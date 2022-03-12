Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Kiev halkı siper kazdı, molotof hazırladı. eli tetikte beklemeye başladı

Rusya-Ukrayna gerilimi 16'ıncı gününü geride bıraktı. Rus askerleri, dün Ukrayna'nın batısındaki Lutsk ve Ivano-Frankivsk'i hedef aldı. İlk kez Lutsk ve Dnipro kentlerine çatışmalar yaşandı. Rus yanlısı ayrılıkçı güçler, Mariupol'ün kuzeye açılan Volnovaha kentinde kontrolü sağladı. Kritik noktaları ele geçiren Rus ordusunun yeni hedefinde ise başkent Kiev vardı. Putin'in 101 kilometrelik yıkım timi, Kiev'in kapısına dayandı!
Nazilere karşı kullanılan ve Kiev Müzesi'nde sergilenen demir kirpiler sokaklara yerleştirildi.
ÖLÜM MAKİNESİ UKRAYNA'DA
Ukraynalı yetkililer, şimdiye kadar 12 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı. İşgalin başlamasından itibaren yüzbinlerce gönüllü Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna birliklerine katıldı. Onların arasında Kanada Kraliyet 22. Alayı'ndan emekli olan keskin nişancı Wali de vardı. Çarşamba günü Ukrayna birliklerine katılan Wali Afganistan, Irak ve Suriye'de görev aldı. 3 bin metrelik en uzun mesafe öldürme rekoruna sahip olan ve 'ölüm makinesi' olarak adlandırılan Wali, günde 40 hedefi öldürme rekoruna sahip! Ruslar, Ukrayna'da savaşmak için Suriye'de görev yapmış paralı askerleri çağırdı.