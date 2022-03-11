Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Zelenskiy, Melitopol Belediye Başkanı Fedorov'un kaçırıldığını duyurdu







Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile gerçekleştirilen müzakerelerde olumlu değişimler olduğunu söyledi. Putin, Kremlin Sarayı'nda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu ağırladı. İki lider, Ukrayna'daki krizin ele alındığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.







Belarus'ta Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, "Ukrayna konusundaki durum ve neredeyse her gün yapılan müzakerelerin şu anda nasıl ilerlediği hakkında sizi mutlaka bilgilendireceğim. Bizim tarafımızdaki müzakere temsilcilerinin bana verdiği bilgilere göre bazı olumlu değişimler var. Tüm bunları size daha ayrıntılı olarak anlatacağım" dedi.

İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER



06.41: Kazak havayolu Qazaq Air, sigorta kapsamının sona ermesi nedeniyle Rusya'ya ve Rusya üzerinden uçuşlarını askıya aldığını açıkladı.



04.39: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Melitopol Belediye Başkanının Rus güçlerince kaçırılmasının "demokrasiye karşı işlenen suç" olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Telegram kanalında yayınladığı video mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.