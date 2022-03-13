Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 13.03.2022 09:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.03.2022 09:34
    ABONE OL

    ABD Başkanı Biden'den Ukrayna için bir hamle daha! Emri verdi

    ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'ya desteğini sürdürüyor. Biden, Ukrayna'ya savunma silahları ve eğitimi de dahil olmak üzere 200 milyon dolarlık ek destek yapılması emrini verdi.

    Biden’dan bir Ukrayna hamlesi daha! Emri verdi

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Beyaz Saray'dan yeni bir açıklama geldi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Biden, Ukrayna'ya yardım sağlamak için Savunma Bakanlığı'nın askeri eğitim olanakları da dahil olmak üzere savunma ekipmanlarının sağlanması için toplamda 200 milyon dolara kadar olan bir miktarın yönlendirilmesini ve gerekli tespitlerin yapılmasına yetki verdi" denildi.

    Açıklamanın devamında, "ABD Başkanı Biden'ın 1961 Dış Yardım Yasası'nın (FAA) verdiği yetkilere dayanarak Ukrayna'ya yapılacak yardımları sağlamak ve tespitlerini yapmak için ise Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i görevlendirdi" ifadeleri yer aldı.

    ABD Savunma Bakanlığı tarafından da 1961 Dış Yardım Yasası'nın (FAA), bir başkana, yasama yetkisi veya bütçe ödenekleri olmaksızın yabancı ülkelere bölgedeki acil bir durum neticesinde Amerika Birleşik Devletleri mallarının veya hizmetlerinin elden çıkarılmasına yetki vermesine izin verdiği açıklandı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    KIZILELMA’nın tüm özellikleri
    Haberler Dünya ABD Başkanı Biden'den Ukrayna için bir hamle daha! Emri verdi
        SON DAKİKA