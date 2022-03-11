Rusya, doğum hastanesini silah deposu bahanesiyle yerle bir etti: 3 ölü 17 yaralı





ROMAN İMPARATORLUĞU ÇÖKTÜ

İngiliz hükümetinin aralarında Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in de olduğu 7 Rus oligarkın mal varlıklarına el koyduğu bildirildi. Chelsea'nin satışının durdurulduğu belirtildi. Ayrıca, sezonun kalan maçları için bilet satışının yapılmayacağı ve maçlara sadece kombine kart sahiplerinin alınacağı, kulübün ürünlerini satan mağazaların yeni bir karara kadar kapalı olacağı ifade edildi. Abramovich'in bu süreçte Chelsea ile ilgili herhangi bir işlem yapamayacağı da kaydedildi.