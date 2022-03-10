İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye ziyareti İsrail basınında: Tarihi, dönüm noktası

Herzog'un İsrail'den Türkiye'ye 2008'den bu yana gerçekleştirilen ilk üst düzey ziyaret niteliğindeki Ankara temaslarını yakından takip eden İsrail basını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Herzog için düzenlenen karşılama merasimini canlı yayınlarla izleyicilerine aktardı.
İsrail basını, bugün yayınlanan haberlerinde, iki lideri bir araya getiren bu ziyaret için "tarihi" nitelemesini kullanırken, liderlerden gelen "ilişkilerindeki dönüm noktası" ifadelerini de öne çıkardı.
Haaretz gazetesi, söz konusu ziyareti okuyucularına "Ankara'da tarihi zirve: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un yanında Erdoğan, 'ziyaretin yeni bir dönemin başlangıcı olacağını' söyledi" başlığıyla duyurdu. Gazete, Herzog'un iki ülke arasındaki ilişkilerin "karşılıklı saygı üzerine inşa edileceğini" söylediğini aktarırken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da İsrail'i ziyaret edeceği bilgisini paylaştı.