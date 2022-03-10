Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta yürek yakan olay! İki çocuğu ve köpekleriyle can verdi

Ukrayna'nın Kiev kentine yakın İrpin şehrinde oturan muhasebe müdürü Tatyana Perebeynos (43), savaşın 11. gününde çocukları Alise (9) ve Nikita (18) ile iki köpeğini yanına aldı.
Diğer siviller gibi, Rus kurşunlarından kaçmak için evini ve her şeyini geride bıraktı. Giysilerini bavullara doldurup yola çıktı. Ancak daha şehri terk edemeden hepsi de Rus askerler tarafından kurşunlandı.
AP tarafından çekilen ölüm fotoğrafları, yürekleri sızlattı. İşte savaşın sembolü olan bu görüntüdeki Tatyana'nın hikayesi herkesi ağlattı: