Prens William'dan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin skandal açıklama: Afrika ve Asya'da kan dökülmesine alışkınız...

Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası Batı'nın ırkçı yüzü birkez daha gün yüzüne çıktı.
Trenlerden indirilen Ukrayna'da yaşayan Afrikalı mülteciler, Amerikan kanallarında sarf edilen skandal sözler sonrası ırkçılık kokan bir açıklama da Cambridge Dükü Prens William'dan geldi.
Prens William, "Avrupa'da değil de Afrika ve Asya'da savaş ve kan dökülmesine daha çok alışkın olduklarını" söyledi.
William daha sonra Ukrayna'ya seslenerek, "Hepimiz arkanızdayız" dedi.
Prens William yardım etmek için daha fazlasını yapmak istediğini belirterek, "Kendimizi çok işe yaramaz hissediyoruz" dedi.
William'ın ırkçılık kokan sözleri tepki çekti.
KRALİYET AİLESİNDEKİ IRKÇILIK TARTIŞMALARI
Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın Kraliyet ailesini ırkçılıkla suçlamıştı.