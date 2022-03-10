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    • Dünya
    • 10.03.2022 21:20
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    • 10.03.2022 21:30
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    Prens William'dan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin skandal açıklama: Afrika ve Asya'da kan dökülmesine alışkınız...

    Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası Batı'nın ırkçı yüzü birkez daha gün yüzüne çıktı. Cambridge Dükü Prens William "Afrika ve Asya'da kan dökülmesine alışkınız bunu Avrupa'da görmeye yabancıyız." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    takvim.com.tr
    William’dan ırkçılık kokan sözler

    Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası Batı'nın ırkçı yüzü birkez daha gün yüzüne çıktı.

    Trenlerden indirilen Ukrayna'da yaşayan Afrikalı mülteciler, Amerikan kanallarında sarf edilen skandal sözler sonrası ırkçılık kokan bir açıklama da Cambridge Dükü Prens William'dan geldi.

    Prens William, "Avrupa'da değil de Afrika ve Asya'da savaş ve kan dökülmesine daha çok alışkın olduklarını" söyledi.

    William daha sonra Ukrayna'ya seslenerek, "Hepimiz arkanızdayız" dedi.

    Prens William yardım etmek için daha fazlasını yapmak istediğini belirterek, "Kendimizi çok işe yaramaz hissediyoruz" dedi.

    William'ın ırkçılık kokan sözleri tepki çekti.

    KRALİYET AİLESİNDEKİ IRKÇILIK TARTIŞMALARI
    Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın Kraliyet ailesini ırkçılıkla suçlamıştı.

        Eşi Kate Middleton ile Londra'daki bir okulu ziyaret eden Prens William'a "Kraliyet ailesi, ırkçı bir aile mi?" diye sorulmuş ve "Kesinlikle ırkçı bir aile değiliz." diye cevaplandıran Prens William, röportaj sonrası kardeşi Harry ile henüz konuşmadığını ama konuşmayı planladığını söylemişti.

        IRKÇILIK İDDİALARI
        Amerikan CBS televizyonunda yayınlanan röportajda, siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı." demişti.

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        Haberler Dünya Prens William'dan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin skandal açıklama: Afrika ve Asya'da kan dökülmesine alışkınız...
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