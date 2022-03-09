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    Rusya-Ukrayna savaşında gerilla savaşı başladı! Kiev Lejyonerler'i Moskova ise Wagnerler'i topladı

    Rusya-Ukrayna savaşında gerilim artmaya devam ediyor. Ukrayna’da gerilla savaşı için son hazırlıklar yapıldı. Kiev yönetimi 20 bin Lejyoner topladı. Moskova ise Wagnerler ile operasyonlara başladı!

    Paralı asker ’War’!

    Rusya, Ukrayna'yı kuşattı. Putin'in askerleri, Kiev'in kapısına dayandı. Kara birlikleri beklemeye başladı. Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için dün saat 10.00'dan itibaren geçici ateşkes kararı alındı. Belirlenen süre içinde yüzbinlerce insan, doğup büyüdükleri kentlerden trenlerle ayrıldı. Birleşmiş Milletler, savaşın 24 Şubat'tan bugüne kadar 2 milyon yakın kişinin Ukrayna'yı terk ettiğini açıkladı.
    Siviller canlarını kurtarmaya çalışırken, Kiev yönetimi yurdışından dönen 140 bin gönüllü Ukraynalı'yı silah altına aldı. Ülkede gerilla savaşı için oluşturulan Lejyonerler Birliği'ne 20 bin özel harekat askerinin katıldığı açıklandı. Bu savaşçılar arasında eski İngiliz, Amerika ve Kanadalı askerlerin olduğu hatırlatıldı. 52 ülkeden gelen Lejyonerler'e NATO üniforması verildiği anlaşıldı. Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov 50 binden fazla kask ve zırh yardımı aldıklarını anlattı.



    WAGNER HAZIR!
    Moskova, Wagnerler ile gerilla savaşına hazırlandı. Daha önce Suriye ve Libya'da savaşan yaklaşık 5 bine yakın askerden oluşan özel birlik, Ukrayna'ya giriş yaptı.



    Ukrayna'ya giden yabancı savaşçılar, Polonya sınırında Savunma Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Bu savaşçıların çoğu, emekli ordu mensubu ve keskin nişancı olarak biliniyor.



        BÜYÜK GÜÇ KAYBI!
        Rusya, işgalde ağır kayıplar verdi. Ukraynalı yetkililer dün Rus ordusuna bağlı Muhafız Albay Konstantin Zizevsky'nin Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni korurken etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



        KİEV'İ TERK EDİYORLAR
        Ukrayna halkı doğup büyüdükleri kenti gözyaşlarıyla terk etti.



        SOĞUK SAVAŞIN KARESİ
        Rus ve Ukrayna heyeti, pazartesi günü bir araya geldi. Başkent Kiev olmak üzere 5 şehirde sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan edildi. Dün, Kiev'de çekilen bu kare, soğuk savaşın en net karesiydi. Yaşlı bir Ukraynalı kadın, askerlerin yardımıyla yıkılan köprüyü geçti.



            COURCHEVEL'E VEDA
            Lüks kayak merkezi Courchevel Rus oligarklara kapıyı kapadı! Rezervasyonları iptal etmeye başladı. Bir dönem Rus oligarkların en çok tercih ettiği kayak merkezine Courchevelski ismi bile verilmişti.



            ANAAZON!
            Rusya'nın başlattığı işgalde, yüzlerce masum Ukraynalı hayatını kaybetti. ABD'li online satış sitesi amazon ise yine 'kar' derdindeydi! Rus askerlerin Ukrayna'ya başlattığı işgal girişimde kullandığı Z harfinin bulunduğu tişörtleri satışa verdi! Milyonlarca insan, bu savaş fırsatçılığına tepki gösterdi.



            ELİMİZE SAĞLIK
            Türkiye, Ukraynalılar'ın yaralarını sarmak için kolları sıvadı. Romanya Siret Sınır Kapısı'nda UMKE ekipleri Sahra Hastanesi hazırlandı. Kiev'den gelen Yana Koval ve 7 kişilik ailesinin ilk müdahalesi burada yapıldı. Yana'nın ateşi yükselen 7 aylık kızı Asia da doktorlar tarafından muayene edildi.



                SİVİL KALKAN
                Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya'nın tahliyelere engel olduğunu iddia etti. "Rusya, Mariupol'da 300 bin sivili rehin tutuyor. Yapılan anlaşmalara rağmen tahliyelere engel oluyor" dedi.



                Savaşın kaybedeni, Rus oligarklardı! ABD ve AB, milyarderleri yaptırım listesine aldı. Milyon dolarlık yatları ve malikanelerine de el koyduklarını açıkladı! Hayatının şokunu yaşayan milyonerleri varlık telaşı sardı! Son olarak Fransa Alpleri'ndeki lüks kayak merkezi Courchevel, oligarklara ve eşlerine kapıyı kapadı! Rus sosyetesinin kayak merkezine girişini yasakladı. Yapılan rezervasyonları da iptal etmeye başladı!



                Kladislav Doronin ve eşi Kristina Romanova'nın servet 1 milyar dolar.

                    Alexander Lebedev ve Elena Perminova'nın toplam serveti 1.1 milyar dolar.



                    Putin'in Judo arkadaşı Arkady Rotenberg ve eşi Natalia'nın toplam serveti 3 milyar dolar.



                    INS'TERK'RAM
                    Dünya, Rusya'nın başlattığı işgale karşı çıktı. Tepkilerin odağında ise Rusya Devlet Başkanı Putin'in yasak aşkından dünyaya gelen kızı Luiza Krivonogikh vardı. Luiza, Instagram hesabına yapılan 'katilin kızı' yorumlarına çok kızdı! Hesabını kapattı.



                        PUTİN İLE ÇOK AÇIK KONUŞTUM
                        Başkan Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmenin detaylarını MYK'da kurmaylarına anlattı. Erdoğan, "Ukrayna'nın işgaline karşı olduğumuzu, bunu doğru bulmadığımızı ilettim" dedi. Erdoğan, tahliyeler için Ukrayna'ya giden ancak güvenlik sağlanamadığı için geri dönemeyen iki askeri nakliye uçağının da sorunsuz bir şekilde dönüşü için Putin'den destek isteğini söyledi.



                        AHLAKSIZ TUZAK
                        Ukrayna -Rusya savaşı yüzünden yüzbinlerce insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı. İngiliz basını ise fuhuş çetelerinin savaştan yararlanarak Ukraynalı kadınları tuzağa düşürdüğünü yazdı. 27 yaşındaki Ukraynalı bir kadın, fuhuş çeteleri tarafından ücretsiz ulaşım vaadiyle kandırıldığını anlattı. "Varşova'ya vardıklarında arkadaşımdan para istemiş. Kendisine olan borcu çalışarak ödemesi gerektiğini söylemiş" ifadelerini kullandı.



                        HELAL SANA
                        Ukraynalılar, bombalardan korunmak için sığınaklara saklandı. 65 yaşındaki Velantina Lisovaya da 3 Türk üniversite öğrencisini 5 gün boyunca evindeki sığınakta ağırladı. Kalpleri kazandı. Öğrencilerden Ahmet Çilekli, "Karnımızı doyurdu. Yemeklerini paylaştı. Türkiye'ye davet ettik. Fakat oğlu orduya katılacağı için bizimle gelmek istemedi. Ona veda ederken gözyaşlarımızı tutamadık" dedi.



                            KALBİM KİEV'DE
                            Ukraynalı anneler, çocuklarıyla birlikte savaştan kaçtı. Biri 8 aylık, biri 7, diğeri 15 yaşındaki çocuklarıyla yola çıkan 3 Ukraynalı kadın, Türkiye'ye sığındı. Hatalia Myroshnik, "Sürekli sakinleştirici ilaç kullanıyoruz. Dayanmak güç. Hep onları düşünüyorum. Vücudum burada, aklım kalbim orada" diye ağladı.
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                            Haberler Dünya Rusya-Ukrayna savaşında gerilla savaşı başladı! Kiev Lejyonerler'i Moskova ise Wagnerler'i topladı
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