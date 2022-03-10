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    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta yürek yakan olay! İki çocuğu ve köpekleriyle can verdi

    Savaştan kaçarken iki çocuğu ve iki köpeği ile Rus kurşunlarına hedef olan Tatyana'nın kocası yürekleri dağladı: Affet aşkım seni kurtaramadım. Tatyana'nın iş arkadaşları aynı cümleyi tekrar etti: "Onu hiç unutmayacağız ve ölümünü asla affetmeyeceğiz! Tatyana, Alise ve Nikita'nın birer istatistik olarak, sadece ölü sayılarına eklenmesine izin vermeyeceğiz. İşte Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta son gelişmeler.

    Bu acının eşi benzeri yok

    Ukrayna'nın Kiev kentine yakın İrpin şehrinde oturan muhasebe müdürü Tatyana Perebeynos (43), savaşın 11. gününde çocukları Alise (9) ve Nikita (18) ile iki köpeğini yanına aldı.

    Diğer siviller gibi, Rus kurşunlarından kaçmak için evini ve her şeyini geride bıraktı. Giysilerini bavullara doldurup yola çıktı. Ancak daha şehri terk edemeden hepsi de Rus askerler tarafından kurşunlandı.

    AP tarafından çekilen ölüm fotoğrafları, yürekleri sızlattı. İşte savaşın sembolü olan bu görüntüdeki Tatyana'nın hikayesi herkesi ağlattı:

        Yıllarca Donetsk'te yaşayan aile, bölgedeki çatışmalar yüzünden 2014'de Kiev'e gitme kararı aldı. İprin'e taşındı. Burada herkesin sevgi ve saygısını kazanan Tatyana, birkaç yıl sonra muhasebe müdürü oldu. Ancak bu savaş yüzünden kocası Sergei Perebeynos gönüllü asker olunca, çocuklarıyla canlarını kurtarmak için yola çıktı.

        Ancak Rus kurşunları, onları hayattan kopardı. Acı haberi cephede alan eşinin paylaşımları, yürekleri parçaladı: Affet sevgilim seni koruyamadım. Bu vahşet daha ne kadar sürecek?

        ÇOCUK HASTANESİNE FÜZE YAĞDI
        Rusya, Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan çocuk ve doğum hastanesine saldırı düzenledi. İlk bilgilere göre 17 kişi yaralandı. Donetsk Valisi Kirilenko enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmalarına başlandığını açıkladı.

            ANA DRAM
            Ukraynalı Yana- Serhiy Shapoval çiftinin oğulları Leonid, lösemiye yakalandı. Kiev'de tedaviye başlandı. Ancak savaş çıktı. İrlanda'ya sığınan aile evlatlarının tedavisinin yarım kaldığını anlattı. "Oğlumuz kemik iliği nakli olamayacak" diye ağladı.

            EN GÜZEL DESTEK
            Ukrayna'nın eski güzeli Veronika Didusenko, 24 Şubat'ta kabusu yaşadı! Güne, Ruslar'ın attığı bombalarla başladı. 7 yaşındaki oğluyla birlikçe kaçtı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: Metro istasyonlarında, sığınaklarda milyonlarca çocuk ve anne var. Ülkeme daha çok silaha ve mühimmat gönderin.

            SON MODA TEPKİ
            Dünyadan             Rusya'ya tepki yağdı! Prada, Dior, Fendi, Louis Vuitton ve Gucci gibi moda devleri, Rus pazarından çıktıklarını açıkladı. Hatta Rusya'daki mağazalarını kapatma kararı aldı. Önceki gün alışveriş için lüks markaların mağazasına giden oligarkların eşleri kapıda kaldı!

                CAN EVİNDEN VURULDU!
                Rus milyarderler, servetleriyle dudak uçuklattı! Her biri, parasını Avrupa'ya akıttı. Lüks malikaneleri ve yatlarıyla keyif çattı! Ancak savaş çıkınca her birini panik sardı. AB ülkeleri, oligarkların mal varlıklarını takibe aldı! Yapılan incelemede, onlarca Rus oligarkın Avrupa'nın pek çok noktasında 36'dan fazla mülkü ortaya çıktı. Hepsinin toplamı ise 1.2 milyar dolardı! Zirvede, 250 milyon dolarlık yatırımıyla Alişer Usmanov vardı.

                ALİŞER USMANOV: 16.6 milyar dolarlık serveti bulunan Usmanov, ABD, İsviçre ve İngiltere'nin yaptırım listesine girdi. İngiltere'nin Surrey bölgesindeki malikanesi tehlikeye girdi.

                PETER AVEN: Rus siyasetçi, AB ve İsviçre'nin yaptırım listesine girdi. 18 odalı, malikanesi Ingliston House'a veda etti!

                    TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
                    Tam 3 milyar dolarlık servetiyle dikkat çeken Arkady Rotenberg; AB, Birleşik Krallık, ABD, Kanada ve İsviçre'nin yaptırım listesine girdi. İtalya'daki lüks malikanesine gidişi engellendi.

                    12.4 milyar dolar serveti olan Mihail Fridman, Londra'nın kuzeyinde Versay Sarayı'nın bir kopyasını yaptırdı. Ancak AB ülkelerine girişi yasaklandı.

                    KESKİN DÖNÜŞ
                    Rusya'nın şubat 2014'te Kırım'ı ilhak etmesiyle çıkan savaşta göreve başlayan Kiev'li Olena, keskin nişancı olarak operasyonlara katıldı. 2018'den itibaren Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nde görev yapmaya başladı. 2020'de emekliye ayrıldı. Ancak 24 Şubat'ta başlayan savaş nedeniyle tekrar silahı eline aldı. Ülkesini savunmak için üniformasını giyen Olena, komutası altında olanları organize ettiğini, geceleri ise keskin nişancı tüfeği ile nöbet tuttuğunu anlattı.

                        HİNGİLİZ
                        Dünyanın                         farklı ülkelerinden binlerce kişi, destek için Ukrayna'ya akın etti. İngiltere ordusunda görevli 4 askerin firar ettiği ve Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'ya gittiği belirlendi! Askerlerden birinin de Kraliçe Elizabeth'i korumakla görevli 19 yaşında bir muhafız olduğu öğrenildi.

                        SAVAŞ MENÜSÜ
                        Rusya'ya bir darbe de ABD'li fast food zincirinden geldi. McDonald's, Rusya'dan çekildiğini ilan etti! 850 restoranın bugünden itibaren hizmet vermeyeceği belirtildi. Rus gençleri son kez hamburger yemek için restorana akın etti. Kara borsaya düşen hamburgerin fiyatı 150 dolara kadar yükseldi! Öte yandan Starbucks da Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı.
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                        Haberler Dünya Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta yürek yakan olay! İki çocuğu ve köpekleriyle can verdi
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