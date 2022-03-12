Ukrayna Rusya savaşında Ukrayna'dan Rus pilotlara çılgın teklif: 1 milyon dolar! 'Çalışır durumdaki uçağınızı teslim edin...'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM, hazırladığı video klip ile Rus askerlerine çağrıda bulundu. Klipte, çalışır durumda olan savaş uçağını teslim eden Rus askerine 1 milyon dolar, helikopter teslim edene ise 500 bin dolar para ödülü verileceği duyuruldu. Söz konusu video klibin ardından Rus askerlerinin savaş uçaklarını ya da helikopterleri teslim edip etmeyeceği merak konusu oldu.
119 MİLYAR DOLAR
Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Denis Kudin 24 Şubat tarihinde başlayan savaşın Ukrayna'ya şimdiye kadar olan maliyetini 119 milyar dolar olarak açıkladı. Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'un haberine göre Kudin, maliyetin savaşın sürdüğü her gün daha da arttığını belirtti. Çatışma bölgelerinin bölgelerinde firmaların yüzde 75'inin ekonomik faaliyetlerini sonlandırdığını belirten Kudin hesaplamalarında doğrudan zararların yanı sıra ekonominin gerilemesiyle kaydedilen dolaylı kayıpları da dikkate aldıklarını söyledi.
GÜNLÜK 2 BİN DOLAR
Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna, askeri güç olarak çok geride kaldığı düşmanıyla mücadele edebilmek için çare arıyor. Batı'dan mühimmat ve yaptırımlar konusunda destek isteyen ülke dünyaya başka bir çağrı daha yaptı: Her ülkeden paralı askerleri davet eden hükümet bu kimselere savaşa Ukrayna saflarında katılmaları durumunda günlük 2 bin dolar ödeneceğini açıkladı...