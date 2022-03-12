Ukrayna Dışişleri: Rusya, Mariupol'de camiyi hedef aldı

Dün, Rusya'nın Mariupol'deki bir camiyi bombaladığı ve camide çocuklar ve Türklerin de sığındığı iddia edilmişti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, vurulan caminin Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi olduğunu iddia etti.

"80'DEN FAZLA SİVİL VARDI"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "80'den fazla sivilin olduğu Mariupol'deki cami Rus askerleri tarafından bombalandı. Aralarında çocuklar ve Türk vatandaşları da var" denildi.





HABERİ REUTERS YAPTI

Konuyla ilgili Rusya tarafından bir açıklama yapılmadı. Reuters'ın, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'ne dayandırdığı habere göre, Rus güçlerinin kuşatması altındaki liman kenti Mariupol'de 86 Türk vatandaşı bir camiye sığındı.

Sivillerin sığındığı caminin, şehirdeki Sultan Süleyman Camii olduğu ve caminin de Rusya tarafından bombalandığı iddia edildi.