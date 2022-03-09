Rusya-Ukrayna savaşında gerilla savaşı başladı! Kiev Lejyonerler'i Moskova ise Wagnerler'i topladı

Rusya, Ukrayna'yı kuşattı. Putin'in askerleri, Kiev'in kapısına dayandı. Kara birlikleri beklemeye başladı. Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için dün saat 10.00'dan itibaren geçici ateşkes kararı alındı. Belirlenen süre içinde yüzbinlerce insan, doğup büyüdükleri kentlerden trenlerle ayrıldı. Birleşmiş Milletler, savaşın 24 Şubat'tan bugüne kadar 2 milyon yakın kişinin Ukrayna'yı terk ettiğini açıkladı.

Siviller canlarını kurtarmaya çalışırken, Kiev yönetimi yurdışından dönen 140 bin gönüllü Ukraynalı'yı silah altına aldı. Ülkede gerilla savaşı için oluşturulan Lejyonerler Birliği'ne 20 bin özel harekat askerinin katıldığı açıklandı. Bu savaşçılar arasında eski İngiliz, Amerika ve Kanadalı askerlerin olduğu hatırlatıldı. 52 ülkeden gelen Lejyonerler'e NATO üniforması verildiği anlaşıldı. Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov 50 binden fazla kask ve zırh yardımı aldıklarını anlattı.