Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile telefonda görüştü. Blinken ve Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tercih ettiği savaşı durdurmak için devam eden diplomatik çabaları tartıştı. Blinken, Kremlin'in devam eden acımasız saldırganlığına karşı savunmada ABD'nin Ukrayna ile kararlı dayanışmasını yineledi" ifadelerini kullandı.




            05.10: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, Batı'dan gelen yaptırım kararlarının, Moskova'nın gidişatını değiştiremeyeceğini söyledi. Rus basınında yer alan haberlere göre, Vershinin, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Batı ülkelerinin, Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında, "Moskova, ABD ve Avrupa'dan yaptırımları kaldırmasını istemeyecek, Batı baskısı, Moskova'nın gidişatını değiştiremeyecek" ifadelerine yer veren Vershinin, "Bu yaptırımlar, bizim kararımız değildir." dedi. ABD ile ortaklarının, ülkesine yaptırım uygulayarak, Rusya ekonomisini ve Rus halkını zor durumda bırakmaya çalıştıklarını kaydeden Vershinin, "Bize bir baskı aracı olarak uygulanan yaptırımlar, birincisi gayrimeşrudur, ikincisi de işe yaramaz." görüşünü paylaştı.

            04.47: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önce ABD Başkanı Joe Biden ile daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaparak Rusya'ya yeni yaptırımları ele aldı.

            04.31: Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov, Ukrayna topraklarında olduğunu açıkladı.

                Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.

                02.25: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy son yaptığı halka sesleniş konuşmasında, NATO'ya net mesajlar gönderdi. Zelenskiy, "Ve şimdi tekrar ediyorum. Eğer semalarımızı (Ukrayna Hava Sahası) kapatmazsanız, Rus füzelerinin sizin bölgenize, NATO topraklarına, NATO vatandaşlarının evlerine düşmesi an meselesidir" dedi.

                02.10: Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Rusya'nın yakın zamanda Odessa'ya paraşütçü birliklerini indirmeyi planladığını duyurdu. Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "Karadeniz'de 3-4 gün önce Rus paraşütçü birlikleri inecekti. Fakat hava şartlarından dolayı Sivastopol'e dönmek zorunda kaldılar. Fakat şimdi oradan geri dönüyorlar. Odessa ve bölgesinde paraşütçü asker inişi planlıyorlar. Odessa'da neler olduğunu ve kontrolün bizde olduğunu anlıyoruz. Onları karşılamak için bekliyorlar. Çernigov ve Kiev bölgelerinde olduğu gibi" ifadelerini kullandı. Danilov, Ukrayna askerlerinin Rus paraşütçü birliklerini karşılamak için hazır olduklarını ifade etti.

                02.04: Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ülkede daha önce kısıtlanan sosyal medya uygulaması Instagram'ın tamamen kapatıldığını duyurdu.

                00.11: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un müzakerelerin dördüncü turuna ilişkin açıklamasından hemen sonra Ukrayna tarafı da görüşmenin yarın yapılacağını ancak çevrimiçi müzakerelerin aralıksız her gün devam ettiğini açıkladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak, "Tekrar söylüyorum. Video konferans üzerinden müzakereler her gün aralıksız devam ediyor. Gruplar sürekli çalışıyor. Sorunların çok oluşu fazla zaman istiyor. 14 Mart Pazartesi yeniden müzakere gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

                23.58: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, dünyanın birçok yerinde savaş karşıtı protestolar düzenlenmeye devam ediyor. Rusya'da da başkent Moskova olmak 37 ayrı kentte savaş karşıtı protesto düzenlendi. Düzenlenen gösterilerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aleyhinde slogan atan göstericilere, Rus polisi tarafından sert bir şekilde müdahale edildi. Kızıl Meydan'da başlayan protesto gösterilerinde öğleden sonra 500'e yakın gösterici gözaltına alınırken, ülke genelinde 850'den fazla kişi gözaltına alındı.

                23.54: Rusya ve Ukrayna'nın anlaştığı tahliye koridorlarından her gün binlerce kişi güvenli kentlere tahliye edilirken, Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk bugünkü tahliyeler hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Bugün 10 insani koridordan 140 binden fazla kişinin tahliye edildiğini aktaran Vereşuk, "Özellikle, Donetsk bölgesindeki Vuhledar kasabasından üçte biri çocuk olan yaklaşık 200 kişi tahliye edildi. 75 çocuk daha Kramatorsk kentindeki Antoshka Yetimhanesi'nden tahliye edildi. Bugün toplamda 10 insani yardım koridoru çalıştı" dedi.

                22.39: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünyaca ünlü teknoloji devlerine seslenerek Rusya'daki hizmetlerine son vermeleri ve bu savaşı durdurmaları konusunda çağrıda bulundu. Zelenskiy, "Artık kararlar yarım verilemez. Sadece siyah ya da beyaz, iyilik ya da kötülük vardır. Ya barıştan yanasınızdır ya da Ukraynalı kadınları ve çocukları öldüren kanlı Rus agresifliğini destekliyorsunuzdur. Microsoft, Oracle ve SAP! Rusya'da hizmet vermeyi durdurun ve savaşı sonlandırın" ifadelerini kullandı.

                22.32: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barbarca eylemlerinin sadece Ukrayna'yı değil tüm insanlığı test ettiğini belirtti.

                22.23: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rusya saflarında gönüllü olarak savaşa katılmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarına seslendi. Kuleba, Rusya'nın yanında yer almak isteyen yabancı ülke vatandaşlarının uluslararası arenada savaş suçlusu sayılacağına dikkat çekerek, "Rusya, Ukrayna karşısında agresif bir savaş sergiliyor. Rus ordusu saflarına katılmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarını uyarıyorum bunu yapmayın. Biz uluslararası mahkemelerde dava açtık. Eğer hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız. Paraya ya da başka bir şeye de değmez" ifadelerini kullandı.

                MÜZAKERE AÇIKLAMASI
                21.13: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rus basınına verdiği demeçte, Rusya ve Ukrayna arasındaki devam eden müzakerelerin 4'üncü turunun yarın yapılmasının planlandığını açıkladı.

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                Haberler Dünya Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | 4. tur müzakerelere yarın devam edilmek üzere ara verildi
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