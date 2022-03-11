Rusya, doğum hastanesini silah deposu bahanesiyle yerle bir etti: 3 ölü 17 yaralı

Rusya, Ukrayna'yı üç koldan kuşattı. Önemli şehirlere hava saldırıları yaptı. Birçok askeri noktayı bombaladı. Önceki akşam da, kuşatma altındaki Mariupol'de bir doğum hastanesini hedef aldı. Binaya havadan bomba yağdı. Bombaların "vakum patlayıcısı" olduğu iddiaları ortaya atıldı. Dehşet görüntüler sonrası binada büyük patlamalar yaşandı. Doğum bekleyen kadınlardan çoğu, canını zor kurtardı. Saldırıda, biri 6 yaşında çocuk, 3 kişi hayatını kaybederken, 17 hamile kadın da yaralandı.
Mariupol Belediye Başkan yardımcısı Sergei Orlov, "Bu, 300 yataklı bir Covid ünitesinden sonra Ruslar'ın yıktıkları üçüncü hastane. Daha önce de bir kan bankasını hedef almışlardı" ifadesini kullandı. Bu hastanedeki hamile kadınların çoğunun, geçen hafta maruz kaldığı sert bombardımanın ardından tahliye edildikleri, bu yüzden muhtemelen birçok kadının hayatının kurtarıldığı açıklandı. Rus askerlerinin doğum hastanesine doğrudan saldırısı, "Vahşet" olarak yorumlandı.
BU BİR SAVAŞ SUÇUDUR
BM: Genel Sekreter Antonio Guterres: Doğum ve çocuk servislerinin bulunduğu hastaneye yapılan saldırı korkunç.
ABD: Beyaz Saray da saldırıyı 'barbarca' olarak niteledi.
İNGİLTERE: Başbakanı Boris Johnson ise 'ahlaksızlık' ifadesini kullandı. Saldırının savaş suçu olduğu yorumu yapıldı.