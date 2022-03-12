Ukrayna Rusya savaşında Ukrayna'dan Rus pilotlara çılgın teklif: 1 milyon dolar! 'Çalışır durumdaki uçağınızı teslim edin...'

GÜNLÜK 2 BİN DOLAR

Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna, askeri güç olarak çok geride kaldığı düşmanıyla mücadele edebilmek için çare arıyor. Batı'dan mühimmat ve yaptırımlar konusunda destek isteyen ülke dünyaya başka bir çağrı daha yaptı: Her ülkeden paralı askerleri davet eden hükümet bu kimselere savaşa Ukrayna saflarında katılmaları durumunda günlük 2 bin dolar ödeneceğini açıkladı...

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