Rusya Ukrayna savaşında cephe yolunda hüzünlü anlar! Kadın polis asker sevgilisini böyle uğurladı

Rusya – Ukrayna savaşında 15. güne giriliyor. Kiev, Mariupol, Harkov, Sumi gibi savaş bölgelerinden Ukrayna'nın en batısında bulunan Lviv'e, daha sonra ise Polonya'ya sığınan savaşın mağdurları, Lviv kenti, tarihinin en kalabalık günlerini yaşarken, şehirdeki tarihi tren garı da duygusal senaryolara şahitlik ediyor.
Ülkede yaşanan savaştan kaçanlara moral vermek ve destek olmak için müzik yapan gençlerden, cephe hattına koşanlara birçok kişi Ukrayna için bir şeyler yapma derdinde. Rusya ordusu ile savaşmak için cepheye giden Rostik Slav (19), Lviv Tren İstasyonunda trene binmeden önce SABAH'a konuştu.
"ÜLKEM İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM, YAPMAM GEREKİYOR"
Sevgilisiyle duygusal vedalaşma anına şahit olduğumuz Slav, "Ben 19 yaşındayım, ülkem için her şeyi yapacağım, yapmam gerekiyor. Ben onlarla savaşmaktan asla korkmuyorum. Ailem arkamda, bu hep böyleydi. Buradaki askerlerin suratında asla ama asla korku göremezsiniz. Çünkü biz Ukrayna için gidiyoruz" dedi.