Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Kiev halkı siper kazdı, molotof hazırladı. eli tetikte beklemeye başladı





ÖLÜM MAKİNESİ UKRAYNA'DA

Ukraynalı yetkililer, şimdiye kadar 12 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı. İşgalin başlamasından itibaren yüzbinlerce gönüllü Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna birliklerine katıldı. Onların arasında Kanada Kraliyet 22. Alayı'ndan emekli olan keskin nişancı Wali de vardı. Çarşamba günü Ukrayna birliklerine katılan Wali Afganistan, Irak ve Suriye'de görev aldı. 3 bin metrelik en uzun mesafe öldürme rekoruna sahip olan ve 'ölüm makinesi' olarak adlandırılan Wali, günde 40 hedefi öldürme rekoruna sahip! Ruslar, Ukrayna'da savaşmak için Suriye'de görev yapmış paralı askerleri çağırdı.