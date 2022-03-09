İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye ziyareti ülke basınında geniş yankı buldu! Dikkat çeken manşetler

İsrail medyası, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un bugün başlayan ve iki gün sürecek Türkiye ziyaretine yayınlarında genişçe yer veriyor.
Başyazısını bu ziyarete ayıran İsrail gazetesi Haaretz, Herzog'un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin, "iki ülke arasındaki yaklaşık on iki yıldır ilişkileri şekillendiren düşmanlık, rekabet ve şüphe dönemini sona erdirebileceği" yorumuna yer verdi.
İlişkilerdeki kırılma noktası olarak 2010 Mavi Marmara katliamına dikkati çeken gazete, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Mavi Marmara olayından bu yana biriken acı duygular ve İsrail başbakanları ile Türk liderliği arasındaki karşılıklı suçlama ve tehditler; güvene dayalı sağlıklı bir ilişki, karşılıklı çıkar zeminini oluşturacak büyük bir ortak hareket, iyi niyet ve dayanışma gerektirecek derin bir uçurum yarattı.
Bu, her iki ülke için de değerli ve gerekli bir yatırım. Analistler zaten kar ve zarar, maliyet ve fayda ve de tavizlerin kapsamını hesaplamakla meşguller. Ancak şimdi vurgulanması gereken, İsrail ve Türkiye ilişkisinin, dibe vurmaması gereken doğal bir ittifak olduğu gerçeğidir."
Yaşanan olumlu gelişmelerin, İsrail ve Türkiye arasındaki tüm farklılıkların birdenbire çözüleceği anlamına gelmediğine de dikkat çekilen yazıda, "Türkiye'nin Filistin meselesi ve yerleşimler konusunda net ve sağlam bir duruşu var." ifadelerine yer verildi.
Gazete, "Türkiye'deki cumhurbaşkanları toplantısının; Ankara ve Tel Aviv'e karşılıklı büyükelçilerin atanması, Erdoğan'ın İsrail'e ziyaretle karşılık vermesi ve iki hükümet arasında resmi iş birliği anlaşmaları gibi diplomatik meyvelerini acilen vermesini ummalıyız. Karşılıklı çıkarlar ve bunlara ulaşmak için mekanizmalar geliştirilebilir ve bu topraklardaki çatışmaları çözmek için yapıcı bir atmosfer oluşabilir." görüşünü paylaştı.
Haaretz analisti Jonathan Lis de, "Ziyaretin önemli noktası, İsrail ve Türkiye cumhurbaşkanlarının sağlam ilişkiler kurmaya yönelik ortak arzuyu açık ifade edecek ortak açıklamalar yapmasıdır." diye yazdı.
Lis, "Herzog'un, bu fırsatı değerlendirerek Erdoğan'ı benzer bir ziyaret için İsrail'e davet edeceğine inanıldığını" da kaydetti.
İsrail Bölgesel Dış Politika Enstitüsü (Mitvim) Başkanı Nimrod Goren de aynı gazeteye şunları yazdı:
"Cumhurbaşkanı Herzog'un Ankara ziyareti, yeni hükümet iktidara geldiğinden beri İsrail ile Türkiye arasında gerçekleşen kademeli yakınlaşmada önemli bir adım. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin büyükelçilik düzeyinde yenilenmesine yönelik bir açıklamaya yol açmalıdır."