Son dakika: Azerbaycan'dan Ermenistan yönetimine 5 maddelik yeni teklif

Bayramov, Azerbaycan'ın lehine alınan dört BM Güvenlik Konseyi kararına rağmen işgale ilişkin bir sonuç alınamadığını işaret ederek, "Bu da ilişkilerimizin kurulmasına esas engel teşkil etmiştir." ifadesini kullandı.

Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük Vatan Savaşı'ndan sonra Azerbaycan'ın bu konuda çok net mesajlar verdiğini dile getiren Bayramov, "Mesaj şundan ibaretti: İlişkilerimizin aleyhine sebep olan 'işgal' faktörü artık ortadan kalktı. Bu durumda Azerbaycan tarafı, geçmişin tüm zorluk ve sorunlarına rağmen Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesinden yanadır." diye konuştu.