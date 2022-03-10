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    • Dünya
    • 10.03.2022 21:17
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    • 10.03.2022 21:17
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    Rusya - Ukrayna savaşı sonucu Macaristan'a gelenlerin sayısı 200 bini aştı

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş bölge ülkeleri de etkiledi. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'dan Macaristan'a giriş yapanların sayısının 200 bini aştığını duyurdu.

    Macaristan duyurdu! 200 bin Ukraynalı...

    Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto yaptığı açıklamada, ülkesinin, askeri saldırıyı kınadığını ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğini sürdürdüğünü söyledi.



    201 BİN 706 KİŞİ...
    21. yüzyılın ilk çeyreğinin sonunda Avrupa'da şehir kuşatmaları ve acımasız savaş eylemlerinin yaşanıyor olmasının korkunç ve şok edici olduğunu kaydeden Szijjarto, savaşın başlangıcından bugüne kadar Ukrayna'dan Macaristan'a 201 bin 706 kişinin giriş yaptığını söyledi.



    SİLAH GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEYECEK
    Szijjarto, ülkesinin, Rusya-Ukrayna savaşına müdahil olmak istemediğini bu yüzden Ukrayna'ya asker ve silah yollamayacaklarını, ayrıca Macaristan-Ukrayna sınırından silah geçişine de izin vermeyeceklerini vurguladı.

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    Haberler Dünya Rusya - Ukrayna savaşı sonucu Macaristan'a gelenlerin sayısı 200 bini aştı
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