ABD Başkanı Biden'den Ukrayna için bir hamle daha! Emri verdi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Beyaz Saray'dan yeni bir açıklama geldi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Biden, Ukrayna'ya yardım sağlamak için Savunma Bakanlığı'nın askeri eğitim olanakları da dahil olmak üzere savunma ekipmanlarının sağlanması için toplamda 200 milyon dolara kadar olan bir miktarın yönlendirilmesini ve gerekli tespitlerin yapılmasına yetki verdi" denildi.