Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 12.03.2022 06:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.03.2022 17:02
    ABONE OL

    Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Ukrayna lideri Zelenskiy: Ukrayna'nın bazı küçük şehirleri haritadan silindi

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 17. gününde devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus birlikleri tarafından Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov'un kaçırıldığını duyurarak, bu eylemleri nedeniyle Rusların eylemlerinin DEAŞ’ın eylemleriyle eş tutulacağını belirtti. ABD, Ukrayna savaşından dolayı uygulanan yaptırımlara katılması ve Rusya'nın "kirli para"sını kabul etmemesi konusunda İsrail'i uyardı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Savaş nedeniyle Ukrayna'nın bazı küçük şehirleri haritadan silindi" dedi. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la yaptığı telefon görüşmesinde, muhataplarından Ukrayna'daki aşırı milliyetçi taburların suç eylemlerinin sona ermesi için Kiev'e nüfuz etmelerini istedi. İşte dakika dakika Ukrayna-Rusya savaşından son dakika gelişmeleri...

    takvim.com.tr

    AHaber CANLI YAYIN


    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 17. gününde devam ediyor. Ukrayna'nın birçok kentinde çatışmalar devam ederken açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov'un Rus birlikleri tarafından kaçırıldığını açıkladı.

    ABD'DEN RUSYA'YA YAPTIRIMLAR
    Rusya'ya karşı alınan yeni yaptırımları açıklayan Biden, "Rus ekonomisini yıkmış bulunuyoruz. Moskova borsası iki haftadır açılamıyor çünkü açılınca çökeceklerini biliyorlar" ifadelerini kullandı.




    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile gerçekleştirilen müzakerelerde olumlu değişimler olduğunu söyledi. Putin, Kremlin Sarayı'nda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu ağırladı. İki lider, Ukrayna'daki krizin ele alındığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.



    Belarus'ta Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, "Ukrayna konusundaki durum ve neredeyse her gün yapılan müzakerelerin şu anda nasıl ilerlediği hakkında sizi mutlaka bilgilendireceğim. Bizim tarafımızdaki müzakere temsilcilerinin bana verdiği bilgilere göre bazı olumlu değişimler var. Tüm bunları size daha ayrıntılı olarak anlatacağım" dedi.

        KONVOY YİNE GÖRÜNTÜLENDİ
        Kiev dışındaki Rus konvoyunun, yeniden konuşlandığını gösteren uydu görüntüleri yayımlandı. 64 kilometrelik konvoyun, başkent yakınındaki kentlere ve ormanlık alanlara dağıldığı görüldü.

        Uydu şirketi Maxar, başkentin kuzeybatısındaki Antonov Havalimanı yakınlarındaki konvoyun dağıtıldığını ve yeniden konuşlandığını gösteren fotoğraflar paylaştı.

        İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

        16.47 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la yaptığı telefon görüşmesinde, muhataplarından Ukrayna'daki aşırı milliyetçi taburların suç eylemlerinin sona ermesi için Kiev'e nüfuz etmelerini istedi.

        16.38 Zelenskiy: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınladığı yeni video mesajında Ukrayna ordusunun Mariupol'den tahliyeler ve kente insani yardım ulaştırılması geçici ateşkesi sağlamayı garanti ettiğini söyledi.

        'BENZİN VE MOTORİNDEKİ KDV VE TÜKETİM VERGİSİ KALDIRILDI'
        Zelenskiy'nin açıklamasına göre, Ukrayna Bakanlar Kurulu, benzin ve motorin üzerindeki KDV ve tüketim vergisinin kaldırılması kararını onayladı. Böylece yakıt sıkıntısı olmaması ve fiyatların stabil kalmasının amaçlandığını belirten Zelenskiy, hükümetin göçmen ve mültecileri kabul eden topluluklardan elektrik, su, doğalgaz faturalarının alınmamasına yönelik bir kararı onayladığını ekledi.

        16.33 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Savaş nedeniyle Ukrayna'nın bazı küçük şehirleri haritadan silindi" dedi.

        15.48 Rus Dışişleri: Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olması, ciddi askeri-siyasi sonuçlara yol açar.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı İkinci Avrupa Dairesi Direktörü Sergey Belyayev, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olmasının ciddi askeri-siyasi sonuçlara yol açacağı uyarısında bulundu.

        Başta ABD olmak üzere bazı NATO ülkelerinin bu iki ülkenin NATO'ya katılması konusunda kamuoyunu propagandist açıklamalarla yönlendirmek de dahil özel çabalar sarf ettiğine dikkat çeken Belyayev, Helsinki ve Stockholm'ün ABD ve NATO'nun Finlere ve İsveçlilere neden ihtiyaç duyduğunu iyi anladığının altını çizdi.

        15.19: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Belarus askeri birliklerinin Ukrayna'ya karşı savaşta Rus tarafında yer alma olasılığı olduğunu bildirdi.

        15.18: Kiev Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çatışma bölgelerinden tahliye edilenleri taşıyan konvoylar başkente ilerliyor. Tahliyeler yarın da devam edecek" denildi.

        14.23: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 'Rus ordusu son yılların en büyük kaybını yaşıyor.' dedi.

        Zelenskiy, şöyle devam etti:

        Şimdi hepimiz için verimli olma ve rutin işlerimizle ilgilenme zamanı. İşlerimizi yüzde 100 yerine getirmeli, meslektaşlarımıza yardım etmeli, yakınlarımızla ilgilenmeliyiz. Aynı zamanda savunmamız için varımızı yoğumuzu vermeliyiz. Bu, vatan, millet ve bağımsızlık savaşıdır.

        Ukrayna askerleri Mariupol'deki insani koridor için ateşkese uyuyor. Rusya'ya da aynısını yapma çağrısında bulunuyoruz.AB'ye üyelik için hızlı yol alma konusunda Avrupa Komisyonu ile çalışıyoruz. AB'den Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi bekliyoruz.


        13.50: ABD merkezli ve yönetiminde emekli generallerin bulunduğu düşünce kuruluşu Savaş Araştırmaları Enstitüsü, Ukrayna'ya ilişkin dün hazırladığı son durum raporunda Rus ordusunun Kiev kuşatmasında malzeme ikmali için durakladığını belirtti.

        13.40: Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, yaptığı yazılı açıklamada, ISS'nin çalışmalarının durması halinde istasyonun "dünyaya düşmesinin" en az Rusya için tehlike arz edeceğini belirtti.

        13.00: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riabkov, 'ABD'yi Ukrayna'ya silah transferinin sonuçları konusunda uyardık. Ukrayna'ya gönderilen silahlı konvoylar, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin hedefi olabilir' dedi.

        12.49: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.

        Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel güvenlik konuları ile ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur" denildi.


        12.26: ABD, Ukrayna savaşından dolayı uygulanan yaptırımlara katılması ve Rusya'nın "kirli para"sını kabul etmemesi konusunda İsrail'i uyardı.

        İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland, Tel Aviv yönetiminin Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımlara katılması ve Rus oligarklara yasaklar koyması gerektiğini söyledi.

        "İsrail ne yaparsa yapsın Ukraynalılar memnuniyetle karşılayacaktır ve Ukrayna'yı destekleyen uluslararası koalisyon bunu memnuniyetle karşılayacaktır." diye konuşan ABD'li yetkili, "Putin'in savaşlarını körükleyen kirli paranın son sığınağı olmak istemezsiniz." ifadelerini kullandı.

        Nuland, "Dünyadaki tüm demokrasilere, Putin'e uyguladığımız ihracat kısıtlamaları ve mali yaptırımlar konusunda bize katılmaları çağrısı yapıyoruz. Bu rejimi ezmek, ekonomisini ezmek zorundayız. İhtiyacı olan gelirlerini engellemeliyiz. Çevresindeki oligarkları ezmeliyiz. Bu yüzden tüm ülkeler gibi İsrail'i de bize katılmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

        Nuland, İsrail'in Ukrayna'ya askeri yardım sağlayıp sağlamayacağının ise İsrail hükümetinin elinde olduğunu söyledi.

        11.36: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, 'Rusya'nın Donbas, Harkov ve Kiev bölgelerine yeni dalga saldırılarını bekliyoruz' dedi.

        11.21: Ukrayna, başkent Kiev yakınlarındaki Vasılkiv kentinde bulunan askeri havaalanı bölgesine Rusya'nın en az 6 füze fırlattığını duyurdu. Füzenin fırlatıldığı saldırı sonucunda bölgedeki bir petrol deposu alev aldı ve mühimmat deposunda patlamalar meydana geldi.

        11.02: Ukrayna Acil Durum ekipleri dün gece geç saatte Kiev bölgesinde bulunan Brovary kentinde donmuş gıda deposunun Rus bombardımanı sonucu tamamen yandığını açıkladı. Bombardıman sırasında deponun boş olduğunu belirten yetkililer, 20 kişilik itfaiye ekibiyle olaya müdahale edildiğini ifade etti.



        11.00:         ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Avrupa'ya asker konuşlandırmaya devam ettiği bildirildi.

        10.25: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 17. gününde Rusya, Ukrayna'daki askeri operasyonunu yeni şehirleri hedef alarak genişletiyor. Dnipro, Lutsk ve Ivano-Frankivsk kentlerine de saldırı düzenlendi.

        10.18: Rusya Savunma Bakanlığı, "Rusya ordusu, Ukrayna'ya yapılan özel operasyonda 3491 Ukrayna askeri tesisini imha etti" denildi.

        09.45: İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rus ordusu Kiev'in 25 kilometre ötesinde. Kiev'in yanı sıra Harkov, Çernigov, Sumı ve Mariupol kuşatılmış durumda ve Rusya'nın ağır bombardımanı altında" denildi.

        09.32: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus tarafının yedek asker bulmakta büyük sorun yaşadığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün Ukrayna'nın Rus askeri işgaline karşı kahramanca mücadelesinin 17. günü olduğu hatırlatıldı.

        Açıklamada, özellikle savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna topraklarında faaliyet gösteren Rus ordusuna ait 31 taktik grubun etkisiz hale getirildiği belirtilerek "Düşman yedek asker bulmakta büyük sorun yaşıyor." ifadesi kullanıldı.

        09.00: Rus ordusunun şiddetli saldırılarına maruz kalan Ukrayna'nın Harkiv kentinde bir okul binası, bombardıman sonucu yıkıma uğradı.


            08.03: Tayvan hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Tayvan'da vatandaşlığı bulunan veya oturuma iznine sahip akrabaları bulunan Ukraynalılar için özel bir vize uygulaması başlattı.

            07:30: YouTube, Rus devleti tarafından finanse edilen medyayla ilişkili kanallara erişimi küresel olarak engellemeye başladığını duyurdu.

            06.41: Kazak havayolu Qazaq Air, sigorta kapsamının sona ermesi nedeniyle Rusya'ya ve Rusya üzerinden uçuşlarını askıya aldığını açıkladı.

            05.00: Ukrayna'da bir Rus askeri helikopterinin düşme anı kameralara yansıdı.

            04.39: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Melitopol Belediye Başkanının Rus güçlerince kaçırılmasının "demokrasiye karşı işlenen suç" olduğunu söyledi.

            Zelenskiy, Telegram kanalında yayınladığı video mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

            Rus askeri güçlerinin, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'u kaçırdığına dikkati çeken Zelenskiy, "Melitopol Belediye Başkanının kaçırılması, Ukrayna'daki kent ve halka sadece değil, demokrasiye karşı işlenen bir suçtur. Demokratik ülkelerdeki halkın yüzde 100'ü bunu öğreneceğinden eminim." dedi.

            Rusya'nın eylemlerini DEAŞ terör örgütünün eylemleriyle kıyaslayan Zelenskiy, "Tüm Ukrayna, Herson, Berdyansk ve diğer kentler olduğu gibi Melitopol'ün de işgalcilere teslim olmadığını gördü." şeklinde konuştu.

            "BUGÜN 7 BİN 144 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ"
            Ukrayna'daki sivillerin güvenli bölgelere tahliye sürecine değinen Zelenskiy, Rus birliklerinin, insani yardım koridorlarının çalışmasını engellediğini belirtti.

            Zelenskiy, "Buna rağmen, bugün Enerhodar, Buça, Hostomel ve Kozaroviçi kentlerinde 7 bin 144 kişi kurtarıldı. Bu, yarın, bir sonraki gün Ukraynalıların kuşatılmış yerlerden tahliyesini organize etmek için nedendir. Bunu yapacağız." dedi.

            Ukrayna kentlerine insani yardımın yapılması için çabalamaya devam edeceklerini vurgulayan Zelenskiy, Mariupol'un Rus ordusunca kuşatıldığına dikkati çekti.

                Zelenskiy, "Ruslar, Mariupol'e insani yardımı ulaştırmamıza izin vermedi ve kent sakinlerine işkence etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

                "RUS ASKER SAYISI 12 BİNİ GEÇTİ"
                Ukrayna'da ölen Rus asker sayısının 12 bini geçtiğine dikkati çeken Zelenskiy, binlerce askerin de esir alındığını söyledi.

                Rus askerlerin annelerine seslenen Zelenskiy, "Kendi çocuklarınızı yabancı topraklardaki savaşa göndermeyin. Çocuklarınızın tatbikatlara gönderildiğine inanmayın. Ukrayna bu savaşı hiçbir zaman istemedi, ancak gerektiği kadar kendisini savunacak." ifadelerini kullandı.

                Zelenskiy, Rus vatandaşlarına "ülkelerindeki propagandaya inanmamalarını ve doğru bilgilere ulaşmalarını" önerdi.

                04.00: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Donetsk bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan yerleşim yerlerinde birlikler devriye gezdi. Bölgedeki çoğu yerleşim yerinin zarar görmesi ve yıkıma uğraması üzerine, sivillerin tahliye ve yardım bekleyişleri sürüyor.

                02.00: Mariupol'de hastane saldırısında hafif yaralanan kadın bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

                    00.04: Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un Rus güçlerce başına poşet geçirilerek kaçırıldığını duyurdu.

                    21.56: Avrupa Birliği (AB), Rusya'daki şirketler, oligarklar, iş insanları ve ailelerine yönelik yaptırım listesine yeni kişiler ve kuruluşları ekleyecek.

                    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuyla ilgili açıklamasında, şu ana kadar AB'nin Rusya'ya uyguladığı sektörel yaptırımlara ek olarak daha fazla kişi ve kuruluşa kısıtlama getireceklerini bildirdi.

                    Ukrayna'nın egemenliğini baltalayan veya bunu destekleyenlere yaptırım uygulanması için teklif hazırladığını aktaran Borrell, "Bu yaptırımlarla, rejime ciddi gelir kaynağı sağlayan ekonomik sektörlerdeki oligarkların, rejimle ilişkili elitlerin, ailelerinin, önde gelen iş insanlarının peşine düşmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

                    Borrell, yaptırım listesine alınacak yeni kişi ve kuruluşların, çelik endüstrisinde faal olduğunu, askeri ürün ve teknolojiler veya finansal ve yatırım hizmetleri sağladığını belirtti.

                    Josep Borrell, "Putin'in Ukrayna halkına karşı elim savaşına eşlik eden dezenformasyon ve propagandada, gerçek savaşta, fikir savaşında, şöylem savaşında öncü rol oynayan daha fazla kişiyi hedef alacağız." açıklamasında bulundu.

                    AB'nin, Ukrayna'ya saldırı nedeniyle Rusya ve Belarus'u hedef alan, mal varlıklarının dondurulması, seyahat ve fon yasağını içeren yaptırımlar listesinde 862 kişi ve 53 kuruluş bulunuyor.

                    Listede, bazı bankalar ve şirketler ile çok sayıda iş insanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aralarında bulunduğu devlet görevlisi, milletvekili de yer alıyor.

                    21.33: ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya gerekli savunma yardımlarını sağlayacaklarını ancak bu ülkeye Amerikalı mürettebatla uçak ve tank göndermenin 3. Dünya Savaşı anlamına geleceğini açıkladı.

                    Biden, Temsilciler Meclisindeki Demokratların Philadelphia kentinde düzenlediği konferansta konuşma yaptı.

                    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile neredeyse her gün telefonda görüştüklerini kaydeden Biden, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, NATO'yu bölebileceğini düşündü, bizim ülkemizi, Batı'yı bölebileceğini düşündü ancak başarılı olamadı." dedi.

                    Biden, Rusya'ya karşı ABD'nin Avrupa Birliği, NATO ve G7 ortaklarının bir araya gelerek Putin'e ekonomik yaptırımlar uyguladığını ve Rusya'yı izole ettiğini belirterek, bu sabah da ABD'nin Rusya ile normal ticari ilişkilerini askıya aldığını anımsattı.

                    Avrupa ülkelerinin benzin ithalat yasağı konusunda ABD'den daha kırılgan olduğunu, bu ülkelerin büyük oranda Rusya'ya bağımlı olduğunu belirten Biden, "Bizim yaptığımız gibi ithalatı yasaklamak onlar için akıllıca olmayabilir ancak biz onlara enerji, doğal gaz ve diğer konularda alternatif bulmaya çalışıyoruz." dedi.

                    Biden, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların sonuç verdiğini belirterek, "Şu anda 200 ruble 1 dolara eşit. Moskova borsası tek bir sebepten dolayı kapalı, çünkü borsayı açarlarla borsa patlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

                    Ukrayna'ya ihtiyaçları olan silahları ulaştıracaklarını ve Ukraynalıların hayati ihtiyaçlarının karşılanması için de gerekli parayı göndereceklerini belirten Biden, şöyle konuştu:

                    "Biz 5. Maddedeki yükümlülüklerimiz gereği NATO topraklarının her bir metrekaresini savunacağız ancak 3. Dünya Savaşına girmeyeceğiz. NATO'yu Ukrayna'da savaşa sokmak zafer olmayacaktır. Şu anda elimizden gelen yardımı sağlıyoruz ancak, içinde Amerikalı pilotların ve mürettebatın bulunduğu uçakları, tankları, trenleri Ukrayna'ya göndermenin tek adı 3. Dünya Savaşıdır."

                    Biden, ülkesindeki yüksek akaryakıt fiyatlarından Putin'i sorumlu tuttu
                    Biden, Putin'i ABD'de son aylarda artan petrol fiyatı ve enflasyondan dolayı da sorumlu tuttu.

                    Cumhuriyetçilerin bu artıştan dolayı kendini sorumlu tutmasını eleştiren Biden, "Enflasyonun ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın nedeni Putin'dir. Biz bu durumu düzeltmeye çalışıyoruz." dedi.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Doktorlar muayene ettikleri çocuklara reçeteyle kitap yazıyor
                    Haberler Dünya Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Ukrayna lideri Zelenskiy: Ukrayna'nın bazı küçük şehirleri haritadan silindi
                        SON DAKİKA