Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta yürek yakan olay! İki çocuğu ve köpekleriyle can verdi

CAN EVİNDEN VURULDU!

Rus milyarderler, servetleriyle dudak uçuklattı! Her biri, parasını Avrupa'ya akıttı. Lüks malikaneleri ve yatlarıyla keyif çattı! Ancak savaş çıkınca her birini panik sardı. AB ülkeleri, oligarkların mal varlıklarını takibe aldı! Yapılan incelemede, onlarca Rus oligarkın Avrupa'nın pek çok noktasında 36'dan fazla mülkü ortaya çıktı. Hepsinin toplamı ise 1.2 milyar dolardı! Zirvede, 250 milyon dolarlık yatırımıyla Alişer Usmanov vardı.