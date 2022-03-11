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    • Dünya
    • 11.03.2022 15:55
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    • 11.03.2022 16:07
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    Kadın, çocuk, yaşlı... Kiev'deki tahliye koridorlarından sivillerin geçişi devam ediyor! Araçlarda dikkat çeken yazı

    Rusya ile savaş halinde bulunan Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için koridor açıldı. Kadın, çocuk, yaşlı yoğunluğu dikkati çekerken, bölgedeki minibüs ve araçlar alabildiği kadar sivili tahliye etmeye çalışıyor. Arabalar ateş hattından çıkmak için beyaz bayrak takmış durumda. Bölgede bulunan gazeteci Uğur Yıldırım'ın aktardığına göre çocuklu arabalar belli olsun diye üzerlerine 'çocuk var' yazıları yazılıyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Tahliye araçlarında dikkat çeken yazı

    Rusya-Ukrayna savaşının sıcak noktalarından başkent Kiev yakınındaki İrpin kentinde yaşayan sivillerin tahliyesi devam ediyor.

    Tahliye süreci boyunca çok sayıda kişi Kiev tarafına geçti.

    Çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan siviller, Kiev ile İrpin arasında bulunan ve Ukrayna tarafından Rus güçlerinin ilerleyişini yavaşlatmak için yıkılan köprünün altından başkent tarafına geçmeye devam ediyor.

    Yanlarına aldıkları birkaç parça eşyayla yola düşen siviller, köprünün yıkılması nedeniyle Kiev tarafına geçmek için ırmak üzerine tahtalardan inşa edilen derme çatma geçidi kullandı.

    Ukrayna güçleri, tahta geçitten geçemeyecek durumda olan hasta ve yaşlılara yardım etti, bazı siviller de sedye ile taşındı.

    Kiev tarafına geçen çok sayıda kişinin, köprünün yıkık olması nedeniyle araçlarını İrpin tarafında bıraktığı, bazı sivillerin yanlarında getirdikleri eşyalarını almaya bile vakit bulamadığı görüldü.

    Tahliye edilen bazı siviller ise yanlarına bebek arabalarını alamadan karşıya geçmek zorunda kaldı.

    Kucağındaki oğluyla Kiev tarafına geçen bir baba, yaşadıkları nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepki gösterdi.

    Soğuk havada oğluyla İrpin'den ayrılan baba, "Giderayak bir şey söylemek istemiyorum. Fakat şunu söyleyeyim, savaş var ve bu savaşı Putin başlattı. Kendi ülkemizden bir mülteci olarak çıktığımız için ona teşekkür ediyorum!" ifadesini kullandı.

    BUÇA'DAN DA TAHLİYELER DEVAM EDİYOR
    Öte yandan, yine Kiev yakınlarındaki Buça'dan da sivillerin tahliyesi sürüyor.

    Kiev yakınındaki bir otobüs terminaline beyaz bez parçaları asılı araçlarla gelen siviller, burada Ukrayna güvenlik güçlerince oluşturulan güvenlik noktasında kontrolden geçirildikten sonra başkente doğru yola çıktı.

    Bölgeden gelen bazı araçların camlarının kırık olması ve bir araçtaki kurşun izleri dikkati çekti.

    ARAÇLARDA DİKKAT ÇEKEN YAZI
    Arabalar ateş hattından çıkmak için beyaz bayrak takmış durumda.



    Bölgede bulunan gazeteci Uğur Yıldırım'ın aktardığına göre çocuklu arabalar belli olsun diye üzerlerine 'çocuk var' yazıları yazılıyor.

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    Haberler Dünya Kadın, çocuk, yaşlı... Kiev'deki tahliye koridorlarından sivillerin geçişi devam ediyor! Araçlarda dikkat çeken yazı
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