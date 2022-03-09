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    • Dünya
    • 09.03.2022 10:51
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    • 09.03.2022 10:51
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    Satoshi Nakamoto kimdir? Elon Musk'ın tweet attığı Satoshi Nakamoto ne iş yapıyor? Bitcoin'in gizemli mucidi...

    Satoshi Nakamoto hakkında aramalar hız kazandı. Elon Musk Twitter hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımda Satoshi Nakamoto'ya değindi. 4 önemli markanın isimlerinin belirli kısımlarını işaretleyen Musk, bu kısımları birleştirdiğinde ortaya Satoshi Nakamoto isminin çıktığını gösterdi. Bu gelişmelerin ardından Satoshi Nakamoto kimdir? Elon Musk'ın paylaştığı Satoshi Nakamoto ne iş yapıyor? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Satoshi Nakamoto kimdir?

    Elon Musk, Twitter hesabından birbirinden ilginç paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Elon Musk'ın son tweet'i, Bitcoin'in gizemli mucidi Satoshi Nakamoto'yu işaret etti. Peki, Satoshi Nakamoto kimdir? Elon Musk'ın paylaştığı Satoshi Nakamoto ne iş yapıyor? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar...

    Elon Musk, resmi Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda, yine Satoshi Nakamoto'ya gönderme yaptı. 4 önemli markanın isimlerinin belirli kısımlarını işaretleyen Musk, bu kısımları birleştirdiğinde ortaya Satoshi Nakamoto isminin çıktığını gösterdi. Bahsi geçen markalar Samsung, Toshiba, Nakamichi ve Motorola...

    SATOSHİ NAKAMOTO KİMDİR?

    Satoshi Nakamoto, Bitcoin'in yaratıcısı olarak bilinen kişi veya grupların kullandığı isimdir. Bu uygulamanın bir parçası olarak aynı zamanda ilk blok zinciri veritabanını tasarlamış, Aralık 2010'a kadar Bitcoin'i geliştirmeye devam etmiştir.

    Kim olduğu hâlâ bilinmeyen Nakamoto'nun, 5 Nisan 1975 doğumlu Japonya'da yaşayan bir adam olduğu iddia edilmiştir. Fakat ortaya atılan iddiaların çoğu Nakamoto'nun, Amerika veya Avrupa'da yaşayan, Japon asıllı olmayan, kriptografi (şifreleme) uzmanı ve bilgisayar bilimcilerinden biri olduğu yönündedir.

        Satoshi Nakamoto'nun yaklaşık 1 milyon adet Bitcoin'e sahip olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam, Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü 10 Kasım 2021 fiyatı baz alındığında yaklaşık 68.744 milyar dolara tekabül ediyor.

        BİTCOİN'İN GELİŞTİRİLMESİ

        Çalışmasına 2007 yılında sistemin kodlarını yazarak başlayan Nakamoto, 2008'in Ekim ayında metzdowd.com adlı sitede bir yazı yayımladı. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System adlı yazıda, elektronik para birimi olarak adlandırdığı bitcoin'i anlattı. Ocak 2009'da bitcoin ağını başlatan, kripto para biriminin ilk adımlarının atıldığı bitcoin yazılımını yayınladı. 9 Ocak 2009'da ise yazılımın düzenlenmiş versiyonu Bitcoin 0.1'i yayınladı.

        Nakamoto tarafından alınan Bitcoin.org alan adı "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" isimli yazı yayımlanmadan yaklaşık 3 ay önce anonim domain, hosting ve e-posta hizmeti veren bir site aracılığı ile kaydedildi. Bitcoin.org alan adı, Satoshi'nin ortadan kaybolmasından sonra ikinci Bitcoin geliştiricisi olan Sirius kullanıcı isimli Martti Malmi tarafından yönetilmektedir.

        Nakamoto, 2010'un ortalarına kadar diğer yazılımcılarla birlikte bitcoin yazılımını geliştirmeye devam etti. Bu dönemde kaynak kodu deposu ve ağ uyarı anahtarını Gavin Andresen'e,[3] bitcoin ile ilişkili birkaç alan adını ise Bitcoin topluluğunun önde gelen bazı üyelerine teslim etti ve kurduğu projeden ayrıldı. Ayrılmadan kısa bir süre önce ise kaynak kodundaki tüm değişiklikleri kendisi yaptı.

        Bitcoin'in yaratıcısının hakkında bilinmeyen birçok nokta bulunmaktadır. Bu noktalardan birisi de Bitcoin'i oluştururken ve geliştirirken hangi işletim sistemini kullandığıdır. 2010 yılının başlarında Bitcoin ağının bir parçası haline gelen ve yaklaşık bir yıl boyunca Satoshi Nakamoto ile birlikte çalışan Bitcoin geliştiricisi Laszlo Hanyecz, Mayıs 2020'de bu soruya açıklık getirmiş ve Nakamotu'nun Windows işletim sistemini kullandığını söylemiştir.
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