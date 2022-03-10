SON DAKİKA! Kremlin'den flaş Putin - Zelenskiy zirvesi açıklaması! Dünyanın beklediği görüşmede Antalya vurgusu

Dünya Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. 15'inci gününe girilen savaşta iki ülkenin dışişleri bakanı ilk kez bir araya geldi. Türkiye'nin daveti üzerine Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın görüştüğü sırada Kremlin cephesinden flaş bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ile Zelenskiy arasında yapılması planlanan görüşme ile ilgili olarak "Lavrov ve Kuleba şu anda Putin ve Zelenskiy arasında olası bir görüşmeyi tartışıyor" dedi.



İşte Peskov'un açıklamalarından öne çıkanlar

Ukrayna sürekli olarak Putin ve Zelenski arasında doğrudan müzakere yapılmasını öneriyor. Lavrov ve Kuleba şu anda Putin ve Zelenski arasında olası bir görüşmeyi tartışıyor. Rusya'nın Mariupol'de çocuk hastanesini bombaladığı haberi yalan haber. Bu bir bilgi terörizmi. Rusya'ya karşı başlatılan ekonomik savaşın daha önce eşi benzeri görülmedi"

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