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    • Dünya
    • 11.03.2022 14:43
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    • 11.03.2022 15:20
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    Rusya lideri Putin'den son dakika müzakere açıklaması: "Görüşmelerde pozitif değişimler var"

    Son dakika haberi... Ukrayna - Rusya arasında 2 hafta önce başlayan savaş sürüyor. Rus ordusunun harekatı 16. gününe girdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, "Ukrayna ile görüşmelerde pozitif değişimler var" ifadelerini kullandı. Batı'nın ekonomik tavrı ile ilgili konuşan Putin, "Yaptırımlar bizi geçmişte sadece daha güçlü yaptı" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba; dün Antalya'da 3'lü zirve yapmış ve ateşkesi görüşmüştü.

    Putin: Görüşmelerde pozitif değişimler var

    Ukrayna - Rusya arasında yaşanan ve dünyanın yakından takip ettiği savaş 16. gününe girdi.


    Ukrayna'da çatışmalar şiddetini artırırken, Rusya Devlet Başkanı Putin'den yeni bir açıklama geldi. Ukrayna birliklerine karşı savaşmak isteyen gönüllere kapılarının açık olduğunu söyleyen Putin, "Gönüllülerin savaş bölgelerine ulaşmalarına yardım edeceğiz" dedi.



    Putin, dünyanın her yerinden paralı savaşçıların Ukrayna'ya geldiğini, Ukrayna'nın Batılı destekçileri, Kiev yönetiminin uluslararası hukukun tüm normlarını hiçe sayarak bunu saklamadığını söyleyerek Ortadoğu'dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak "gönüllü savaşçıların" Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatı verdi.



    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise gönüllü çağrısıyla ilgili rakam verdi. Çoğunluğu Ortadoğu'dan 16 bin gönüllünün Ukrayna'ya karşı savaşmak için başvurduğunu bildirdi.

    Şoygu, "Özellikle bu talepler para için değil de bu kişilerin arzuları olduğu için tabii ki buna olumlu cevap vermeyi doğru buluyoruz. Birçoğunu biliyoruz, son on yılda en zor zamanda DEAŞ terör örgütüne karşı mücadelede yardımcı oldular" diye konuştu.

        'UKRAYNA İLE GÖRÜŞMELERDE POZİTİF DEĞİŞİMLER VAR'
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı son açıklamada ise, "Ukrayna ile görüşmelerde belirli pozitif değişimler var" diye konuştu.

        Batı'nın ekonomik tavrı ile ilgili konuşan Putin, "Yaptırımlar bizi geçmişte sadece daha güçlü yaptı" ifadelerini kullandı.

        KİEV'E 15 KİLOMETRE
        Ülkenin kuzeyinde ve başkent Kiev'e giden yol üzerinde bulunan Çerhiniv, doğudaki Harkov ve Sumi, Azak Denizi'ndeki liman kenti Mariupol, Rus askerleri tarafından kuşatılmış durumda.

        Başkent Kiev'deki çatışmalar ise kent merkezinin 15 kilometre kuzeyinde yaşanıyor. ABD'li yetkililer Rus ordusunun iki koldan Kiev'e saldırdığını açıkladı.

        DNİPRO DA BOMBALANIYOR
        Ukrayna'nın Dnipro kentinde patlamalar meydana geldi. Reuters saldırıda bir kişinin öldüğü bilgisini paylaştı. Kent Mariupol'de Kiev arasında bulunuyor.

        Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların Volnovaha kentini ele geçirdiğini duyurdu. Volnovaha, Donetsk - Mariupol arasında yer alıyor.

        ABD PATRİOT VERMEYECEK
        Adı açıklanmayan Pentagon'dan üst düzey bir yetkili gazetecilere son duruma ilişkin bilgi verdi. Yardımların devam ettiğini söyleyen yetkili Patriot'larla ilgili soruyu da yanıtladı.

        Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırma olasılığına yönelik bir soruya ise yetkili şu cevabı verdi:

        "Ukrayna'ya Patriot bataryaları yerleştirme konusunda bir tartışma yok. Bunların çalıştırılması için ABD birliklerini konuşlandırmanız gerekir çünkü Ukraynalıların aşina olduğu bir sistem değil. Ve çok net olarak belirttiğimiz gibi Ukrayna'da ABD askeri olmayacak. Bu yüzden Ukrayna'da Patriot sistemleri koymakla ilgili görüş yok."

        Yetkili, ABD'nin elinde olmayan hava savunma kabiliyetlerinin de Ukrayna'ya tedarik edilmesine yönelik çabalar olduğunu söyledi ancak bunların arasında S-300 hava savunma sistemlerinin de olup olmadığına ilişkin soruları yanıtlamaktan kaçındı.

        HER GÜN İNSANİ KORİDOR AÇILACAK
        Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, sivillerin tahliyesi için her gün 10.00'dan itibaren tek taraflı insani koridor açılacağını duyurdu.

        Diğer yönlere insani koridor için Kiev'le görüşmelerin sürdüğü aktarılırken BM ve Kızılhaç'a yardım çağrısı yapıldı.

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        Haberler Dünya Rusya lideri Putin'den son dakika müzakere açıklaması: "Görüşmelerde pozitif değişimler var"
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