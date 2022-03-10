Antalya'daki tarihi Türkiye - Rusya - Ukrayna zirvesi Fransa'nın gündeminde: Beceriksiz Macron sürekli elinde telefon birilerini arıyor

Rusya ve Ukrayna arasında savaş 15. gününde devam ediyor. Bölgede barışı ve huzuru isteyen, her iki ülke ile diyalog kanalını açık tutan Türkiye, krizin başladığı ilk günden bu yana tarafsız, barışçıl ve yapıcı bir tutum sergiledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da gerilimin başladığı ilk anlardan itibaren devreye girerek liderlele barış diplomasi çatısı altında çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.
ANTALYA'DA TARİHİ ZİRVE: RUSYA - UKRAYNA - TÜRKİYE
Son olarak Antalya'da Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının biraraya gelmesiyle müzakere çabaları sonuç verdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da kritik zirvede bir araya geldi.
Büyük bir merakla takip edilen zirve ve sonrasındaki açıklamalar tüm dünyada yankılandı.