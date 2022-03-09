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    • Dünya
    • 10.03.2022 01:47
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    • 10.03.2022 01:47
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    İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Ankara'dan ayrıldı

    İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'dan ayrıldı. Herzog, yarın İstanbul’da Yahudi cemaatinin üyeleriyle bir araya gelecek.

    İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Ankara’dan ayrıldı

    İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, İstanbul'a varmak üzere akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı'ndan yola çıktı.

    Herzog'u havalimanında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer yetkililer uğurladı.

    Uçağa binmeden önce İsrail'den basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini sıcak şekilde karşıladığını, yarın İstanbul'daki Yahudi cemaatiyle bir araya geleceklerini ve ardından Neve Şalom Sinagogu'nda ibadet edeceklerini söyledi.



    HERZOG, TÜRKİYE'DEKİ İLK GÜNÜNDE ANKARA'YI ZİYARET ETTİ
    Türkiye'de 2 gün sürecek programının ilk gününde Ankara'ya gelen Herzog, Anıtkabir'i ziyaret etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

    Erdoğan ve Herzog, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



    Herzog, Ankara programında son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onuruna verdiği resmi akşam yemeğine katıldı.

    Cumhurbaşkanı Herzog, yarın İstanbul'da Yahudi cemaatinin üyeleriyle bir araya gelecek.

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