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    Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Kiev halkı siper kazdı, molotof hazırladı. eli tetikte beklemeye başladı

    Rusya, Ukrayna'yı 3 koldan kuşattı. En kritik kentlere bomba yağdırdı. Başkent ise son duraktı! 101 kilometrelik Rus konvoyu, Kiev'in kapısına dayandı. İki ülke, şehir savaşlarına hazırlandı.Sivil halk, şehrin pek çok noktasına siper ve hendek kazdı. Putin ise Orta Doğu'daki savaşçılara çağrı yaptı: Bize katılın!

    Kor’kum’suzlar!

    Rusya-Ukrayna gerilimi 16'ıncı gününü geride bıraktı. Rus askerleri, dün Ukrayna'nın batısındaki Lutsk ve Ivano-Frankivsk'i hedef aldı. İlk kez Lutsk ve Dnipro kentlerine çatışmalar yaşandı. Rus yanlısı ayrılıkçı güçler, Mariupol'ün kuzeye açılan Volnovaha kentinde kontrolü sağladı. Kritik noktaları ele geçiren Rus ordusunun yeni hedefinde ise başkent Kiev vardı. Putin'in 101 kilometrelik yıkım timi, Kiev'in kapısına dayandı!



    Nazilere karşı kullanılan ve Kiev Müzesi'nde sergilenen demir kirpiler sokaklara yerleştirildi.



    ÖLÜM MAKİNESİ UKRAYNA'DA
    Ukraynalı yetkililer, şimdiye kadar 12 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı. İşgalin başlamasından itibaren yüzbinlerce gönüllü Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna birliklerine katıldı. Onların arasında Kanada Kraliyet 22. Alayı'ndan emekli olan keskin nişancı Wali de vardı. Çarşamba günü Ukrayna birliklerine katılan Wali Afganistan, Irak ve Suriye'de görev aldı. 3 bin metrelik en uzun mesafe öldürme rekoruna sahip olan ve 'ölüm makinesi' olarak adlandırılan Wali, günde 40 hedefi öldürme rekoruna sahip! Ruslar, Ukrayna'da savaşmak için Suriye'de görev yapmış paralı askerleri çağırdı.



        Kiev sakinlerinin savaş hazırlıkları başladı. Dün gün boyu şehre siper kazıldı.



        Gönüllü birlikler, dün molotof kokteyli eğitimi aldı.



        Ukrayna birlikleri, molotof kokteylini Rus birliklerine drone'la atacak.



            RUS EKONOMİSİNİ ÇÖKERTECEĞIZ
            ABD Başkanı Biden, Rusya ile ticari ilişkileri askıya aldıklarını söyledi. Alkol, deniz mahsulleri ithalatının durdurulduğunu belirten Biden, "Rusya'nın ticaret yapması zorlaştırılacak. Ticaretten kayırılan ülke statüsünden çıkarıyoruz. Rus ekonomisini çökerteceğiz" dedi.



            ROMAN KÖTÜ BITTI
            İngiltere, Roman Abramovich'in mal varlığını dondurdu! Karar, Chelsea'nın kabusu oldu! Kulübün sponsorluk kaybı 540 milyon sterlini buldu.
            Madenden bankacılığa kadar pek çok alanda faaliyet gösteren Rus milyarderler, kazandıkları parayla Avrupa kendi imparatorluklarını yarattı! Ukrayna'nın işgalinin ardından Batı'nın yaptırımına maruz kaldı! İngiltere, 5 Rus oligarkın mal varlığını dondurduklarını açıkladı. Rus oligark Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea takımı kabusu yaşadı! Abramovich'e uygulanan yaptırım nedeniyle 3 milyar sterlin değerindeki takımın transfer yapması, yeni sözleşme imzalaması, forma ve bilet satması yasaklandı. Takımın sponsorları birer birer anlaşmaları iptal etmeye başladı. Nike'ın da sponsorluktan çekilmesiyle zararın 540 milyon sterlin olduğu açıklandı. Chelsea'nın maç başına yaşayacağı kaybın 600 bin sterlin olacağı vurgulandı.



            UZAYDA SAVAŞ WAR
            ABD'li astronot, savaş tartışmasını uzaya taşıdı!



                SKANDALA GEBE
                Rusya, perşembe günü Ukrayna'nın Mariopul şehrindeki doğum hastanesini bombaladı. 9 aylık hamile Marianna Podgurskaya'nın yaralı hali, dünya basınında geniş yer aldı. Ancak Rusya, Marianna'nın Instagram fenomeni olduğunu ve bu fotoğrafları para karşılığı çektirdiğini açıkladı. Çirkin iftiraya dünyadan tepki yağdı. Ayrıca Podgurskaya'nın bombardımandan 2 saat sonra kız bebek dünyaya getirdiği ortaya çıktı.



                LONDRAM
                Batı, işgalin ardından Rus oligarkları yaptırım listesine aldı. Onların arasında, Rusya Devlet Başkanı Putin'in en yakın arkadaşlarından milyarder Adrey Guryev de vardı. Guryev, 2000'li yılların başında Londra'nın göbeğinde bulunan 25 yatak odalı devasa sarayı Beşar Esad'tan satın aldı. İngilizlerin Buckingham Sarayı'yla kıyasladığı malikanenin değerinin 400 milyon dolar olduğu açıklandı. İngilizlerin el koyduğu gayrimenkuller arasında, bu sarayın da olduğu ortaya çıktı. Alman basını ise Guryev'in hala Londra'dan ayrılmadığını ve bu evde saklandığını yazdı.



                ÇOK KIZDIRDI
                Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un kızı Luiza Krivonogikh'in Londra'daki lüks yaşamı dikkat çekti. Rus karşıtları, 5 milyon dolarlık evde oturan Luiza'nın da mal varlıklarına el konulmasını istedi.

                NOTLAR...
                Ukrayna lideri Zelenski'nin siyasete girmeden önce başrolü oynadığı 'Halkın hizmetkarı' dizisi 15 ülkeye satıldı.
                Ukrayna Savunma Bakanlığı, savaş uçağını teslim eden Rus askerlerine 1 milyon dolar para ödülü verecek.
                Almanya'da bir hastane Rus ve Belaruslu hastaları kabul etmeyeceğini açıkladı.
                Facebook'ta, geçici olarak nefret söylemini serbest bıraktı. "Rus işgalcilere ölüm" demek serbest. İngiltere, Roman Abramovich'in mal varlığını dondurdu! Karar, Chelsea'nın kabusu oldu! Kulübün sponsorluk kaybı 540 milyon sterlini buldu
                Rus-Ukrayna gerilimi uzaya sıçradı! Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ABD'li ve Rus astronotlar arasında tartışma çıktı! Önümüzdeki ay iki Rus kozmonotla birlikte dünyaya dönecek Hei "Beni geride bırakmakla tehdit ediyorlar. Eve dönüşüm belirsiz" diyerek dert yandı.

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                Doktorlar muayene ettikleri çocuklara reçeteyle kitap yazıyor
                Haberler Dünya Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Kiev halkı siper kazdı, molotof hazırladı. eli tetikte beklemeye başladı
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