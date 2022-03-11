Son dakika: Azerbaycan'dan Ermenistan yönetimine 5 maddelik yeni teklif

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan'ın Ermenistan'a ilişkilerin normalleşmesine ilişkin 5 maddeden oluşan belge gönderdiğini ve yanıt beklediğini belirterek, "Ermenistan samimi şekilde münasebetlerin normalleşmesini istiyorsa, bu onlar için çok güzel bir fırsattır." dedi.
Ermenistan-Azerbaycan arasında uzun yıllardır ilişkilerin olmamasının asıl nedeninin "işgal faktörü" olduğunu söyleyen Bayramov, "Herkes biliyor ki 30 yılı aşkın süredir, 90'lı yılların başlarından bu yana Ermenistan, Azerbaycan topraklarını güç kullanarak işgal etmiştir ve Azerbaycan vatandaşları yerlerinden edilmiştir." dedi.
Bayramov, Azerbaycan'ın lehine alınan dört BM Güvenlik Konseyi kararına rağmen işgale ilişkin bir sonuç alınamadığını işaret ederek, "Bu da ilişkilerimizin kurulmasına esas engel teşkil etmiştir." ifadesini kullandı.
Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük Vatan Savaşı'ndan sonra Azerbaycan'ın bu konuda çok net mesajlar verdiğini dile getiren Bayramov, "Mesaj şundan ibaretti: İlişkilerimizin aleyhine sebep olan 'işgal' faktörü artık ortadan kalktı. Bu durumda Azerbaycan tarafı, geçmişin tüm zorluk ve sorunlarına rağmen Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesinden yanadır." diye konuştu.