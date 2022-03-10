



201 BİN 706 KİŞİ...

21. yüzyılın ilk çeyreğinin sonunda Avrupa'da şehir kuşatmaları ve acımasız savaş eylemlerinin yaşanıyor olmasının korkunç ve şok edici olduğunu kaydeden Szijjarto, savaşın başlangıcından bugüne kadar Ukrayna'dan Macaristan'a 201 bin 706 kişinin giriş yaptığını söyledi.