Yemen'de Husiler Türk Şehitlik Anıtı'na saldırdı! Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama

Tepkilerde Husilerin, bu eylemle Yemen'in tarih ve kültürüne olan düşmanlıklarının yanı sıra dost ve kardeş ülkelerle olan bağlarını da koparmaya çalıştıklarına dikkat çekildi.

Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı 2011 yılında resmi bir ziyaret için Yemen'e gelen dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından açılmıştı.

Ülkedeki Türk varlığının ve eski Osmanlı kışlalarının bulunduğu bölgede yapılan şehitlik anıtı, 400 yıl boyunca Yemen topraklarında hayatını kaybeden ''Mehmetçik''in hatırasını yaşatıyor.