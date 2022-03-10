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    • Dünya
    • 10.03.2022 22:49
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    • 10.03.2022 23:05
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    Antalya'daki tarihi Türkiye - Rusya - Ukrayna zirvesi Fransa'nın gündeminde: Beceriksiz Macron sürekli elinde telefon birilerini arıyor

    Türkiye'deki tarihi Rusya - Ukrayna zirvesi Fransa'nın da gündemine girdi. Fransa Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon, mevcut cumhurbaşkanı Macron'a sert sözlerle yüklenerek "Macron sürekli elinde telefon birilerini arıyor. Bir de Avrupa dönem başkanı olacak ama Rusya ve Ukraynalılar gidip Antalya'da görüşme yapıyorlar. Bu beceriksizliktir." ifadelerini kullandı.

    Antalya’daki zirve Fransa’nın gündeminde! Macron...

    Rusya ve Ukrayna arasında savaş 15. gününde devam ediyor. Bölgede barışı ve huzuru isteyen, her iki ülke ile diyalog kanalını açık tutan Türkiye, krizin başladığı ilk günden bu yana tarafsız, barışçıl ve yapıcı bir tutum sergiledi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan da gerilimin başladığı ilk anlardan itibaren devreye girerek liderlele barış diplomasi çatısı altında çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.



    ANTALYA'DA TARİHİ ZİRVE: RUSYA - UKRAYNA - TÜRKİYE
    Son olarak Antalya'da Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının biraraya gelmesiyle müzakere çabaları sonuç verdi.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da kritik zirvede bir araya geldi.



    Büyük bir merakla takip edilen zirve ve sonrasındaki açıklamalar tüm dünyada yankılandı.



        FRANSA'DA GÜNDEM ANTALYA ZİRVESİ
        Öte yandan Türkiye'deki tarihi görüşme Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi yarışının da gündemine girdi.



        "BECERİKSİZ MACRON"
        Emmanuel Macron'un rakiplerinden Fransa Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon mevcut cumhurbaşkanına ağır sözler söyledi. Macron'u beceriksizlikle suçladı.



        "FRANSA, AVRUPA DÖNEM BAŞKANI AMA ZİRVE ANTALYA'DA"
        Luc Mélenchon canlı yayında "Macron sürekli elinde telefon birilerini arıyor. Bir de Avrupa dönem başkanı olacak ama Rusya ve Ukraynalılar gidip Antalya'da görüşme yapıyorlar. Bu beceriksizliktir." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Dünya Antalya'daki tarihi Türkiye - Rusya - Ukrayna zirvesi Fransa'nın gündeminde: Beceriksiz Macron sürekli elinde telefon birilerini arıyor
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