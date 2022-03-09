İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye ziyareti ülke basınında geniş yankı buldu! Dikkat çeken manşetler

Yaşanan olumlu gelişmelerin, İsrail ve Türkiye arasındaki tüm farklılıkların birdenbire çözüleceği anlamına gelmediğine de dikkat çekilen yazıda, "Türkiye'nin Filistin meselesi ve yerleşimler konusunda net ve sağlam bir duruşu var." ifadelerine yer verildi.

Gazete, "Türkiye'deki cumhurbaşkanları toplantısının; Ankara ve Tel Aviv'e karşılıklı büyükelçilerin atanması, Erdoğan'ın İsrail'e ziyaretle karşılık vermesi ve iki hükümet arasında resmi iş birliği anlaşmaları gibi diplomatik meyvelerini acilen vermesini ummalıyız. Karşılıklı çıkarlar ve bunlara ulaşmak için mekanizmalar geliştirilebilir ve bu topraklardaki çatışmaları çözmek için yapıcı bir atmosfer oluşabilir." görüşünü paylaştı.

Haaretz analisti Jonathan Lis de, "Ziyaretin önemli noktası, İsrail ve Türkiye cumhurbaşkanlarının sağlam ilişkiler kurmaya yönelik ortak arzuyu açık ifade edecek ortak açıklamalar yapmasıdır." diye yazdı.

Lis, "Herzog'un, bu fırsatı değerlendirerek Erdoğan'ı benzer bir ziyaret için İsrail'e davet edeceğine inanıldığını" da kaydetti.

İsrail Bölgesel Dış Politika Enstitüsü (Mitvim) Başkanı Nimrod Goren de aynı gazeteye şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanı Herzog'un Ankara ziyareti, yeni hükümet iktidara geldiğinden beri İsrail ile Türkiye arasında gerçekleşen kademeli yakınlaşmada önemli bir adım. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin büyükelçilik düzeyinde yenilenmesine yönelik bir açıklamaya yol açmalıdır."