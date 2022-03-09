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    • Dünya
    • 09.03.2022 16:33
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    • 09.03.2022 16:40
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    Olaf Scholz kimdir? Almanya Başbakanı Olaf Scholz kaç yaşında? İşte siyasi kariyeri hakkında bilgiler!

    Son dakika haberine göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 14 Mart'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağını bildirdi. Söz konusu ziyaret, Olaf Scholz'un ilk Türkiye ziyareti olacak. Bu gelişmelerle birlikte Olaf Scholz hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Olaf Scholz kimdir? Almanya Başbakanı Olaf Scholz kaç yaşında? İşte siyasi kariyeri hakkında bilgiler!

    takvim.com.tr
    Olaf Scholz kimdir? Almanya Başbakanı Olaf Scholz kaç yaşında?

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 14 Mart'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağı bildirildi. Bu gelişmelerle birlikte, Olaf Scholz kimdir? Almanya Başbakanı Olaf Scholz kaç yaşında?' soruları merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte detaylar!

    OLAF SCHOLZ ANKARA'YA GELECEK

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 14 Mart'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

    Başbakan Scholz, 14 Mart'ta Ankara'ya günübirlik ziyarette bulunacak.



    MASADA İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL MESELELER VAR

    Scholz'un, Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüşmeyi planladığı öğrenildi.

    Söz konusu ziyaret, 8 Aralık 2021'de göreve başlayan Olaf Scholz'un ilk Türkiye ziyareti olacak.

        OLAF SCHOLZ KİMDİR?

        Olaf Scholz, (d. 14 Haziran 1958, Osnabrück) 8 Aralık 2021'den beri Almanya Şansölyesi görevini sürdüren Alman siyasetçi. Sosyal Demokrat Parti'nin bir üyesi olarak, 2018-2021 yılları arasında Angela Merkel'in şansölye yardımcısı ve maliye bakanı olarak görev almıştır. Ayrıca 2011 ile 2018 yılları arasında Hamburg belediye başkanlığını ve 2009 ile 2019 yılları arasında da SPD'nin genel başkan yardımcılığını yapmıştır. 2021 yılı itibarıyla; Scholz'ün kabinesi kendi partisi SPD, Yeşiller ve Hür Demokratlar'dan oluşan trafik ışığı koalisyonudur.

        Scholz, çalışma ve iş hukukunda uzmanlaşmış bir avukattır. 1970'de SPD'nin bir üyesi haline geldikten sonra 1998-2011 yılları arasında Bundestag'da milletvekili oldu. 2001 yılında Orwin Runde'nin belediye başkanlığında Hamburg hükûmetinde görev yaptı. Daha sonrasında 2002'de SPD'nin genel sekreteri olarak seçilmesiyle, SPD lideri ve şansölye Gerhard Schröder'in yanında görev aldı. Bundestag'ta partisinin parti denetçisi olmasından sonra 2007'de Birinci Merkel Hükümeti'nde Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak hizmet verdi. 2009'daki Alman federal seçimleri sonrası, SPD'nin hükûmeti bırakması sonucu, SPD'yi Hamburg'ta temsil etmeye devam etti ve SPD'nin başkan yardımcılığına seçildi. 2011 yılında Hamburg eyalet seçiminde partisine galibiyet getirerek 2018 yılına kadar Hamburg belediye başkanlığı yaptı.

        2018'de SPD'nin Dördüncü Merkel Hükümeti'nde koalisyon partneri olmasıyla birlikte, Scholz Almanya'nın şansölye yardımcılığı ve maliye bakanlığına atandı. 2020 yılında 2021 Alman federal seçimlerinde SPD'nin şansölye adayı olarak gösterildi. Parti, seçimlerde birinci geldi ve Bundestag'ta koltuk üstünlüğüne sahip oldu. Yeşiller ve Hür Demokratlar ile bir koalisyon kurduktan sonra, 8 Aralık 2021'de Scholz Bundestag tarafından şansölye olarak seçildi.
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