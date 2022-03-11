Rusya lideri Putin'den son dakika müzakere açıklaması: "Görüşmelerde pozitif değişimler var"

Ukrayna - Rusya arasında yaşanan ve dünyanın yakından takip ettiği savaş 16. gününe girdi.
Ukrayna'da çatışmalar şiddetini artırırken, Rusya Devlet Başkanı Putin'den yeni bir açıklama geldi. Ukrayna birliklerine karşı savaşmak isteyen gönüllere kapılarının açık olduğunu söyleyen Putin, "Gönüllülerin savaş bölgelerine ulaşmalarına yardım edeceğiz" dedi.
Putin, dünyanın her yerinden paralı savaşçıların Ukrayna'ya geldiğini, Ukrayna'nın Batılı destekçileri, Kiev yönetiminin uluslararası hukukun tüm normlarını hiçe sayarak bunu saklamadığını söyleyerek Ortadoğu'dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak "gönüllü savaşçıların" Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatı verdi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise gönüllü çağrısıyla ilgili rakam verdi. Çoğunluğu Ortadoğu'dan 16 bin gönüllünün Ukrayna'ya karşı savaşmak için başvurduğunu bildirdi.
Şoygu, "Özellikle bu talepler para için değil de bu kişilerin arzuları olduğu için tabii ki buna olumlu cevap vermeyi doğru buluyoruz. Birçoğunu biliyoruz, son on yılda en zor zamanda DEAŞ terör örgütüne karşı mücadelede yardımcı oldular" diye konuştu.