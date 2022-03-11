Rusya lideri Putin'den son dakika müzakere açıklaması: "Görüşmelerde pozitif değişimler var"

'UKRAYNA İLE GÖRÜŞMELERDE POZİTİF DEĞİŞİMLER VAR'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı son açıklamada ise, "Ukrayna ile görüşmelerde belirli pozitif değişimler var" diye konuştu.

Batı'nın ekonomik tavrı ile ilgili konuşan Putin, "Yaptırımlar bizi geçmişte sadece daha güçlü yaptı" ifadelerini kullandı.

KİEV'E 15 KİLOMETRE

Ülkenin kuzeyinde ve başkent Kiev'e giden yol üzerinde bulunan Çerhiniv, doğudaki Harkov ve Sumi, Azak Denizi'ndeki liman kenti Mariupol, Rus askerleri tarafından kuşatılmış durumda.

Başkent Kiev'deki çatışmalar ise kent merkezinin 15 kilometre kuzeyinde yaşanıyor. ABD'li yetkililer Rus ordusunun iki koldan Kiev'e saldırdığını açıkladı.

DNİPRO DA BOMBALANIYOR

Ukrayna'nın Dnipro kentinde patlamalar meydana geldi. Reuters saldırıda bir kişinin öldüğü bilgisini paylaştı. Kent Mariupol'de Kiev arasında bulunuyor.

Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların Volnovaha kentini ele geçirdiğini duyurdu. Volnovaha, Donetsk - Mariupol arasında yer alıyor.

ABD PATRİOT VERMEYECEK

Adı açıklanmayan Pentagon'dan üst düzey bir yetkili gazetecilere son duruma ilişkin bilgi verdi. Yardımların devam ettiğini söyleyen yetkili Patriot'larla ilgili soruyu da yanıtladı.

Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırma olasılığına yönelik bir soruya ise yetkili şu cevabı verdi:



"Ukrayna'ya Patriot bataryaları yerleştirme konusunda bir tartışma yok. Bunların çalıştırılması için ABD birliklerini konuşlandırmanız gerekir çünkü Ukraynalıların aşina olduğu bir sistem değil. Ve çok net olarak belirttiğimiz gibi Ukrayna'da ABD askeri olmayacak. Bu yüzden Ukrayna'da Patriot sistemleri koymakla ilgili görüş yok."

Yetkili, ABD'nin elinde olmayan hava savunma kabiliyetlerinin de Ukrayna'ya tedarik edilmesine yönelik çabalar olduğunu söyledi ancak bunların arasında S-300 hava savunma sistemlerinin de olup olmadığına ilişkin soruları yanıtlamaktan kaçındı.

HER GÜN İNSANİ KORİDOR AÇILACAK

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, sivillerin tahliyesi için her gün 10.00'dan itibaren tek taraflı insani koridor açılacağını duyurdu.

Diğer yönlere insani koridor için Kiev'le görüşmelerin sürdüğü aktarılırken BM ve Kızılhaç'a yardım çağrısı yapıldı.