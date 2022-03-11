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    Rusya, doğum hastanesini silah deposu bahanesiyle yerle bir etti: 3 ölü 17 yaralı

    Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya, sivil askeri hedef ayrımı yapmadı. Doğum hastanesine bomba yağdırdı. Kadınlara ve doğmamış çocuklara kıydı. Dünyadan tepki yağdı.

    Hastane ’bomba’sı!

    Rusya, Ukrayna'yı üç koldan kuşattı. Önemli şehirlere hava saldırıları yaptı. Birçok askeri noktayı bombaladı. Önceki akşam da, kuşatma altındaki Mariupol'de bir doğum hastanesini hedef aldı. Binaya havadan bomba yağdı. Bombaların "vakum patlayıcısı" olduğu iddiaları ortaya atıldı. Dehşet görüntüler sonrası binada büyük patlamalar yaşandı. Doğum bekleyen kadınlardan çoğu, canını zor kurtardı. Saldırıda, biri 6 yaşında çocuk, 3 kişi hayatını kaybederken, 17 hamile kadın da yaralandı.



    Mariupol Belediye Başkan yardımcısı Sergei Orlov, "Bu, 300 yataklı bir Covid ünitesinden sonra Ruslar'ın yıktıkları üçüncü hastane. Daha önce de bir kan bankasını hedef almışlardı" ifadesini kullandı. Bu hastanedeki hamile kadınların çoğunun, geçen hafta maruz kaldığı sert bombardımanın ardından tahliye edildikleri, bu yüzden muhtemelen birçok kadının hayatının kurtarıldığı açıklandı. Rus askerlerinin doğum hastanesine doğrudan saldırısı, "Vahşet" olarak yorumlandı.



    BU BİR SAVAŞ SUÇUDUR
    BM: Genel Sekreter Antonio Guterres: Doğum ve çocuk servislerinin bulunduğu hastaneye yapılan saldırı korkunç.
    ABD: Beyaz Saray da saldırıyı 'barbarca' olarak niteledi.
    İNGİLTERE: Başbakanı Boris Johnson ise 'ahlaksızlık' ifadesini kullandı. Saldırının savaş suçu olduğu yorumu yapıldı.



        BM, Ukrayna'da bugüne kadar 516 sivilin hayatını kaybettiğini, 908 kişinin de yaralandığını açıkladı.



        TOPLU MEZARLAR KAZILIYOR
        Azak Denizi kıyısındaki Mariupol'de savaş kurbanları için toplu mezarlar kazıldı. Bu acı görüntüleri AP foto muhabiri Evgeniy Maloletka, dünyaya servis etti.



        Mariupol saldırısında sokakta yürüyen bir kadın, bombaların hedefi oldu. Ölümden kıl payı kurtuldu.



            Ukraynalı baba, ikizlerine veda edip cepheye gitti.



            GÜZEL BAĞIŞ!
            DiCaprio'nun büyükannesi Helene Indenbirken, 1917'de Almanya'ya göç etti. Annesi Irmelin Indenbirken, Almanya'da dünyaya geldi.Oscar ödüllü yıldız Leonardo DiCaprio, büyükannesi Helene Indenbirken'in Odessa doğumlu olması nedeniyle kökenini unutmadı. Uluslararası Visegrad Fonu'na Ukraynalı mülteciler için kullanılmak üzere 10 milyon dolarlık bağış yaptı. Hollywood'dan Ashton Kutcher, Mila Kunis gibi isimler de Ukrayna için bağış kampanyasına katılmıştı. Ukrayna için 3 milyon dolar bağışlayan Mila Kunis de Ukrayna'da doğmuştu.



            Mila Kunis'in ardından Ukrayna kökenli Leonardo DiCaprio'dan 10 milyon dolarlık bağış geldi.



                SINIRLARDA SICAK İLGİ!
                Polonya ve Romanya sınır kapılarında, uluslararası yardım kuruluşları, özellikle çocuklara kucak açıyor.



                ROMAN İMPARATORLUĞU ÇÖKTÜ
                İngiliz hükümetinin aralarında Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in de olduğu 7 Rus oligarkın mal varlıklarına el koyduğu bildirildi. Chelsea'nin satışının durdurulduğu belirtildi. Ayrıca, sezonun kalan maçları için bilet satışının yapılmayacağı ve maçlara sadece kombine kart sahiplerinin alınacağı, kulübün ürünlerini satan mağazaların yeni bir karara kadar kapalı olacağı ifade edildi. Abramovich'in bu süreçte Chelsea ile ilgili herhangi bir işlem yapamayacağı da kaydedildi.



                İNGİLİZ AVCISI UKRAYNA'DA
                İngiltere, dünyanın en hızlı uçaksavar füzelerini Ukrayna'ya gönderdi. Ses hızından üç kat daha hızı olan Starstreak portatif füzelerin kullanımı için, Ukraynalı askerlere eğitim verildi. Savunma Bakanı Ben Wallace, milletvekillerine bilgi verirken "Starstreak yüksek hızlı taşınabilir füzelerin" Rus askeri uçaklarının düşürülmesine yardımcı olmak için teslim edildiğini söyledi.



                    HAKSIZ YAPTIRIM ARTIK KALDIRILSIN
                    Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü. 45 dakika süren görüşmede Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının Türkiye'nin ev sahipliğinde dün Antalya'da konuşma imkânı bulmalarının önemine dikkat çeken Erdoğan, toplantının düzenlenmesinin bir diplomasi zaferi olduğunu vurguladı. Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında siyasi çözüm sağlanması gayretlerini devam ettirdiklerini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin ABD'den 40 yeni uçak alımını ve mevcut F-16'ların modernizasyonunu içeren talebinin en kısa sürede neticeye ulaştırılmasını beklediğini belirterek, savunma sanayii alanında Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının da çoktan geldiğini dile getirdi.



                    ZİRVE İÇİN YEŞİL IŞIK!
                    Antalya'daki barış masasından, Putin ile Zelenski'nin görüşebileceği görüşü çıktı!
                    Türkiye'nin garantörlüğünde Rusya ile Ukrayna barışı için ilk adım atıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un katıldığı 1 saat 45 dakikalık üçlü zirvede, müzakerelerin sürdürülmesi içinmutabık kalındı.



                    LAVROV: Yaptırımlar konusunu öyle bir çözeceğiz ki Batılılar'a asla bağımlı olmayacağız. Rusya arabuluculuk isteyen herkese minnettar. Her gün insanların tahliyesi için koridor açtık. Ukrayna krizinin her yönüyle çözümü için Avrupa Birliği'nden güvenliğin sağlanmasını istiyoruz. Bununla da ilgili birtakım teklifimiz var.



                        KULEBA: Ne yazık ki Bakan Lavrov insani koridorlar için bir taahhüt vermedi. Bu formatta yeniden görüşürüm. Lavrov'un talepleri teslimiyet listesi gibi. Ben çözüm için geldim, Lavrov ise dinlemek amacıyla gelmiş.



                        BARIŞ İÇİNDE YAŞAYALIM
                        İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İstanbul'da Yahudi cemaatinin üyeleriyle bir araya geldi. Daha sonra Beyoğlu'nda bulunan Neve Şalom Sinagogu'nda dua etti. Yaptığı açıklamada, "Erdoğan'a da söyledim, Orta Doğu'daki farklı din mensuplarının barış içinde yaşayabileceğini ve yaşamımız gerektiğini anlattım" dedi.

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                        Haberler Dünya Rusya, doğum hastanesini silah deposu bahanesiyle yerle bir etti: 3 ölü 17 yaralı
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