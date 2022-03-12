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    • Dünya
    • 12.03.2022 12:51
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    • 12.03.2022 12:51
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    Ukrayna Dışişleri: Rusya, Mariupol'de camiyi hedef aldı

    Son dakika haberi! Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin Rusya tarafından bombalandığını duyurdu. İddiaya göre camide 34'ü çocuk 86 Türk vatandaşının olduğu bildirildi.

    takvim.com.tr
    Rusya’nın Mariupol’de cami hedef aldığı iddia edildi!

    Dün, Rusya'nın Mariupol'deki bir camiyi bombaladığı ve camide çocuklar ve Türklerin de sığındığı iddia edilmişti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, vurulan caminin Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi olduğunu iddia etti.

    "80'DEN FAZLA SİVİL VARDI"
    Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "80'den fazla sivilin olduğu Mariupol'deki cami Rus askerleri tarafından bombalandı. Aralarında çocuklar ve Türk vatandaşları da var" denildi.



    HABERİ REUTERS YAPTI
    Konuyla ilgili Rusya tarafından bir açıklama yapılmadı. Reuters'ın, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'ne dayandırdığı habere göre, Rus güçlerinin kuşatması altındaki liman kenti Mariupol'de 86 Türk vatandaşı bir camiye sığındı.

    Sivillerin sığındığı caminin, şehirdeki Sultan Süleyman Camii olduğu ve caminin de Rusya tarafından bombalandığı iddia edildi.

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