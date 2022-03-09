Satoshi Nakamoto kimdir? Elon Musk'ın tweet attığı Satoshi Nakamoto ne iş yapıyor? Bitcoin'in gizemli mucidi...

Elon Musk, Twitter hesabından birbirinden ilginç paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Elon Musk'ın son tweet'i, Bitcoin'in gizemli mucidi Satoshi Nakamoto'yu işaret etti. Peki, Satoshi Nakamoto kimdir? Elon Musk'ın paylaştığı Satoshi Nakamoto ne iş yapıyor? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar...
Elon Musk, resmi Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda, yine Satoshi Nakamoto'ya gönderme yaptı. 4 önemli markanın isimlerinin belirli kısımlarını işaretleyen Musk, bu kısımları birleştirdiğinde ortaya Satoshi Nakamoto isminin çıktığını gösterdi. Bahsi geçen markalar Samsung, Toshiba, Nakamichi ve Motorola...
SATOSHİ NAKAMOTO KİMDİR?
Satoshi Nakamoto, Bitcoin'in yaratıcısı olarak bilinen kişi veya grupların kullandığı isimdir. Bu uygulamanın bir parçası olarak aynı zamanda ilk blok zinciri veritabanını tasarlamış, Aralık 2010'a kadar Bitcoin'i geliştirmeye devam etmiştir.
Kim olduğu hâlâ bilinmeyen Nakamoto'nun, 5 Nisan 1975 doğumlu Japonya'da yaşayan bir adam olduğu iddia edilmiştir. Fakat ortaya atılan iddiaların çoğu Nakamoto'nun, Amerika veya Avrupa'da yaşayan, Japon asıllı olmayan, kriptografi (şifreleme) uzmanı ve bilgisayar bilimcilerinden biri olduğu yönündedir.